Ủy ban MTTQ tỉnh, Sở Y tế tặng quà Bệnh viện Tâm thần Nghệ An

Sáng 6/7, đoàn công tác của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An, Sở Y tế Nghệ An do các đồng chí: Võ Thị Minh Sinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Nghệ An; Dương Đình Chỉnh - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Y tế Nghệ An dẫn đầu đã tới trao các phần quà cho cán bộ, nhân viên y tế và bệnh nhân, người nhà bệnh nhân ở Bệnh viện Tâm thần Nghệ An.