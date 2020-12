Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An thăm hỏi, tặng quà các bệnh nhân là người công giáo

Đoàn Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An và Ban Từ thiện Bác ái Giáo phận Vinh đã đến Bệnh viện Ung bướu Nghệ An và Trung tâm Xạ trị và Y học hạt nhân của Bệnh viện. Ở thời điểm này, Bệnh viện Ung bướu Nghệ An đang điều trị cho 1.000 bệnh nhân, trong đó, có 50 bệnh nhân là người c ông giáo