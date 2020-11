Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An tiếp nhận thêm 250 triệu đồng ủng hộ thiên tai

Đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động - Bộ Công an do Trung tướng Phạm Quốc Cương - Tư lệnh Cảnh sát cơ động làm trưởng đoàn đã trao số tiền 100 triệu đồng cho Ủy ban MTTQ tỉnh Nghệ An khắc phục thiên tai.

Ủy ban MTTQ tỉnh tiếp nhận 100 triệu đồng do Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động - Bộ Công an ủng hộ. Ngân hàng BIDV chi nhánh Hàm Nghi -TP. Hồ Chí Minh cũng đã trao số tiền 150 triệu đồng cho Ủy ban MTTQ tỉnh giúp Nhân dân Nghệ An bị ảnh hưởng do thiên tai.

Đồng chí Võ Thị Minh Sinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Nghệ An đã ghi nhận và gửi lời cảm ơn sâu sắc việc làm ý nghĩa của Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động - Bộ Công an; Ngân hàng BIDV chi nhánh Hàm Nghi TP. Hồ Chí Minh góp phần động viên, hỗ trợ người dân vùng lũ lụt sớm khôi phục sản xuất, ổn định cuộc sống.