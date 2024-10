Thời sự Ủy ban Pháp luật Quốc hội thẩm tra Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã của tỉnh Nghệ An Tại phiên họp, Ủy ban Pháp luật cơ bản tán thành với nội dung Đề án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 -2025 của tỉnh Nghệ An như Chính phủ trình.

Chiều nay, tại Nhà Quốc hội, Ủy ban Pháp luật tổ chức phiên họp toàn thể lần thứ 28 thẩm tra Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2025 của 21 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Đồng chí Hoàng Thanh Tùng - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội chủ trì phiên họp.

Tham dự phiên họp, về phía tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Viết Hưng - Giám đốc Sở Nội vụ.

Toàn cảnh phiên họp toàn thể lần thứ 28 của Ủy ban Pháp luật Quốc hội. Ảnh: Thùy Linh

Tại phiên họp, Ủy ban Pháp luật của Quốc hội tổ chức thẩm tra Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2025 của 21 tỉnh, thành phố: Nghệ An, Lâm Đồng, Thanh Hóa, Đà Nẵng, Quảng Nam, Hải Phòng, Bà Rịa - Vũng Tàu, Hải Dương, Lạng Sơn, Bình Thuận, Hưng Yên, Bến Tre, Thái Nguyên, Quảng Bình, Bạc Liêu, Bình Định, Yên Bái, Bắc Ninh, Cà Mau, Long An, Kiên Giang.

Theo Đề án của Chính phủ, trong giai đoạn 2023 - 2025, tỉnh Nghệ An có 1 đơn vị hành chính cấp huyện và 89 đơn vị hành chính cấp xã thuộc diện bắt buộc sắp xếp.

Đối với cấp huyện, Chính phủ đề nghị thực hiện sắp xếp đối với 3 đơn vị (gồm 1 đơn vị thuộc diện bắt buộc sắp xếp và 2 đơn vị liền kề có liên quan).

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An và các đại biểu tham dự phiên họp. Ảnh: Thùy Linh

Đối với cấp xã, Chính phủ đề nghị thực hiện sắp xếp đối với 92 đơn vị (gồm 65/89 đơn vị thuộc diện bắt buộc sắp xếp, 27 đơn vị liền kề có liên quan); 4 đơn vị thuộc diện khuyến khích sắp xếp; không thực hiện sắp xếp đối với 24/89 đơn vị do có yếu tố đặc thù.

Sau khi sắp xếp, thành lập các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã, tỉnh Nghệ An giảm 1 đơn vị hành chính cấp huyện, từ 21 đơn vị xuống còn 20 đơn vị và giảm 48 đơn vị hành chính cấp xã, từ 460 đơn vị xuống còn 412 đơn vị.

Phát biểu, giải trình tại phiên thẩm định, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Đức Trung nhấn mạnh quyết tâm của tỉnh Nghệ An trong việc thực hiện Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2025.

Chủ tịch UBND tỉnh cho biết, trong 29 đơn vị cấp xã không đạt tiêu chuẩn nhưng không thực hiện sắp xếp, có 28 đơn vị thuộc địa bàn trọng điểm quốc phòng, an ninh. Vì thế, việc sắp xếp 28 đơn vị này đảm bảo về diện tích là rất khó khăn, ảnh hưởng đến yếu tố quốc phòng, an ninh. Bên cạnh đó, có 1 đơn vị có yếu tố đặc thù như về lịch sử, văn hóa, phong tục, tập quán, tôn giáo...

Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu, giải trình tại phiên họp. Ảnh: Thuỳ Linh

Bên cạnh đó, trong số các đơn vị hành chính sau sắp xếp chưa đạt tiêu chuẩn, liền kề với các đơn vị hành chính thuộc diện sắp xếp giai đoạn 2026 - 2030, có một số đơn vị hành chính đã được quy hoạch đô thị nên nếu thực hiện sắp xếp sẽ khó khăn, làm phá vỡ quy hoạch đã được phê duyệt.

Đối với 24 đơn vị hành chính cấp xã thuộc diện phải sắp xếp trong giai đoạn 2023 - 2025 nhưng chưa sắp xếp, Chủ tịch UBND tỉnh cho rằng, có 17 đơn vị hành chính cấp xã đang quy hoạch đơn vị hành chính cấp đô thị; 1 đơn vị hành chính của thành phố Vinh đang phát triển thành phường; 5 đơn vị hành chính có yếu tố đặc thù về quốc phòng, an ninh, văn hóa, lịch sử truyền thống nên tỉnh chưa sắp xếp trong giai đoạn này.

Tại phiên họp, Thường trực Ủy ban Pháp luật đánh giá cao cấp ủy, chính quyền tỉnh Nghệ An đã nghiêm túc, triển khai thực hiện chủ trương của Đảng và quy định của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã.

Các trường hợp không thực hiện sắp xếp hoặc chưa thực hiện sắp xếp đều có lý do phù hợp và tán thành với nội dung Đề án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2025 của tỉnh Nghệ An. Hồ sơ Đề án bảo đảm đủ điều kiện trình.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định, các đơn vị hành chính hình thành sau sắp xếp, thành lập cơ bản bảo đảm các tiêu chuẩn theo quy định của Nghị quyết số 1211 và yêu cầu của công tác sắp xếp đơn vị hành chính quy định tại Nghị quyết số 35.

Bên cạnh đó, Thường trực Ủy ban Pháp luật đánh giá cao sự quyết tâm và chủ động của địa phương trong việc rà soát, xây dựng phương án cụ thể và chế độ hỗ trợ nhân văn, hợp lý để bảo đảm giải quyết số cán bộ, công chức, viên chức, người hoạt động không chuyên trách dôi dư theo đúng lộ trình cho phép.

Đồng thời, cơ bản tán thành với những nội dung này và đề nghị chính quyền địa phương tiếp tục rà soát, sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn để bảo đảm “phù hợp với quy mô dân số, bán kính phục vụ, quy hoạch mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành, lĩnh vực, bảo đảm tinh gọn đầu mối, tinh giản biên chế gắn với cơ cấu lại, nâng cao chất lượng đội ngũ viên chức”.

Thường trực Ủy ban Pháp luật đề nghị sau khi Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua Nghị quyết về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2025 của tỉnh Nghệ An; đề nghị Chính phủ, tỉnh Nghệ An có giải pháp giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm an ninh, quốc phòng, sớm kiện toàn hoạt động của hệ thống chính trị trên địa bàn, hạn chế gây xáo trộn lớn đến đời sống của nhân dân.

Đồng thời, phải tạo mọi điều kiện thuận lợi để các cơ quan, tổ chức trên địa bàn thực hiện tốt công tác chuẩn bị; có biện pháp tuyên truyền, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho cá nhân, tổ chức khi thay đổi giấy tờ có liên quan và các điều kiện cần thiết khác cho hoạt động của đơn vị hành chính vừa được điều chỉnh và thành lập mới; kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng để giải quyết những khó khăn của cán bộ, nhân dân tại các đơn vị hành chính thực hiện sắp xếp.

Đồng chí Hoàng Thanh Tùng - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội kết luận phiên họp. Ảnh: Thuỳ Linh

Kết luận phiên họp, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng nêu rõ, Ủy ban Pháp luật đánh giá cao quá trình lãnh đạo, tổ chức thực hiện, thường xuyên đôn đốc, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ cũng như tinh thần trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền và cả hệ thống chính trị của 21 tỉnh, thành phố nêu trên trong việc quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc chủ trương của Đảng về sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã.

Các Đề án của Chính phủ được chuẩn bị nghiêm túc, công phu, cơ bản bảo đảm chất lượng, đầy đủ thành phần hồ sơ, tài liệu và nội dung theo quy định.

Ủy ban Pháp luật cơ bản tán thành với nội dung Đề án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 -2025 của 21 tỉnh, thành phố như Chính phủ trình.

Để có cơ sở trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, thông qua các Nghị quyết về sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã của 21 tỉnh, thành phố, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng đề nghị Chính phủ, chính quyền địa phương cung cấp thông tin, giải trình cụ thể đối với các nội dung được nêu tại phiên họp thẩm tra.

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật cũng đề nghị, Thường trực Ủy ban Pháp luật nghiên cứu, tiếp thu đầy đủ ý kiến tại phiên họp tiếp tục hoàn thiện Báo cáo thẩm tra các Đề án sắp xếp đơn vị hành chính báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định.