Ủy ban Quốc phòng và An ninh Quốc hội làm việc tại Nghệ An

Chiều 6/12, đoàn công tác của Ủy ban Quốc phòng và An ninh Quốc hội đã có chương trình làm việc với UBND tỉnh Nghệ An liên quan đến hoạt động khảo sát tình hình thi hành pháp luật về Cảnh sát cơ động tại địa phương và lấy góp ý vào dự thảo Luật Cảnh sát cơ động. Ảnh: Mai Hoa

Đoàn công tác của Quốc hội do Trung tướng Trần Ngọc Khánh - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội làm trưởng đoàn.

Tiếp và làm việc với đoàn công tác, phía tỉnh Nghệ An có đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cùng lãnh đạo một số sở, ngành cấp tỉnh.



Báo cáo với đoàn công tác của Quốc hội, thay mặt tỉnh Nghệ An, Đại tá Cao Minh Huyền - Phó Giám đốc Công an tỉnh khẳng định: Thời gian qua, triển khai Pháp lệnh Cảnh sát cơ động và các nghị quyết, quyết định của Đảng, Chính phủ liên quan đến Chiến lược an ninh quốc gia, hiện đại hóa lực lượng Cảnh sát cơ động, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Nghệ An đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách, giải pháp chiến lược.

Theo đó, lực lượng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Nghệ An được ưu tiên đầu tư về cơ sở vật chất, trang thiết bị, phát huy vai trò lực lượng nòng cốt trong áp dụng biện pháp vũ trang bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.

Đại tá Cao Minh Huyền - Phó Giám đốc Công an tỉnh báo cáo tình hình thi hành pháp luật về lực lượng Cảnh sát cơ động trên địa bàn tỉnh thời gian qua. Ảnh: Mai Hoa Bên cạnh đó, việc tổ chức, thi hành pháp luật Cảnh sát cơ động còn gặp một số khó khăn, vướng mắc. Như thiếu cơ chế phối hợp chỉ huy, chỉ đạo phối hợp tổ chức các lực lượng, các cấp, các ngành trong thực hiện các nhiệm vụ ra quân giải quyết vụ việc phức tạp. Hay như chưa có cơ chế pháp lý để lực lượng Cảnh sát cơ động phối hợp thực hiện các nhiệm vụ đấu tranh chuyên án; phòng, chống, khắc phục thảm họa, thiên tai; tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ… Hay chưa có thao trường, bãi tập đủ điều kiện phục vụ nhiệm vụ huấn luyện, chiến đấu của Cảnh sát cơ động… Đại diện lãnh đạo Sở Tư pháp tỉnh tham gia ý kiến tại cuộc làm việc. Ảnh: Mai Hoa Từ thực tiễn hoạt động của lực lượng Cảnh sát cơ động và thi hành pháp luật thời gian qua, đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cũng đã góp ý nhiều vấn đề vào dự thảo Luật Cảnh sát cơ động. Bày tỏ sự đồng tình cao việc ban hành Luật Cảnh sát cơ động nhằm tạo hành lang pháp lý cao nhất để lực lượng này hoạt động hiệu lực, hiệu quả trong thời gian tới, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đề xuất cần rà soát lại các quy định để đảm bảo thống nhất giữa dự thảo Luật Cảnh sát cơ động với Luật Cảnh sát nhân dân hiện hành; quy định rõ chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền của Cảnh sát cơ động, tách ra khỏi Luật Cảnh sát nhân dân. Đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: Mai Hoa Liên quan đến cơ chế, chính sách cần xem xét quy định để đảm bảo tương quan với các lực lượng cảnh sát khác; quy định thẩm quyền quyết định, chỉ huy Cảnh sát cơ động đảm bảo sự chủ động, linh hoạt trong thực hiện nhiệm vụ, giải quyết các vụ việc phức tạp về an ninh, trật tự…



Một số vấn đề liên quan đến quy định trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc cung cấp thông tin; trách nhiệm của chính quyền địa phương trong đảm bảo các điều kiện về cơ sở vật chất cần được nghiên cứu, bổ sung, đảm bảo luật khi ban hành đi vào cuộc sống.

Trung tướng Trần Ngọc Khánh - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh Quốc hội kết luận tại cuộc làm việc. Ảnh: Mai Hoa Kết luận tại cuộc làm việc, thay mặt đoàn công tác, Trung tướng Trần Ngọc Khánh - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh Quốc hội đánh giá cao việc triển khai, cụ thể hóa các quy định của pháp luật liên quan đến lực lượng Cảnh sát cơ động của tỉnh thời gian qua; đồng thời ghi nhận những ý kiến góp ý rất thực tiễn và có giá trị của tỉnh vào thảo dự thảo Luật Cảnh sát cơ động để báo cáo với Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiếp tục chỉnh sửa, bổ sung. Trung tướng Trần Ngọc Khánh - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh Quốc hội cũng mong muốn tỉnh tiếp tục quan tâm, tạo mọi điều kiện để lực lượng Cảnh sát cơ động hoạt động, góp phần giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh.

Đoàn công tác khảo sát cơ sở vật chất, điều kiện làm việc, sẵn sàng chiến đấu của Trung đoàn. Ảnh: Phan Hậu Cùng ngày, đồng chí Trung tướng Trần Ngọc Khánh và đoàn công tác đã có buổi làm việc với Trung đoàn Cảnh sát cơ động Bắc Trung bộ E26. Tại buổi làm việc, đoàn công tác đã được nghe các ý kiến thảo luận tại hội trường và khảo sát thực tế về điều kiện cơ sở, vật chất của Trung đoàn Cảnh sát cơ động Bắc Trung Bộ E26; Khái quát về đặc điểm, tình hình, vai trò, chức năng, nhiệm vụ, hoạt động của lực lượng Cảnh sát cơ động; cơ cấu tổ chức, biên chế, doanh trại, trụ sở đóng quân, tình hình trang bị vũ khí, phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ và các điều kiện đảm bảo của lực lượng Cảnh sát cơ động của Trung đoàn; kết quả thực hiện công tác bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn từ năm 2014 đến năm 2021, quan hệ phối hợp giữa Trung đoàn với lực lượng Cảnh sát cơ động địa phương.