Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Bầu cử Quốc gia kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại Nghệ An

Sáng 18/3, đoàn giám sát, kiểm tra của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Bầu cử Quốc gia do Đại tướng Đỗ Bá Tỵ - Phó Chủ tịch Quốc hội, Ủy viên Hội đồng Bầu cử Quốc gia làm trưởng đoàn làm việc với lãnh đạo tỉnh Nghệ An về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Tham gia đoàn công tác có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Trung tướng Trần Quốc Tỏ - Thứ trưởng Bộ Công an; Lê Quang Huy - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội; cùng đại biểu các Ủy ban của Quốc hội. Tiếp và làm việc với đoàn, về phía tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Thái Thanh Quý - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban Chỉ đạo bầu cử tỉnh; Nguyễn Xuân Sơn - Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó trưởng Ban Chỉ đạo, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh và các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, thành viên Ban Chỉ đạo, Ủy ban Bầu cử tỉnh. Toàn cảnh cuộc làm việc giữa đoàn giám sát, kiểm tra của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Bầu cử Quốc gia và lãnh đạo tỉnh Nghệ An. Ảnh: Thành Duy THỰC HIỆN BƯỚC NÀO CHẮC BƯỚC ĐÓ Thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Bộ Chính trị, Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Bầu cử Quốc gia hướng dẫn triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời, đúng luật định, theo đúng tinh thần chỉ đạo của Trung ương.



Trên cơ sở định hướng của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; dự kiến cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu Quốc hội của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; dự kiến cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu HĐND của Thường trực HĐND các cấp, Ủy ban MTTQ các cấp đã chủ động tổ chức Hội nghị hiệp thương theo đúng trình tự và các quy định của luật.

Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn - Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó trưởng Ban Chỉ đạo, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy Số đại biểu Quốc hội được bầu ở Nghệ An là 13 người, trong đó, số đại biểu cư trú và làm việc tại Nghệ An là 7 người; số đại biểu do Trung ương giới thiệu là 6 người. Hiện nay, số người được giới thiệu ứng cử cư trú và làm việc tại tỉnh Nghệ An là 32 người và đã tiếp nhận đẩy đủ 32 hồ sơ ứng cử viên.



Số đại biểu HĐND cấp tỉnh được bầu là 83 người; tổng số người được giới thiệu ứng cử là 251 người; số hồ sơ tiếp nhận là 243 (tính đến 17h ngày 14/3/2021).

Số đại biểu HĐND cấp huyện được bầu là 737 người; tổng số người được giới thiệu ứng cử là 1.930 người; số hồ sơ tiếp nhận là 1.923 (tính đến 17h ngày 14/3/2021).

Số đại biểu HĐND cấp xã được bầu là 10.998 người; tổng số người được giới thiệu ứng cử là 23.750 người; tổng số hồ sơ tiếp nhận là 23.473 (tính đến 17h ngày 14/3/2021); hồ sơ tự ứng cử HĐND cấp xã là 31 người.

Trung tướng Trần Quốc Tỏ - Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy Đoàn công tác của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã nghe báo cáo về công tác triển khai cuộc bầu cử của tỉnh; công tác y tế, đảm bảo an ninh, an toàn; đồng thời trao đổi một số nội dung đối với tỉnh về công tác chuẩn bị, tổ chức bầu cử.



Phát biểu tại cuộc làm việc, Trung tướng Trần Quốc Tỏ - Thứ trưởng Bộ Công an lưu ý, tỉnh cần tiếp tục quan tâm giải quyết đến công tác giải quyết khiếu kiện; lường trước các nguy cơ tiềm ẩn để đảm bảo tốt an ninh, trật tự cho cuộc bầu cử.

Lực lượng công an tỉnh cũng cần rà soát nắm bắt các công dân đi lao động ở nước ngoài và các tỉnh khác nhưng chưa cắt hộ khẩu, số công nhân làm việc tại các khu công nghiệp nhưng chưa đăng ký tạm trú tại địa phương có khu công nghiệp… để lập danh sách cử tri đầy đủ, chính xác.

Đồng chí Lê Quang Huy - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy Tin tưởng Nghệ An sẽ thực hiện tốt công tác bầu cử, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội Lê Quang Huy cũng lưu ý tỉnh một số nội dung trong quá trình tổ chức, chỉ đạo như: công tác phòng, chống dịch Covid-19; kết hợp làm căn cước công dân gắn với rà soát danh sách cử tri để tránh trường hợp trùng lặp;…

Phát biểu tại cuộc làm việc, đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban Chỉ đạo bầu cử tỉnh nhấn mạnh: Đối với cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026, Nghệ An xác định đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, quan trọng hàng đầu trong năm 2021.

Đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban Chỉ đạo bầu cử tỉnh phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy Công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử được thực hiện với tinh thần chủ động, hết sức trách nhiệm, nêu cao tính đoàn kết, thống nhất, linh hoạt, phân công rõ trách nhiệm, không né tránh, không đùn đẩy, không cứng nhắc, làm bước nào chắc bước đó; đồng thời tập trung để bao quát, lượng hết các tình huống, công việc có thể diễn ra từ nay đến bầu cử nhằm đạt được mục tiêu là triển khai tốt, hiệu quả sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng này.



Bí thư Tỉnh ủy cũng trao đổi với đoàn công tác của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Bầu cử Quốc gia một số nội dung mà đoàn đặt ra trên các lĩnh vực như về y tế, đảm bảo an ninh, trật tự, giải quyết khiếu kiện, khiếu nại; rà soát cử tri là người lao động tại các khu công nghiệp, sinh viên; cơ cấu tỷ lệ đại biểu tái cử, đại biểu là người ngoài Đảng.

TẠO ĐIỀU KIỆN THUẬN LỢI NHẤT ĐỂ NHÂN DÂN THỰC HIỆN QUYỀN LÀM CHỦ

Phát biểu kết luận cuộc làm việc, Đại tướng Đỗ Bá Tỵ - Phó Chủ tịch Quốc hội đánh giá, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An và các cơ quan liên quan đã có sự phối hợp rất chặt chẽ trong công tác chỉ đạo, điều hành các nội dung của cuộc bầu cử; cơ bản bám sát được kế hoạch, trình tự đặt ra.

Đại tướng Đỗ Bá Tỵ - Phó Chủ tịch Quốc hội, Ủy viên Hội đồng Bầu cử Quốc gia phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy Nhấn mạnh Nghệ An là địa phương có địa bàn rộng, số lượng đơn vị, điểm, tổ bầu cử nhiều, khối lượng công việc chuẩn bị cho cuộc bầu cử lớn, do đó, thời gian từ nay cho đến ngày bầu cử, Đại tướng Đỗ Bá Tỵ đề nghị tỉnh cần tiếp tục quán triệt đầy đủ các chỉ thị, nghị quyết, đặc biệt là bám sát các quy định của Luật Bầu cử, các hướng dẫn để triển khai thực hiện cuộc bầu cử đảm bảo dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm, thực sự là ngày hội của toàn dân.



Qua đó, tạo điều kiện thuận lợi nhất để nhân dân thực hiện đầy đủ quyền làm chủ trong việc lựa chọn, giới thiệu, bầu người có đủ đức, đủ tài, xứng đáng đại diện cho nhân dân cả nước tại Quốc hội và HĐND các cấp.

Nghệ An cũng cần tập trung thực hiện tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp triển khai các khâu sau khi thu nhận hồ sơ ứng cử, đảm bảo đúng quy trình, theo thời gian biểu của Hội đồng Bầu cử Quốc gia; đặc biệt chú trọng bảo đảm tối đa, đúng cơ cấu, thành phần đại biểu ứng cử, nhất là tỷ lệ nữ, trẻ, tái cử…