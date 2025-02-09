Thời sự Uy lực trang thiết bị, khí tài của QĐND Việt Nam, khối xe đặc chủng CAND tại A80 Hàng loạt trang thiết bị, khí tài công nghệ cao của Quân đội nhân dân Việt Nam và dàn xe đặc chủng hiện đại của Công an nhân dân Việt Nam tham gia lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành thể hiện sức mạnh, khả năng sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống.

Sáng 2/9, hàng loạt trang thiết bị, khí tài công nghệ cao của Quân đội nhân dân Việt Nam đã tham gia lễ diễu binh, diễu hành chào mừng kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9 tại Quảng trường Ba Đình, cho thấy sức mạnh to lớn của quân đội ta.

Cùng đó, dàn xe đặc chủng hiện đại của Công an nhân dân Việt Nam tham gia lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành thể hiện sức mạnh, khả năng sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống.

Khép lại đội hình là xe chở UAV cảm tử do Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng Việt Nam nghiên cứu, chế tạo. Đây là dòng vũ khí mới, thể hiện bước tiến quan trọng trong quá trình tự chủ công nghệ quốc phòng. Các UAV này có thể mang nhiều loại vũ khí khác nhau, đủ khả năng tấn công mục tiêu bọc thép, công trình quân sự kiên cố hoặc tiêu diệt các phương tiện cơ giới trên chiến trường. Ngoài vai trò tấn công, chúng còn có thể được triển khai cho nhiệm vụ trinh sát, giám sát chiến trường, hiệu chỉnh hỏa. Ảnh: Phạm Bằng

Tổ hợp tên lửa phòng không S-125-VT là phiên bản được nâng cấp, hiện đại hóa từ hệ thống S-125 Pechora-2TM (SAM-3) do Liên Xô phát triển. Hệ thống này được thiết kế nhằm tiêu diệt các phương tiện tiến công đường không, đặc biệt hiệu quả với mục tiêu bay thấp, kích thước nhỏ như tên lửa hành trình hay máy bay không người lái (UAV) - những loại khí tài đang được sử dụng phổ biến trong chiến tranh hiện đại. Ảnh: Phạm Bằng

Tổ hợp tên lửa Trường Sơn do Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội nghiên cứu và sản xuất. Tổ hợp gồm xe chỉ huy chiến đấu, xe radar, xe bệ phóng, xe vận chuyển nạp tên lửa và đạn tên lửa đối hạm Sông Hồng. Tổ hợp có nhiệm vụ quan sát mặt biển, thu thập xử lý thông tin, lựa chọn mục tiêu cần tiêu diệt và thực hiện đòn đánh tên lửa trong điều kiện tác chiến hiện đại. Tổ hợp Trường Sơn còn có khả năng chiến đấu tập trung và độc lập, mức độ tự động hóa cao, thời gian triển khai trạng thái sẵn sàng chiến đấu nhanh, có nhiều tính năng được thiết kế để phù hợp cách đánh và điều kiện địa hình – khí hậu của Việt Nam. Ảnh: Phạm Bằng

Khối xe tên lửa đất đối hải. Các xe bệ phóng tổ hợp tên lửa Redut-M và Bastion - Những hệ thống tên lửa sở hữu tầm bắn hàng trăm ki-lô-mét, được trang bị nhiều chế độ chiến đấu hiện đại, hiệu quả cao; là biểu tượng sức mạnh phòng thủ, tạo thành lá chắn thép bảo vệ vững chắc biển, đảo của Tổ quốc. Ảnh: Phạm Bằng

Khối xe pháo tự hành. Khối xe pháo tự hành Su-122, Su-152 là những khẩu pháo chiến dịch, chiến thuật hiện đại, có sức cơ động cao, uy lực mạnh, tốc độ bắn nhanh, độ chính xác cao, phù hợp với yêu cầu tác chiến hiện đại. Ảnh: Phạm Bằng

Khối xe pháo phòng không, tên lửa phòng không. Trong chiến dịch "Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không" năm 1972, pháo 57 ly đã cùng với các loại hỏa lực khác tạo thành lưới lửa phòng không bắn rơi "pháo đài bay B52", góp phần vào thắng lợi vĩ đại trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Ảnh: Phạm Bằng

Khối xe tác chiến điện tử. Đi đầu đội hình khối xe tác chiến điện tử là xe chỉ huy do Cục Tác chiến điện tử phối hợp với Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội nghiên cứu, sản xuất. Ảnh: Phạm Bằng

Lực lượng tăng thiết giáp với những vũ khí này có ưu thế hỏa lực thông minh vượt trội, sức cơ động cao, cùng hệ thống điều khiển hỏa lực nhanh chóng, chính xác, có nhiều thành tích trong huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, khẳng định vị thế của lực lượng tăng thiết giáp Việt Nam anh hùng. Ảnh: Phạm Bằng

Khối xe tác chiến chống khủng bố. Khối phương tiện đặc chủng tác chiến chống khủng bố của lực lượng Cảnh sát đặc nhiệm đại diện cho sức mạnh, tính chính quy, tinh nhuệ, hiện đại của lực lượng Công an nhân dân Việt Nam. Với lớp giáp kiên cố chống đạn, khả năng cơ động cao trên mọi địa hình; hệ thống vũ khí tác chiến hiện đại trong thực hiện nhiệm vụ đấu tranh phòng, chống khủng bố, giải cứu con tin và trấn áp các loại tội phạm đặc biệt nguy hiểm. Ảnh: Chinhphu.vn