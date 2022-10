V-League 2022: Hồi kết tẻ nhạt hay kịch tính?

(Baonghean.vn) - Qua 10 năm triển khai thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật (được Quốc hội khóa XIII thông qua ngày 20/6/2012, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2013) trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Báo Nghệ An có cuộc trao đổi với ông Lê Bá Thiệu - Trưởng phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật (Sở Tư pháp) xung quanh vấn đề này.

(Baonghean.vn) - Chiều 27/10, Công an Nghệ An tổ chức Hội nghị sơ kết 6 tháng triển khai thực hiện Đề án xây dựng “Xã biên giới sạch về ma túy” trên địa bàn tỉnh.

(Baonghean.vn) - Thứ trưởng Bộ Công an đốc thúc tiến độ triển khai Đề án 06 tại Nghệ An; Đoàn công tác chính quyền thành phố Gwangju (Hàn Quốc) thăm và làm việc tại tỉnh Nghệ An; Hội thảo tìm định hướng phát triển kinh tế số cho Nghệ An ... là những nội dung chính trong ngày 27/10.