V-League 2022: Khi các nhân tố trẻ vào trận

(Baonghean.vn) - Vòng 11 V-League 1-2022 chứng kiến 2 tình huống đối lập nhau trong sử dụng nhân sự. Đó là đội bóng đất Thủ, Becamex Bình Dương ở phút 85 trong trận đấu gặp câu lạc bộ Viettel đã tung tiền đạo Huỳnh Kesly, 41 tuổi vào sân và giúp đội khách giữ được 3 điểm quý giá trước đội bóng áo lính đang dần tụt dốc trong những trận đấu gần đây.

Ở chiều ngược lại, lần đầu tiên Sông Lam Nghệ An tung cầu thủ trẻ Trần Nam Hải, 18 tuổi vào sân ở phút thứ 75 thay cho đàn anh Văn Đức trong trận gặp đội láng giềng Đông Á Thanh Hóa, nhưng chung cuộc đội nhà chỉ có một trận hòa không bàn thắng.

Trước hết, bóng đá Việt, cụ thể là ở V. League đang cho thấy một bức tranh tương phản, vừa đáng buồn lại cũng đáng vui dù rất nhỏ nhoi, yếu ớt. Một đội bóng từng được coi là “Chelsea của Việt Nam”, đủ sức chiêu mộ nhiều cầu thủ giỏi trong cả nước để lập nên đội bóng mạnh, đoạt ngôi vô địch 4 lần vào các năm 2007, 2008, 2014 và 2015, là nơi góp cho bóng đá Việt những chân sút cự phách như Anh Đức, Tiến Linh… nhưng nay đang bước vào thời sa sút trầm trọng. Đến nỗi đội bóng phải “vời” đến một cầu thủ giỏi đã giải nghệ phải xỏ giày trở lại sân thi đấu thì mới biết cơ sự đã gấp gáp, cụt lối đến mức nào?

Hiện tại, Becamex Bình Dương cũng có những nhân tố trẻ tốt như Vỹ Hào, trụ cột tin cậy như Văn Vũ, nhưng chừng đó là không đủ cho chặng đua đường dài ở V-League. Chỉ cần Tiến Linh chấn thương là ngay lập tức đội bóng mất phương hướng. Việc đưa Huỳnh Kesley trở lại sân chắc chắn chỉ là giải pháp tình thế và rất khó để mong lão tướng này làm được một điều gì đó cụ thể, tác động trực tiếp đến hoạt động của đội bóng. Nhìn chung, đây là một “sự kiện” của V-League nhưng là sự kiện buồn, cho dù đội bóng đất Thủ có 3 điểm quý giá trong chuỗi thi đấu lên bổng xuống trầm gần đây.

Trong khi đó, Sông Lam Nghệ An mùa bóng 2022 này đang khởi động với lực lượng hùng hậu gồm: các trụ cột từng rời đi và trụ cột được giữ lại, các nhân tố trẻ nổi trội và các ngoại binh giỏi. Đáng chú ý nhất, Huấn luyện viên Huy Hoàng đôn lên đội 1 khá sớm một loạt nhân tố trẻ từ U19, lứa được coi là tài năng nhất, triển vọng nhất của lò đào tạo trẻ mấy năm gần đây.

Mới nhất, Trần Nam Hải, 18 tuổi, được gọi lên đội 1 và ngay lập tức được tung vào trận. Như vậy tính đến vòng 11, Huấn luyện viên Huy Hoàng đã tung hầu hết các cầu thủ trẻ lứa U18, U19 vào sân gồm Xuân Tiến, Xuân Bình, Văn Bách, Văn Cường, Mạnh Quỳnh, Nam Hải và Xuân Đại, trong đó Xuân Tiến đá chính 6 trận liên tiếp.

Đây có thể coi là một “kỷ lục” về sử dụng cầu thủ trẻ của Sông Lam Nghệ An và là tín hiệu đáng mừng về bước trẻ hóa lực lượng của đội bóng. Tất nhiên, con số cầu thủ vào sân nhiều nhưng số trụ lại vững vàng vẫn là điều phải chờ thời gian mới có câu trả lời chính xác. Ngoài Xuân Tiến ngày càng chững chạc và chiếm suất đá chính thường xuyên thì những lần hiếm hoi ra sân của Văn Bách hay một số gương mặt khác đang được coi là những cữ dượt ban đầu quý giá và các cầu thủ trẻ phải kiên nhẫn chờ cơ hội mở ra.

Nếu so sánh thành tích của lứa trẻ ở V-League hiện nay, mới chỉ có 3-4 cầu thủ lứa U19 lập công gồm Phi Hoàng và Đình Duy (SHB Đà Nẵng) mỗi người 3 bàn, Vỹ Hào (Becamex Bình Dương) và Ngọc Sơn (Nam Định) 1 bàn, Xuân Tiến (Sông Lam Nghệ An) 1 kiến tạo thành bàn… có thể thấy các nhân tố trẻ của Sông Lam Nghệ An đông nhưng không phải là mạnh nhất, xuất sắc nhất. Đội bóng chủ sân Vinh vẫn phải cậy nhờ vào các tuyển thủ quốc gia và ngoại binh để duy trì top 3 của V-League, trong khi các nhân tố trẻ nói trên rất ít được đá chính, bởi giữa các trụ cột và lứa trẻ còn có lứa U23 đầy khao khát như Văn Việt, Sỹ Hoàng, Văn Lắm…

Để thấy, việc Sông Lam Nghệ An gần đây chỉ tung lão tướng Đình Đồng 35 tuổi vào sân ít phút cuối trận là bởi đội bóng luôn dồi dào lực lượng và các nhân tố trẻ sớm trưởng thành. Câu chuyện trái ngược nhau về sử dụng nhân sự ở vòng 11, việc Sông Lam Nghệ An tung cả loạt cầu thủ trẻ vào sân thực sự là tin vui cho đội bóng chủ sân Vinh trong quá trình vươn tới, tìm lại vinh quang ngày nào. Hy vọng Nam Hải hay Xuân Tiến và có thể bất cứ ai sẽ tỏa sáng, làm nên bất ngờ trong các trận đấu tới?