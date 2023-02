V-League 2023 vòng 4: Sông Lam Nghệ An và chuyến đi phố biển ít mát lành

(Baonghean.vn) - Nếu chỉ tính kết quả thi đấu ở vòng 1 và vòng 2 V-League 2023, đội bóng phố biển Khánh Hòa với 2 trận thua liên tiếp trên sân nhà và trên sân khách, sẽ dễ được coi là ‘túi điểm” tiếp theo cho đội khách Sông Lam Nghệ An.

Nhưng đáng nói ở vòng 3, trên sân nhà Sông Lam Nghệ An chỉ có được 1 điểm trước Hải Phòng thì trên sân khách Khánh Hòa lại giành chiến thắng thuyết phục trước đội Thành phố Hồ Chí Minh với tỷ số 2-0, chính thức thoát ra khỏi “cửa tử” và nhường lại vị trí bét bảng không ai mong muốn cho chính đội bạn Thành phố Hồ Chí Minh.

Để thấy, ở vòng 4 tới đây, chuyến đi tới phố biển của Sông Lam Nghệ An sẽ không hề… mát lành một tẹo nào, nếu không nói là vô cùng nóng nực, khó chịu trước đội chủ nhà đang thăng hoa sau trận thắng xua tan mọi nỗi nghi hoặc trước đó.

Sự “lột xác” của Khánh Hòa, đội bóng mới trở lại V-League, đội bóng có độ tuổi bình quân của cầu thủ cao nhất giải (trên tuổi 28) sau 3 vòng đấu, hiện được cho bắt nguồn từ tài cầm quân của ông Võ Đình Tân, một người giàu kinh nghiệm sa bàn, am hiểu học trò và sự may mắn khi họ lần đầu tiên sở hữu chân sút Việt kiều Ryan Hà. Qua 3 trận đá chính, chính Ryan Hà với vị trí tiền đạo cánh đã góp một kiến tạo trong trận thua 1-2 trên sân nhà trước Thanh Hóa ở vòng 1, ghi bàn mở tỷ số trong trận đấu trên sân khách ở vòng 3, mở ra cơ hội lần đầu tiên đội nhà có trận thắng quý giá của mùa giải. Rất có thể, sau thành công vang dội của thủ môn Việt kiều Văn Lâm ở Hải Phòng, ở đội tuyển Việt Nam và nay là Bình Định, Ryan Hà sẽ là cầu thủ Việt kiều tiếp theo không chỉ giúp đội bóng phố biển trụ hạng thành công và hơn thế nữa, mà còn đưa sự nghiệp của cầu thủ tưởng như vô danh này lên một tầm cao mới?

Trong khi đó, sau 3 vòng đấu toàn hòa, Sông Lam Nghệ An nhọc nhằn, chậm chạp vào giải đấu với một hình ảnh kém xa so với truyền thống vốn có. Vẫn còn đó những ngôi sao thượng thặng như: Ngọc Hải, Trọng Hoàng, Xuân Mạnh…, còn đây những ngôi sao trẻ Xuân Tiến, Nam Hải… nhưng đội bóng chưa cho thấy ý chí chiến đấu kiên cường, quyết thắng, chưa ai chứng minh được tài năng vốn có. Trong khi đó, 3 trận đã trôi qua nhưng Sông Lam Nghệ An mới chỉ có thành tích 2 bàn thắng, lại để thủng lưới 2 bàn (Khánh Hòa bị nhận diện sớm, để thủng lưới 5 bàn sau 2 trận đầu, nhưng hiện đã ghi được 3 bàn). Hiện Khánh Hòa cũng có 3 điểm, tất nhiên tạm xếp sau Sông Lam Nghệ An do thua hiệu số nhưng tới đây lợi thế sân nhà và lợi thế tâm lý đều nghiêng về đội bóng phố biển như ai ai cũng đều biết. Nói không ít “mát lành” cho đội khách cũng là vì lẽ đó.

Không ai đặt mục tiêu ban đầu ra ngoài top 8 cả, Sông Lam Nghệ An cũng như Khánh Hòa, cho dù Khánh Hòa với thực lực hiện có thì mục tiêu trụ hạng sẽ vừa sức hơn. Nhưng nói và làm được là hai chuyện khác nhau. Biết đâu, tới đây Sông Lam Nghệ An lại phải lo chuyện trụ hạng vì bị văng ra ngoài top 8 sau giai đoạn 1, còn Khánh Hòa lại có mặt trong top 8 hơn mọi dự tính? Với những gì đã thấy qua qua 3 vòng đấu, niềm tin dành cho top 8 của Sông Lam Nghệ An bắt đầu lung lay trong khi đó với Khánh Hòa lại bắt đầu được nhen nhóm. Khánh Hòa từng “qua mặt” đội cùng khổ Thành phố Hồ Chí Minh, biết đâu ở vòng 4, họ lại lần nữa bước qua một làn ranh đỏ hy vọng, làm “bẽ mặt” đội bóng trẻ nhất giải Sông Lam Nghệ An với kinh nghiệm thực chiến lão luyện và sự may mắn của mình?

Sức trẻ là vốn quý nhưng sự già dặn trên sân cỏ và trong khu kỹ thuật cũng đáng quý không kém. Rất tiếc, sức trẻ của Huy Hoàng và giàn trẻ Sông Lam Nghệ An đã và đang khiến họ bối rối, lúng túng trong mùa giải trước và cả hiện nay. Đội bóng sẽ tiếp tục phải trả giá cho bước đi này và hy vọng mọi thất bại hay chưa thành công sẽ mang lại nhiều bài học quý cho họ.

Lâu nay Sông Lam Nghệ An ít khi ngại ngần khi đến các sân cỏ miền Trung, nhưng biết đâu lần này là một thực tế khiến họ phải… sáng mắt ra? Mùa trước Sông Lam Nghệ An từng thua khó hiểu, tức tưởi trước cả SHB Đà Nẵng lẫn Bình Định. Mùa này, hai đội bóng trên vẫn tiếp tục là “khắc tinh” và biết đâu Khánh Hòa già dặn lại bổ sung vào danh sách không mong đợi này. Ông Võ Đình Tân thừa sức “đọc vị” Huy Hoàng trên sa bàn nên huấn luyện viên trẻ này cần biết lo, biết nghĩ sớm đi kẻo mọi việc trượt ra ngoài tầm với, phải chạy đôn chạy đáo sau vòng đấu thứ 4 và quãng nghỉ của V-League...