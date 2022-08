V-League cuộc đua tam mã hay ngũ mã?

(Baonghean.vn) - Còn một vòng đấu tới, vòng 13 là kết thúc nhưng ngôi vô địch lượt đi đã chắc chắn nằm trong tay Hà Nội FC khi đội bóng Thủ đô hơn đội xếp thứ 2 Sông Lam Nghệ An 6 điểm, hơn đội xếp thứ 3 Hoàng Anh Gia Lai 7 điểm.

Tuy nhiên, ở vòng 13, nếu các đội bóng trên thi đấu không tốt, để mất 2-3 điểm chẳng hạn và các đội xếp thứ 4, 5 như Hải Phòng hay TopenLand Bình Định có được 3 điểm thì bảng xếp hạng sẽ có sự thay đổi ở vị trí thứ 2 và thứ 3. V-League đang khởi đi với không ít bất ngờ, thú vị nên việc giữ được thứ hạng cao luôn là điều khó khăn đối với bất cứ đội bóng nào.

Sau trận đấu tâm điểm của vòng 12 giữa chủ nhà Hà Nội FC và Hoàng Anh Gia Lai (2-1), Huấn luyện viên Kiatisuk bày tỏ sự công nhận sức mạnh thực sự của đội đầu bảng khi được thi đấu trên sân nhà Hàng Đẫy. Một chi tiết đáng chú ý là về cuối trận, đội chủ nhà thi đấu với lực lượng toàn nội binh và trong trận chỉ duy trì 2 ngoại binh, trong khi đối thủ là 3 ngoại binh. Điều đó chứng tỏ trong tay đội bóng Thủ đô luôn có lực lượng dồi dào, từ các trụ cột đang là tuyển thủ quốc gia, đến tuyển thủ U23, tuyển thủ U20, U19, ít có sự chênh lệch giữa cầu thủ chính thức và dự bị…

Hai bàn thắng Hà Nội FC ghi được trong 2 phút trận đấu nói trên đều do 2 cầu thủ nội ghi rất đẹp mắt do công của Văn Quyết và Tuấn Hải, với 2 kiến tạo của ngoại binh Siladi và nội binh Văn Hậu chứng minh cho sự hùng hậu và xuất sắc đó của Hà Nội FC. Cũng 2 bàn thắng đó tiếp tục cho thấy Hoàng Anh Gia Lai dù luôn chú ý tăng cường hàng phòng ngự từ việc mua gom nội ngoại binh giỏi thì vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu, vẫn có sự chênh lệch giữa tấn công và phòng thủ. Trước một dàn nội binh phòng thủ gồm Thành Chung, Văn Hậu, Duy Mạnh… Hà Nội FC vẫn duy trì được sự chắc chắn, kín kẽ cần thiết trong mọi trận đấu, kể cả với một đội có lực lượng tấn công mạnh như Hoàng Anh Gia Lai. Việc Tấn Trường chỉ để thủng lưới 1 lần, trong tình huống bất khả kháng chứng minh điều đó.

Cần nói thêm, ở lượt đi, Hoàng Anh Gia Lai gặp khó khi thi đấu với 2 đối thủ hàng đầu là Sông Lam Nghệ An và Hà Nội FC đều trên sân khách. Giai đoạn đầu mùa, Hoàng Anh Gia Lai thi đấu không thành công nên việc thua trắng Sông Lam Nghệ An trên sân Vinh 0-2 là điều không quá bất ngờ. Khi đội bóng Phố Núi bắt đầu vào “phom” với 4 trận thắng liên tiếp và đe dọa trực tiếp đến ngôi đầu của Hà Nội FC nhưng vào trận vẫn không thoát khỏi “dớp” nhiều năm thua trận trên sân Hàng Đẫy, cho thấy đội bóng của Kiatisuk vẫn còn nhiều vấn đề phải giải quyết, nếu thực sự muốn vượt qua Hà Nội FC để tìm kiếm ngôi vua V-League mà họ tưởng như đã có được ở mùa giải đại dịch 2021. Cả 2 trận đấu với các đối thủ cạnh tranh trực tiếp, Hoàng Anh Gia Lai đều bị thủng lưới 2 bàn và chỉ ghi được 1 bàn thắng. Kết quả đó cho thấy sự tương ứng trên bảng xếp hạng dù tạm thời và Hoàng Anh Gia Lai chỉ xếp thứ 3 cho thấy thực lực nhiều tiềm năng nhưng chưa khai thác, phát huy ở lượt đi.

Lợi thế được thi đấu trên sân nhà Hàng Đẫy của Hà Nội FC trước Sông Lam Nghệ An và Hoàng Anh Gia Lai được đội bóng Thủ đô khai thác triệt để với cùng 2 trận thắng sát nút 2-1. Trong khi đó, Sông Lam Nghệ An có một trận đấu sân nhà thành công và một trận đấu sân khách thất bại trước 2 đối thủ nói trên. Lợi thế và bất lợi ở lượt đi sẽ được trả lại ở lượt về khi Hoàng Anh Gia Lai sẽ tiếp cả Hà Nội FC lẫn Sông Lam Nghệ An trên sân Pleiku và chính Huấn luyện viên Kiatisuk đang hẹn gặp lại đối thủ ở lượt về để “trả cả vốn lẫn lãi”. Lịch sử cho thấy cả Hà Nội FC lẫn Sông Lam Nghệ An đều luôn gặp khó trên sân Pleiku và đến lúc đó, sẽ biết “mèo nào cắn mỉu nào” và bảng xếp hạng có thể bị đảo lộn chăng? Vì thế, dù đang cách biệt đối thủ từ 6-7 điểm, một khoảng cách được coi là an toàn nhưng Hà Nội FC vẫn không thể “kê cao gối ngủ” vì mọi chuyện đang vô cùng khó nhằn ở phía trước.

Cuối lượt đi là cuộc đua tam mã Hà Nội FC - Sông Lam Nghệ An - Hoàng Anh Gia Lai và những kẻ bám đuổi, phá bĩnh là Hải Phòng, TopenLand Bình Định. Không ai dám chắc là danh sách các đội xếp đầu sẽ “định hình” sau mỗi vòng đấu, ngoại trừ khó khăn đang dồn lên vai 2 đội bóng Sài Gòn FC và TP. Hồ Chí Minh. Gần đây, TopenLand Bình Định và Viettel đang trở lại cuộc đua, thách thức trực tiếp các đội xếp trên. Vì thế, mọi sự đánh giá, xếp hạng chỉ có thể dành cho các đội Hà Nội FC hay Hoàng Anh Gia Lai, Sông Lam Nghệ An với chiều sâu lực lượng, kinh nghiệm trận mạc, đồng đều các tuyến.

Cuộc đua sẽ gay cấn, hồi hộp, khó lường khi các đội xếp trên sẩy chân, các đội khác có dịp chen chân và có một đội bóng yếu toàn diện nào đó luôn là “ngân hàng điểm” cho các đội mạnh hơn. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu trực tiếp ở lượt về trên sân Pleiku giữa chủ nhà Hoàng Anh Gia Lai với Hà Nội FC và Sông Lam Nghệ An sẽ là “tâm điểm” ở các vòng đấu, góp phần phân định ngôi thứ của V-League vào cuối mùa giải. Nếu Hà Nội FC tiếp tục thi đấu như hiện tại, V-League sẽ sớm định hình chân dung nhà vô địch nhưng đó sẽ là một cuộc đấu …tẻ nhạt, biết rồi, không thu hút nữa. Vấn đề là Hoàng Anh Gia Lai phải chứng minh được sức mạnh thực sự của ứng viên vô địch và Sông Lam Nghệ An dù đầu mùa chỉ phấn đấu top 3 nhưng có vẻ họ sẽ cố gắng đạt mục tiêu cao hơn? Khi và chỉ khi đó, V-League mới thực sự đáng xem cho đến giây phút cuối cùng của giải đấu./.