V-League: Nhận diện ai, điều gì?

(Baonghean.vn) - Vòng 1 V-League 2023 kết thúc với trận đấu derby Thủ đô: Hà Nội FC-Viettel (1-1). Dù chỉ là trận mở màn nhưng ngay lập tức 2 đối thủ này đã tung hết vốn liếng để đem về lợi thế nhiều nhất có thể trong cuộc đua đường dài tới đây.

Câu lạc bộ Viettel sau ngôi vô địch 2020 không cho thấy bóng dáng của một nhà vô địch thực sự nhưng vẫn là đối thủ khó chơi của đương kim vô địch 2022 Hà Nội FC. Hơn nữa, sau khi Hà Nội FC “nhả” Văn Hậu, Đình Trọng, đặc biệt là Quang Hải, đối thủ cùng thành phố trở nên “lỳ” hơn, dám chơi dám chịu hơn nên một kết quả hòa là có thể hiểu được.

Và cho dù ngoại binh mới Marcao chưa thực sự ăn nhập thì cũng rất dễ “nhận diện” miếng đánh biên với sự dâng cao của Văn Hậu đã không còn có ai kế tiếp ngon lành ở đội bóng này. Thậm chí Hà Nội FC còn bị “đánh” ở chính biên trái khi Viettel tăng tốc, tạt cánh và đánh đầu phá vỡ đội hình phòng ngự với những tên tuổi trứ danh như Duy Mạnh, Thành Chung… lại là một “nhận diện” khác không thể xem thường.

Sau vòng 1, có một đội bóng thua ngay trên sân nhà là Khánh Hòa (1-2 trước Đông Á Thanh Hóa), có 4 đội bóng phải chịu hòa trên sân nhà gồm Sông Lam Nghệ An- SHB Đà Nẵng (1-1), Hải Phòng-Bình Dương (2-2), Hoàng Anh Gia Lai-Hồng Lĩnh Hà Tĩnh (0-0) và Hà Nội FC-Viettel (1-1) như vừa nói ở trên. Những “nhận diện” bất lợi từ kết quả trên có thể khởi đi từ đây, ít nhất là với Khánh Hòa, đội bóng vừa mới trở lại V-League, có đội hình lớn tuổi nhất V-League (trung bình hơn 28 tuổi). Nếu Khánh Hòa mở màn chỉ với một “tai nạn” và họ xoay chuyển được tình thế sau đó, thì mọi việc sẽ dễ thở dần. Ngược lại, chỉ cần một trận đấu không thành công nữa, dù trên sân nhà hay sân khách, đà trượt dốc sẽ kéo dài ra và các đội sẽ sớm nhận ra đây là “kho điểm” để mặc sức khai thác.

Sông Lam Nghệ An, Hải Phòng, Hoàng Anh Gia Lai, thậm chí Hà Nội FC và kể cả Bình Định thua đậm trên sân khách cũng ít nhiều bị “nhận diện” về lực lượng, lối chơi. Chẳng hạn như với Sông Lam Nghệ An, các đối thủ sẽ không còn phải lo theo kèm ngòi nổ đầy đột biến Văn Đức để dàn quân an toàn ở mọi hướng so với trước đây. Với Hải Phòng, nỗi lo bị Rimario làm khổ, nhất là với các hậu vệ nội đã được “chuyển chỗ” tới Bình Dương, nơi Tiến Linh rất có thể phải chịu thiệt về bàn thắng ghi được. Nhưng đừng ai coi thường ý chí của Hải Phòng khi trên sân nhà thua trắng 0-2 vẫn san hòa tỷ số ở 5 phút cuối trận, khiến Rimario vui buồn chỉ trong chớp mắt nghiệt ngã. Và tất nhiên, dù mở màn với 5 bàn thua trắng đầy xấu hổ trước chủ nhà Công an Hà Nội nhưng Bình Định có khả năng sẽ không để sụp đổ dây chuyền ở những trận đấu tới, bởi đội bóng này vốn có chiều sâu lực lượng và trận thua đó sẽ thực sự chỉ là tai nạn không mong muốn mà thôi?

Mở màn mùa giải đã lập hat-trick là thành tích không thể tuyệt vời hơn của ngoại binh mới Công an Hà Nội Fred. Hãy chờ xem tới đây ngoại binh này có ghi bàn “sòn sòn” hay không? Nhưng cách Rimario lập cú đúp trước đội bóng cũ thì không một ai có thể nghi ngờ về khả năng săn bàn bẩm sinh của anh ở V-League và các đối thủ nên sớm có biện pháp ngăn chặn khi mọi thứ còn có thể. Cựu vua phá lưới Bruno cũng đã có bàn thắng mở hàng mùa giải, chính thức lên tiếng về cuộc đua tranh đầy cam go sắp tới. Cầu thủ trẻ 19 tuổi Nam Hải của Sông Lam Nghệ An với bàn thắng đầu đời-để đời ở vòng 1 cũng mở ra một hy vọng mới và tất nhiên, đối thủ sẽ “nhận diện” ngôi sao trẻ này để tìm cách “khóa” nếu có thể…

Chưa có gì đủ khẳng định dứt khoát nhưng những “tư liệu” nêu trên sẽ dần được tích hợp trong kho dữ liệu chung để các đối thủ nghiên cứu, khai thác, áp dụng trên sân cỏ. Đó cũng chính là những nét mới, đáng chú ý sau vòng 1 V-League, hứa hẹn nhiều điều thú vị, đáng nói ở những vòng đấu sau khi mọi thứ “lộ diện” rõ ràng hơn để người ta tiếp tục “nhận diện”, xử lý...