V-League: Tín hiệu vui từ các trụ cột

Quả vậy, vòng đấu mới nhất của V-League đã và đang đem lại nhiều tín hiệu tích cực, mới mẻ, bên cạnh những điều cần được tiếp tục theo dõi trong thời gian tới.

Trước hết, vòng 14 chứng kiến sự trở lại đầy hy vọng của các tuyển thủ quốc gia lâu nay gặp chấn thương, không thi đấu cho Đội tuyển quốc gia lẫn câu lạc bộ như Ngọc Hải, Văn Lâm, Tuấn Hải, Tuấn Anh, Văn Đức…, trong đó Văn Lâm bắt chính, Tuấn Hải đá chính, các cầu thủ còn lại vào sân từ ghế dự bị. Tuy kết quả giành được khác nhau, nhưng việc những tuyển thủ quốc gia nói trên trở lại thi đấu ở V-League là tín hiệu tích cực với bóng đá Việt Nam, ở cấp đội tuyển lẫn cấp câu lạc bộ.

Sông Lam Nghệ An gặp Hải Phòng FC. Ảnh: tư liệu

Đáng mừng là Tuấn Anh, Văn Đức góp công trong chiến thắng của các đội khách Thép Xanh Nam Định trước chủ nhà Hà Nội FC (2-1), của Công an Hà Nội trước chủ nhà Đông Á Thanh Hóa (2-0) và Văn Đức ghi bàn thắng đầu tiên ở đội bóng mới, mùa bóng mới sau thời kỳ dài điều trị chấn thương. Văn Lâm chơi ổn trong trận hòa 1-1 với Thành phố Hồ Chí Minh. Đáng tiếc, Ngọc Hải không thể giúp đội khách Bình Dương kiếm được điểm trước chủ nhà Hồng Lĩnh Hà Tĩnh (0-2) và Tuấn Hải dù chơi xông xáo nhưng vẫn phải chấp nhận cảnh đội nhà thua cả 2 trận đi và về trước đội bóng Thành Nam…

Ở các đội bóng giành chiến thắng ở vòng 14 như Thể Công Viettel, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, Thép Xanh Nam Định, Công an Hà Nội, các đội bóng nhận kết quả hòa như Khánh Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh, Sông Lam Nghệ An, Hải Phòng FC, Hoàng Anh Gia Lai, Bình Định…, vai trò trụ cột của các tuyển thủ quốc gia được thể hiện khá rõ. Đó là Ngọc Quang, Minh Vương (Hoàng Anh Gia Lai), Văn Công, Ngọc Sơn, Nguyên Mạnh (Thép Xanh Nam Định), Thanh Bình, Mạnh Dũng, Đức Chiến (Thể Công Viettel), Việt Anh, Nguyễn Filip, Văn Đức (Công an Hà Nội)…

Tuy nhiên, điều giới chuyên môn và người hâm mộ chờ đợi ở Ngọc Hải, Tiến Linh, Hùng Dũng, Quang Hải… vẫn chưa có câu trả lời thỏa đáng. Trong khi đó, Đình Bắc, Thái Sơn… chưa vào sân ở vòng đấu 14. Riêng trường hợp Đình Bắc sẽ gặp không ít khó khăn trong thời gian tới bởi các vấn đề cá nhân chưa được xử lý rốt ráo, sau khi được thi đấu “vượt cấp” ở Đội tuyển Việt Nam dưới thời Philippe Truosier.

Vòng 14 cũng để lại một số dấu ấn “thót tim” khi nói về các thủ môn, nhất là những người vốn được đánh giá cao lâu nay. Đó là Nguyễn Filip, bên cạnh những pha bóng cứu thua ngoạn mục, đẳng cấp cao, cũng lại để xảy ra một vài tình huống không chắc chắn, thiếu an toàn. Trận đấu trên sân khách Đông Á Thanh Hóa, Nguyễn Filip khi xử lý một tình huống bóng bổng bằng cách bật cao bắt dính rồi thu bóng khi chạm đất khiến đồng đội hú vía và đối thủ hô lên bóng đã ra sau vạch vôi. Dễ thường, trong tình huống đó, bóng phải được hướng ra phía trước trong tầm khống chế để đảm bảo an toàn, nhưng không rõ vì sao một thủ môn chơi bóng dày dạn lại xử lý bất cẩn đến thế?

Thủ môn U23 Việt Nam và Hà Nội FC Văn Chuẩn cũng đã bắt hụt bóng trong tình huống Văn Kiên (Thép Xanh Nam Định) có cú sút xa lập bập, khó lường. Minh Toàn (Bình Dương) chơi rất chắc tay lâu nay nhưng chính anh lại có lỗi trực tiếp dẫn đến 2 bàn thua trên sân của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Thủ môn Nguyên Mạnh cũng vào ra không tốt trong tình huống đối đầu Tuấn Hải, rất may là không ai hề hấn sau cú va chạm mạnh ở hiệp 2…

Điều đọng lại của Vòng 14 là sự khẳng định sức mạnh của Thép Xanh Nam Định với 32 điểm, hơn 6 điểm so với đội đứng sau Bình Dương được 26 điểm. Công an Hà Nội tạm xếp thứ 3 với 25 điểm và chắc chắn thầy trò Kiatisuk sẽ không chịu dừng lại ở vị trí này. Trong khi đó, ba đội xếp cuối là Khánh Hòa 10 điểm cùng Hoàng Anh Gia Lai và Sông Lam Nghệ An cùng được 14 điểm. Dễ thấy suất xuống hạng đang được dành sẵn cho đội bóng phố biển và cuộc cạnh tranh để trống nửa suất còn lại đang thuộc về 2 đội Hoàng Anh Gia Lai và Sông Lam Nghệ An, trong đó đội bóng Thành Vinh sẽ gặp khó hơn ở các vòng đấu trên sân khách sắp tới?