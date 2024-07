Thời sự V.League và câu chuyện 'trâu chậm uống nước đục' Thực trạng "trâu chậm uống nước đục" trong việc ký kết và tuyển chọn cầu thủ mới đang trở thành một vấn đề mà những đội bóng có nguồn tài chính hạn chế như SLNA, Thanh Hóa… đang rất lo lắng.

Mùa giải V.League 2023/2024 đã khép lại với nhiều cảm xúc và sự thay đổi. Những đội bóng có truyền thống lâu đời như SLNA, HAGL đã thành công trong việc trụ hạng, mang lại niềm vui và hy vọng cho người hâm mộ.

Trong khi đó, một số đội bóng như Hà Nội, Nam Định, Bình Dương… đã bắt đầu gấp rút giữ chân những cầu thủ giỏi để chuẩn bị cho mùa giải tiếp theo. Tuy nhiên, thực trạng "trâu chậm uống nước đục" trong việc ký kết và tuyển chọn cầu thủ mới đang trở thành một vấn đề mà những đội bóng có nguồn tài chính hạn chế như SLNA, Thanh Hóa… đang rất lo lắng.

Tuấn Hải gia hạn hợp đồng với Hà Nội FC tới hết năm 2027. Ảnh: Hà Nội FC

Có thể thấy bất kỳ ở giải đấu nào, thị trường chuyển nhượng cầu thủ luôn là một cuộc đua không khoan nhượng trước khi mỗi mùa giải mới bắt đầu. Đội nào nhanh chân, nhiều tiền, thì đội đó có lợi thế. Việc ký kết sớm không chỉ giúp các đội bóng có được những cầu thủ chất lượng mà còn tạo cơ hội để cầu thủ hòa nhập sớm với đội bóng mới, thích nghi với chiến thuật và phong cách chơi của huấn luyện viên. Ngược lại, những đội bóng chậm chân thường phải chấp nhận những cầu thủ còn lại, thường là những cầu thủ không được các đội khác đánh giá cao hoặc có giá trị chuyển nhượng cao hơn mức đội bóng có thể chi trả.

Việc ký kết chậm không chỉ làm mất đi cơ hội có được những cầu thủ chất lượng mà còn kéo theo nhiều hệ lụy khác. Đầu tiên, những cầu thủ chưa được ký kết thường phải tìm bến đỗ mới trong tình trạng gấp gáp, không có nhiều sự lựa chọn và dễ bị đội bóng "ép giá". Thứ hai, việc chậm trễ trong ký kết cầu thủ mới cũng ảnh hưởng đến quá trình chuẩn bị cho mùa giải mới.

Những cầu thủ mới cần thời gian để làm quen với đồng đội, hiểu chiến thuật của huấn luyện viên và thích nghi với môi trường mới. Nếu không có đủ thời gian, họ khó có thể đạt được phong độ tốt nhất khi mùa giải bắt đầu.

Có nhiều lý do khiến các đội bóng chậm trễ trong việc ký kết cầu thủ mới. Một phần do quy trình tuyển chọn phức tạp và kéo dài, từ việc đánh giá cầu thủ, đàm phán hợp đồng đến việc hoàn tất các thủ tục chuyển nhượng. Ngoài ra, yếu tố tài chính cũng đóng vai trò quan trọng. Nhiều đội bóng gặp khó khăn về kinh phí, không đủ tiềm lực để chi trả cho những cầu thủ giỏi ngay từ đầu. Họ buộc phải chờ đợi đến cuối kỳ chuyển nhượng để có thể thương lượng với giá thấp hơn hoặc tìm kiếm những cầu thủ tự do.

Trong khi một số đội bóng loay hoay với việc ký kết cầu thủ, có những đội bóng đã cho thấy sự chuyên nghiệp và khôn ngoan trong việc này. Họ không chỉ ký kết sớm mà còn biết cách tận dụng thời gian để cầu thủ mới hòa nhập tốt với đội bóng. Ví dụ như CLB Hà Nội, một đội bóng luôn nằm trong top đầu V.League, luôn chủ động trong việc ký kết và tuyển chọn cầu thủ. Nhờ đó, họ không chỉ sở hữu những cầu thủ chất lượng mà còn có sự ổn định và gắn kết trong đội hình.

Để tránh tình trạng "trâu chậm uống nước đục", các đội bóng cần phải thay đổi cách tiếp cận và quản lý trong việc ký kết và tuyển chọn cầu thủ. Trước hết, họ cần có một chiến lược rõ ràng và dài hạn. Việc dự đoán nhu cầu và lập kế hoạch sớm giúp họ chủ động hơn trên thị trường chuyển nhượng. Ngoài ra, cần có sự đầu tư đúng mức về tài chính để có thể cạnh tranh được với các đội bóng khác. Cuối cùng, việc xây dựng một đội ngũ tuyển trạch viên chuyên nghiệp, có khả năng phát hiện và đánh giá chính xác tài năng của cầu thủ cũng là một yếu tố quan trọng.

Thực trạng "trâu chậm uống nước đục" trong việc ký kết và tuyển chọn cầu thủ mới ở V.League là một vấn đề không mới nhưng vẫn luôn nóng bỏng và cần được giải quyết.

Để có thể cạnh tranh và phát triển bền vững, các đội bóng cần phải chủ động hơn, linh hoạt hơn và chuyên nghiệp hơn trong mọi khía cạnh của việc quản lý và vận hành đội bóng. Chỉ có như vậy, họ mới có thể tránh được việc phải "uống nước đục" và có được những cầu thủ chất lượng, giúp đội bóng đạt được những thành công như mong đợi trong các mùa giải tiếp theo.