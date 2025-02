Pháp luật Va chạm với xe đầu kéo tại 'điểm đen' trên Quốc lộ 1A khiến 1 người tử vong Vụ tai nạn xảy ra tại ngã 3 chợ Sy Nam, thuộc địa bàn xã Diễn Thịnh, huyện Diễn Châu.

Theo đại diện lãnh đạo UBND xã Diễn Thịnh cho biết, khoảng 10h15', ngày 25/2, tại ngã 3 chợ Sy Nam thuộc địa bàn xã đã xảy ra vụ tai nạn giao thông khiến 1 người tử vong tại chỗ.

Cụ thể, vào thời gian, địa điểm nói trên, xe đầu kéo mang BKS 37H - 027.XX kéo theo rơ-mooc mang BKS 37R - 047.XX do tài xế N.T.D (SN 1980), trú tại xã Thịnh Trường, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An điều khiển lưu thông trên Quốc lộ 1A theo hướng Nghệ An - Hà Nội.

Khi đi qua ngã 3 chợ Sy Nam, thuộc xóm Tân Phúc, xã Diễn Thịnh, thuộc Km 428+9 thì xảy ra va chạm với xe mô tô mang BKS 37N2- 55XX, khiến tài xế xe mô tô tử vong tại chỗ.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: C.T.V

Danh tính nạn nhân được xác định là ông T.H.T (SN 1966), trú tại thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai. Ông T.H.T đang trong thời gian ở quê thăm họ hàng thì bị tai nạn.

Sau khi sự việc xảy ra lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt phân luồng điều tiết giao thông không để xảy ra ách tắc. Hiện, nguyên nhân vụ tai nạn đang được làm rõ.