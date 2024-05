Va chạm xe máy trong đêm khiến 2 người nguy kịch

(Baonghean.vn) -Chiều 17/5, đoàn công tác Công an tỉnh do Đại tá Trần Ngọc Tuấn - Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An làm trưởng đoàn đã đến thăm hỏi, động viên Trung tá Hoàng Quang Vinh - Đội Cảnh sát giao thông-trật tự (Công an huyện Nghi Lộc) bị thương trong quá trình làm nhiệm vụ.