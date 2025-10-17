Vạch trần chiêu trò ‘truyền thông đen’ xuyên tạc công tác nhân sự Đại hội XIV của Đảng

Càng gần đến Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV, các đối tượng bất mãn, phản động càng gia tăng cường độ và tần suất xuyên tạc, chống phá. Lợi dụng mạng xã hội, chúng liên tục đăng tải nhiều bài viết, thư ngỏ, video clip, tài liệu không kiểm chứng, sai sự thật về công tác chuẩn bị nhân sự cho Đại hội XIV của Đảng, gây hoang mang dư luận, tạo bất ổn xã hội, phục vụ ý đồ chống phá của các thế lực chính trị phản động. Hơn ai hết, mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân, cần tỉnh táo trước những thông tin xấu độc này.

Lợi dụng mạng xã hội, các đối tượng bất mãn, phản động càng gia tăng cường độ và tần suất xuyên tạc, chống phá. Hình ảnh minh họa

Điển hình cho những luận điệu chống phá về công tác nhân sự Đại hội Đảng lần thứ XIV và bầu cử Quốc hội khóa XVI nhiệm kỳ 2026-2031, thời gian gần đây, nhất là sau Hội nghị Trung ương lần thứ 13, các trang web, tài khoản mạng xã hội mang tên “Việt Tân”, “Nhật ký yêu nước”, “Chân trời mới Media”, Người Việt Daily News, Thời báo.de… các kênh truyền thông từ nước ngoài, hoặc một số cựu nhà báo, hoặc một số cá nhân tổ chức nhân danh "trí thức", "lương tri", tự lập ra các trang fanpage tuyên bố mình là "truyền thông sạch", là "báo trung lập" nhưng lại đưa ra những bình luận, phân tích mang tính suy diễn, xuyên tạc, công kích Đảng - Nhà nước Việt Nam; Chúng đăng đàn viết bài, livestream, phỏng vấn truyền thông nước ngoài… tỏ ra “lo lắng cho số phận chính trị của đất nước” để cổ xúy những luận điệu sai trái, cổ vũ đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập.

Chúng “đề xuất” cải cách thể chế mà thực chất là mưu đồ xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, thay đổi chế độ chính trị hiện tại. Lợi dụng không gian mạng, các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị suy diễn, quy chụp cho rằng công tác nhân sự trước Đại hội XIV là “áp đặt”, “tước bỏ quyền tự do, dân chủ của đại biểu dự Đại hội trong việc ứng cử, đề cử và bầu cử”; công tác nhân sự Đại hội XIV của Đảng thực chất chỉ là “chia ghế”, “đấu đá quyền lực” trong nội bộ, chứ không dựa trên tiêu chuẩn, trình độ, năng lực hay uy tín cán bộ.

Đảng ta đẩy mạnh cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí đã khiến một số cán bộ, tổ chức Đảng vi phạm bị xử lý kỷ luật. Một số cán bộ thấy mình không còn đủ uy tín để tiếp tục công tác đã xin thôi chức, nghỉ hưu… Bộ Chính trị đã bổ nhiệm, phân công nhiều cán bộ vào các vị trí lãnh đạo chủ chốt. Hoặc việc Bộ Chính trị chỉ định, luân chuyển các Bí thư tỉnh ủy, thành ủy để phù hợp với bối cảnh nhiều địa phương vừa sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh; chủ trương bí thư tỉnh ủy không phải người địa phương… cũng là việc làm bình thường của công tác tổ chức cán bộ, nhằm đảm bảo bộ máy vận hành thông suốt, để công tác lãnh đạo, điều hành không bị gián đoạn, chứ không phải là “thanh trừng nội bộ” hay “đấu đá bè phái”, “cục bộ địa phương”… như luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, phản động.

Quang cảnh Hội nghị lần thứ 13, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Ảnh: nhandan.vn

Sau khi Hội nghị Trung ương 13 kết thúc, với việc Trung ương bỏ phiếu giới thiệu nhân sự Ban chấp hành nhiệm kỳ mới, các đối tượng đã ngụy tạo, dựng lên danh sách Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị và Ban Bí thư Trung ương nhiệm kỳ mới, rồi suy diễn, đồn đoán ai thuộc phe nhóm này, ai thuộc phe nhóm kia... Thậm chí, chúng còn tung tin về số phiếu thăm dò Bộ Chính trị, bịa đặt người phiếu cao, người phiếu thấp rồi suy diễn ai sẽ làm Tổng Bí thư, ai sẽ làm Chủ tịch nước, Thủ tướng, Chủ tịch Quốc hội khóa tới… Những danh sách này thường đi kèm với các bình luận ác ý, “bôi đen” phẩm chất, năng lực của cán bộ lãnh đạo cấp cao, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín cá nhân cũng như tập thể lãnh đạo Đảng- Nhà nước.

Những luận điệu, chiêu trò trên của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị không ngoài mục đích gây tâm lý hoang mang, hoài nghi trong xã hội; làm rối tư tưởng, chia rẽ, phá hoại đoàn kết nội bộ, làm suy giảm niềm tin của cán bộ, đảng viên, nhân dân với Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. Nhất là những người già, người dân nông thôn, vùng sâu thiếu thông tin, hoặc những đối tượng bất mãn với chính quyền vì những thắc mắc, yêu cầu, khiếu kiện cá nhân chưa được thỏa mãn.

Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu tham dự phiên bế mạc hội nghị. Ảnh: Nhandan.vn Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu bế mạc Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

Không chỉ Đại hội XIV mà nhiệm kỳ đại hội nào, công tác nhân sự cũng là vấn đề hệ trọng. Tuy nhiên, công tác chuẩn bị nhân sự cho Đại hội XIV của Đảng; bầu cử Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, ảnh hưởng sâu sắc đến quá trình hoạch định đường lối, chính sách phát triển đất nước khi bước vào kỷ nguyên mới.

Tại cuộc họp Tiểu ban Nhân sự Đại hội XIV của Đảng và Ban Chỉ đạo xây dựng quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIV, nhiệm kỳ 2026-2031, Tổng Bí thư Tô Lâm đã khẳng định: “Công tác nhân sự là công việc rất quan trọng của mỗi kỳ đại hội Đảng; là khâu then chốt trong công tác xây dựng Đảng, là mắt xích trọng yếu trong toàn bộ hoạt động của Đảng, quyết định sự thành bại của cách mạng. Do đó, công tác nhân sự phải được chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng, thận trọng”.

Trước những âm mưu, thủ đoạn chống phá về công tác nhân sự ngày càng tinh vi, có tính toán chi tiết từ các đối tượng thù địch, phản động, đòi hỏi mỗi cán bộ, đảng viên và người dân cần nâng cao tinh thần cảnh giác, giữ vững lập trường tư tưởng, chính trị, không cả tin trước những thông tin một chiều, vô căn cứ trên không gian mạng.

Các đại biểu trao đổi tại hội thảo khoa học “Đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch về dự thảo các văn kiện và công tác nhân sự Đại hội XIV của Đảng”. Ảnh: BTC

Cần hiểu rằng, bất cứ ai tung tin, chia sẻ thông tin sai sự thật về công tác nhân sự là gây phương hại đến sự ổn định chính trị - xã hội, ảnh hưởng trực tiếp đến uy tín của Đảng, Nhà nước. Do đó, việc kiểm chứng thông tin, chọn lọc nguồn tin chính thống để tiếp nhận là trách nhiệm không chỉ của các cơ quan quản lý Nhà nước mà còn là nghĩa vụ của mỗi công dân trong xã hội số.

Mỗi công dân phải là người có trách nhiệm, công tâm, khách quan, phân biệt phải – trái, đúng – sai, không a dua, cổ xuý những vấn đề sai sự thật, những thông tin không rõ nguồn gốc, thiếu căn cứ; không để thông tin độc tiêm nhiễm.

Cùng với đó là cần lan tỏa các giá trị tích cực, chia sẻ thông tin đúng đắn, góp phần định hướng dư luận và tăng cường niềm tin xã hội vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước. Các cơ quan báo chí, kênh truyền thông chính thống cần phát huy mạnh mẽ vai trò của mình, tạo thành “lá chắn thông tin" vững chắc, phản bác các thông tin sai lệch, xuyên tạc chống phá; tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng trong toàn Đảng, toàn dân, đặc biệt là thế hệ trẻ.

Ảnh minh họa

Đồng thời, lực lượng chức năng cần có biện pháp mạnh, xử lý nghiêm các trường hợp phát tán thông tin sai lệch, bịa đặt, mạo danh, những hành vi tiếp tay kẻ xấu gây mất đoàn kết nội bộ, ảnh hưởng đến uy tín cá nhân cán bộ, đảng viên, làm nhiễu loạn công tác nhân sự đại hội, góp phần vào thành công của đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV và bầu cử Quốc hội khóa XVI, HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, vì một Việt Nam vững mạnh, ổn định và phát triển bền vững.