Vạch trần nhiều vụ vi phạm pháp luật từ tin báo của nhân dân

Tiếp nhận nguồn tin báo từ quần chúng



Thời gian gần đây, hưởng ứng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, người dân các địa phương trên địa bàn tỉnh đã nêu cao tinh thần, trách nhiệm trong việc tố giác tội phạm qua các kênh mà lực lượng chức năng triển khai để phản ánh những vụ việc vi phạm pháp luật trên địa bàn dân cư.

Ví như ở huyện Đô Lương, vào cuối tháng 7/2021, từ nguồn tin báo của quần chúng nhân dân cung cấp, Công an huyện phát hiện một số đối tượng lợi dụng sự thiếu hiểu biết của người dân, lợi dụng các kẽ hở của pháp luật để cho vay tiền lãi suất cao theo kiểu “tín dụng đen”. Đặc biệt ở khu vực xã Yên Sơn, người dân rất bức xúc về hoạt động cho vay lãi nặng bà Hoàng Thị Hường, sinh năm 1958, trú tại xóm Hoa Trường.

Công an Đô Lương lấy lời khai của đối tượng Hoàng Thị Hường. Ảnh tư liệu: Bình Nguyên

Đối tượng này lợi dụng sự khó khăn về kinh tế của nhiều người dân trên địa bàn để cho vay tiền kỳ hạn ngắn, từ 10 - 30 ngày với lãi suất từ 25.000 - 50.000 đồng/1 triệu đồng/ngày. Khi đến hạn thanh toán tiền lãi mà các con nợ không trả, đối tượng thường xuyên sử dụng sim rác để nhắn tin, gọi điện đe dọa, chửi bới nhằm gây sức ép. Nếu các con nợ không còn khả năng chi trả, đối tượng thường yêu cầu cầm cố, chuyển nhượng tài sản để xóa nợ.

Tiếp nhận tin báo, ngày 28/7/2021, Công an huyện Đô Lương đã huy động 15 cán bộ, chia làm ba mũi bao vây và đồng loạt đột nhập chỗ ở của đối tượng Hoàng Thị Hường; bắt quả tang đối tượng đang cho nhiều người vay và thanh toán tiền lãi. Khám nhà đối tượng Hường thu giữ 01 điện thoại di động, 05 cuốn sổ ghi chép, cùng nhiều vật chứng khác có liên quan đến việc hoạt động tín dụng đen. Từ đó, bước đầu chứng minh được từ đầu tháng 6/2021 đến thời điểm bị bắt, Hoàng Thị Hường đã cho 10 cá nhân vay tổng số tiền 2,5 tỷ đồng với lãi suất từ 912,5% đến 1.825%/1 năm, thu lợi bất chính số tiền hơn 250 triệu đồng.

Lực lượng chức năng Nghệ An đo thân nhiệt một nhóm nhập cảnh trái phép ở huyện Quế Phong. Ảnh tư liệu

Còn tại huyện Quế Phong, khoảng 10 giờ ngày 3/8, khi Tổ công tác Đội Cảnh sát giao thông số 2, Công an tỉnh đang tuần tra thì nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về một đối tượng có dấu hiệu mua bán trái phép chất ma túy tại đường liên thôn thuộc bản Tạng, xã Tiền Phong. Ngay lập tức, tổ công tác triển khai lực lượng đến địa điểm quần chúng báo tin. Tiến hành kiểm tra hành chính đối tượng Lữ Văn Đại (trú tại bản Tạng) đã phát hiện một gói chất bột màu trắng, nghi là heroin.

Theo lãnh đạo Công an tỉnh, hàng tháng, các đơn vị, tổ công tác của lực lượng Công an trên địa bàn Nghệ An tiếp nhận hàng trăm tin báo, tố giác tội phạm. Chỉ tính riêng tháng 7/2021, đã thụ lý, giải quyết 543 tin báo, tố giác. Trong số đó vụ việc thụ lý mới là 357 tin báo, tăng 108 tin so với tháng trước.

Tại cơ quan Công an, Lữ Văn Đại khai nhận gói chất bột màu trắng nói trên là heroin dùng để bán lẻ cho các con nghiện. Sau đó, cơ quan chức năng đã tiến hành giám định, cho kết quả gói chất bột màu trắng nói trên là heroin có trọng lượng 3,85gam. Ngày 6/8, Đội Cảnh sát giao thông số 2 đã bàn giao đối tượng Lữ Văn Đại cùng tang vật cho Công an huyện Quế Phong để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm

Sau khi tiếp nhận tin báo, tố giác tội phạm từ người dân, lực lượng Công an đã nhanh chóng vào cuộc điều tra, xác minh và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Ví như vụ việc ở huyện Quỳ Hợp, trong tháng 7/2021, có 5 trường hợp đi từ vùng có dịch về huyện Quỳ Hợp nhưng trốn khai báo y tế đã bị quần chúng phát hiện và tố giác đến được lực lượng Công an. Đó là H.T.L (SN 1969), N.T.H (SN 1975), L.T.L (SN 1967) cùng trú tại xã Châu Hồng; V.T.H (SN 2001), trú tại xã Châu Lý; T.V.Đ (SN 2001) trú xã Hạ Sơn. Sau khi tiếp nhận tin báo, lực lượng Công an đã xác minh và thu thập đầy đủ thông tin liên quan, Công an các xã Châu Hồng, Châu Lý, Hạ Sơn đã tham mưu UBND huyện Quỳ Hợp ra quyết định xử phạt đối với 5 trường hợp trên với tổng số tiền phạt là 50 triệu đồng.

Tại huyện Yên Thành, cũng thông qua tin báo tố giác tội phạm, một trong những vụ việc vi phạm pháp luật của cán bộ xã gây chấn động dư luận vừa được cơ quan Công an thụ lý điều tra. Ngày 16/6/2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh tiến hành thụ lý giải quyết tin báo tố giác tội phạm của công dân xã Hợp Thành. Nội dung tố cáo phản ánh các sai phạm của một số cán bộ UBND xã Hợp Thành trong công tác quản lý tài chính.

Cơ quan chức năng tống đạt quyết định khởi tố điều tra đối với các bị can ở xã Hợp Thành, Yên Thành. Ảnh: CA cung cấp

Dựa vào những thông tin này, cơ quan Công an đã thực hiện điều tra, xác minh. Kết quả cho thấy, trong giai đoạn từ năm 2016 đến năm 2018, ông Nguyễn Mão (SN 1963), thời điểm đó là Chủ tịch UBND xã Hợp Thành, đã chỉ đạo cấp dưới lấy tiền ngân sách chi trái quy định, số tiền lên đến hàng trăm triệu đồng mỗi năm. Để hợp thức hóa các khoản chi trái quy định này và che giấu hành vi sai phạm, cuối năm 2018, ông Nguyễn Mão đã chỉ đạo cấp dưới, gồm ông Trương Văn Chung, ông Nguyễn Công Bằng, bà Nguyễn Thị Thương lập khống bộ hồ sơ chi hỗ trợ xây dựng Nhà văn hóa xóm Chùa, xã Hợp Thành, gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước số tiền 300 triệu đồng. Trên thực tế Nhà văn hóa xóm Chùa, xã Hợp Thành đã được UBND xã hỗ trợ xây dựng vào năm 2017, số tiền 350 triệu đồng.



Sau khi điều tra, xác minh, ngày 13/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 4 bị can ở xã Hợp Thành về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”. Các bị can gồm: Nguyễn Mão (SN 1963), nguyên Chủ tịch UBND xã Hợp Thành, trú tại xóm Lý Nhân; Trương Văn Chung (SN 1973), trú tại xóm Đông Tiến, Kế toán trưởng UBND xã; Nguyễn Công Bằng (SN 1986), trú tại xóm Lý Nhân, là công chức địa chính, xây dựng, nông nghiệp, môi trường UBND xã; Nguyễn Thị Thương (SN 1977), trú tại xóm Phan Xá, là công chức Tư pháp kiêm thủ quỹ UBND xã. Đến ngày 17/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh phối hợp cùng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh tổ chức tống đạt các quyết định và thi hành lệnh bắt, khám xét đối với 4 bị can nói trên để phục vụ công tác điều tra.

Như vậy, chỉ trong một thời gian ngắn, qua sự hợp tác tích cực của quần chúng nhân dân, sự vào cuộc điều tra quyết liệt của cơ quan chức năng, vụ án đã được điều tra, xác minh. Các đối tượng phạm tội đã bị vạch trần và xử lý theo quy định của pháp luật, trả lại sự tin tưởng của nhân dân đối với sự nghiêm minh của pháp luật, góp phần bảo vệ sự công bằng, bình yên cho xã hội.