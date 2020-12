Vận chuyển gần 2 tạ pháo nổ để lấy 2,5 triệu đồng

Đối tượng và tang vật bị bắt giữ. Ảnh: Nhật Tuấn

Trước đó, ngày 20/12, tại ngã ba Nam Cấm, thuộc xóm Bắc Sơn 1, xã Nghi Quang, huyện Nghi Lộc, lực lượng chức năng đã phối hợp phá thành công chuyên án, bắt giữ Trần Đức Cường (SN 1988), trú tại xóm 4, xã Diên Yên, huyện Diễn Châu khi đối tượng đang vận chuyển pháo nổ. Tang vật thu giữ tại chỗ 8 bì xác rắn, chứa tổng cộng 198 kg pháo hoa loại gây nổ; 1 xe ô tô tải màu trắng.

Đối tượng Trần Đức Cường khai nhận được một người đàn ông thuê vận chuyển số pháo trên từ huyện Diễn Châu vào huyện Nghi Lộc với số tiền 2,5 triệu đồng.

Hiện, Công an huyện Nghi Lộc đang tạm giữ hình sự đối tượng Trần Đức Cường để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật và tiếp tục đấu tranh mở rộng chuyên án.

