Vẫn còn hơn 5.500 hộ dân ở Yên Thành bị ngập sâu trong nước lũ

Tại xóm Tây Hồ, xã Nam Thành nhiều hộ dân khẩn trương di chuyển đồ đạc đến nhà bà con an toàn hơn. Bà Trần Thị Thắm hộ dân ở xóm Tây Hồ cho biết, từ sáng sớm 30/10, nước đã vào đến thềm nhà, gia đình chuyển lúa và đồ đạc đến nhà khác gửi, đến thời điểm này nước đã ngập sâu cả nền nhà, gia đình phải di chuyển đến nơi khác ở.

Ông Hoàng Văn Hà - Chủ tịch UBND xã Nam Thành cho biết: Mưa to nhiều giờ qua đã khiến 3 xóm bị ngập nước : Minh Châu, Phú Sơn, Tây Hồ, Lâm Thành, với tổng số hộ bị ngập trên 500 hộ. Hiện, xã huy động lực lượng xuống các xóm để hướng dẫn người dân kịp thời tránh lũ. Nguyên nhân Nam Thành ngập nước, theo ông Hà là do hệ thống tiêu úng kênh Trung Long không tiêu kịp.

Ông Nguyễn Văn Hồng - Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Yên Thành cho biết: Nước từ sông Vũ Giang và sông Biên Hòa dâng cao khiến 29 xã trên địa bàn bị ngập nước: Khánh Thành, Long Thành, Nam Thành, Trung Thành, Nhân Thành, Tăng Thành, Vĩnh Thành, Liên Thành, Công Thành... có những khu dân cư ngập sâu trên 2 m.

Sông Vũ Giang qua xã Liên Thành và Khánh Thành nước lũ đổ về đầy ắp. Ảnh: Xuân Hoàng

"Thời gian tới, Yên Thành theo dõi, cập nhập diễn biến mưa lũ để chủ động đối phó khi có tình huống xấu xẩy ra. Kiểm tra, rà soát phương án, sẵn sàng sơ tán dân cư ở vùng có nguy cơ ngập lụt, sạt lở đất, vùng hạ lưu các hồ đập để đảm bảo an toàn về người và tài sản của nhân dân; đặc biệt các xóm bị ngập, cô lập khẩn trương huy động lực lượng, phương tiện để tổ chức di dời người dân và tài sản của nhân dân đến nơi an toàn.

Huyện cũng triển khai các giải pháp đảm bảo an toàn công trình bị hư hỏng, các công trình đang thi công, sẵn sàng phương án đảm bảo an toàn và khôi phục sự cố lưới điện và thông tin liên lạc trong và sau mưa lũ. Kiểm tra các vị trí đường ngập, tiến hành cắm tiêu, cử người trực để đảm bảo giao thông, tuyệt đối không cho người và phương tiện lưu thông qua các vị trí không đảm bảo an toàn" - ông Nguyễn Văn Dương, Phó Chủ tịch UBND huyện cho biết.