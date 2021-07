Vận động viên chuyên 'hái vàng' cho đoàn thể thao Nghệ An

VĐV Lê Công Tài đạt HCV tại giải Vô địch cá nhân toàn quốc năm 2020. Ảnh: P.V

Niềm vui và nỗi buồn sau tấm HCB thế giới

Lê Công Tài sinh năm 1993, tại phường Hưng Dũng (TP. Vinh). Tài yêu thích môn đá cầu ngay từ những ngày còn học tiểu học. Ngày đó, sau mỗi giờ tan học Tài thường tham gia chơi cầu với bạn bè và luôn được thán phục về khả năng đá cầu của mình. Năm 2005, Tài được nhà trường chọn đi thi Hội khỏe Phù Đổng cấp tỉnh môn cầu chinh. Nhờ những tố chất thiên bẩm em đã lọt vào mắt xanh của HLV Tôn Quý Hòa - Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao Nghệ An.

Thầy Hòa lúc đó đã thuyết phục Tài nên đi theo con đường VĐV chuyên nghiệp, bởi thầy nhận thấy với những tố chất mà Tài đã thể hiện, và em là người có thể tiến xa trong tương lai.

Sau 5 năm học tập và rèn luyện tại Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao Nghệ An, Tài bắt đầu được tham gia giải đấu đầu tiên trong sự nghiệp quần đùi áo số của mình. Giải năm đó, Tài chỉ được HCB giải trẻ toàn quốc.

“Đó là giải đấu đầu tiên trong sự nghiệp vì thế bước vào giải em thấy vô cùng bỡ ngỡ, nhiều kỹ thuật của em lúc đó chưa được hoàn thiện nên chỉ mang về được tấm HCB”,Tài kể.

Sau tấm HCB, Tài đã miệt mài tập luyện, luôn học hỏi các bậc anh chị VĐV đi trước để nhằm hoàn thiện những kỹ năng cơ bản của môn đá cầu. Những kỹ năng như xử lý bước 1, quét vôi, lia cầu, bổ cầu được Tài hoàn thiện từng ngày một. Ngoài ra, để trở thành một VĐV thành công, nổi bật hơn các VĐV khác thì phải có được những kỹ thuật, miếng đánh khác biệt. Trong suốt quá trình tập luyện, Tài luôn có cách đá riêng không giống bất kỳ một VĐV nào.

“Ngoài được sự hướng dẫn của HLV bộ môn, em thường tự mày mò các kỹ thuật mới. Em đã tự luyện những kỹ thuật như phát cầu ở tầm cao, xử lý cầu xa và có thể tự hào rằng, đó là miếng riêng có của mình”. Tài nói. Với những sự nỗ lực cố gắng không mệt mỏi Tài được trung tâm kỳ vọng sẽ là mỏ vàng của bộ môn đá cầu.

Không phụ sự tin tưởng của HLV, năm 2012, Tài bước vào giải vô địch cầu chinh toàn quốc. Với màn thi đấu xuất sắc, em đã chiến thắng tất cả các đối thủ và giành HCV. Lê Công Tài tâm sự: “Đây sẽ là giải đấu em nhớ nhất trong sự nghiệp, bởi không phải vì đây là tấm HCV đầu tiên của em, mà vì đây là giải đấu mà em vượt qua được chính mình”.

Với thành tích đạt được, Tài được triệu tập vào đội tuyển quốc gia để thi đấu ở giải Vô địch thế giới môn cầu chinh. Phải nói rằng, trước thềm một giải đấu lớn bất kỳ một VĐV nào cũng có những hồi hộp, âu lo nhất định, nhưng niềm tin và sự quyết tâm luôn thôi thúc họ phải nỗ lực hết mình, hòng mang lại vinh quang cho Tổ quốc, cho quê nhà và cho chính trung tâm nơi nuôi dưỡng mình. Vì thế, ngoài những giờ tập trên lớp, Tài thường mở các trang mạng để học hỏi những kỹ thuật khó của đối phương. Em luôn muốn tìm ra được những đường tấn công hiệu quả để có thể chiến thắng những đối thủ có trình độ trên thế giới.

Năm 2013, Tài bước vào Giải vô địch cầu chinh thế giới. Sau khi chiến thắng 4 đối thủ, Tài bước vào trận bán kết gặp đối thủ người Đức. Đây là đối thủ được đánh giá rất mạnh, có kỹ thuật, phản xạ cực nhanh. Nhưng bằng những sở trường, Tài đã không cho đối thủ có cơ hội ghi điểm. Kết quả là sau 2 hiệp đấu, Lê Công Tài đã giành chiến thắng áp đảo, qua đó ghi tên mình vào trận chung kết. Tuy nhiên, bước vào trận chung kết với tâm lý đè nặng, Tài đã phải chịu khuất phục trước đối thủ rất mạnh người Trung Quốc, giành HCB thế giới.

Lê Công Tài thực hiện kỹ thuật quét vôi điêu luyện của mình. Ảnh: P.V

Không dừng lại ở đó, năm 2014, Tài lại giành HCV đầu tiên ở môn cầu chinh trong kỳ đại hội thể dục thể thao toàn quốc cho đoàn Nghệ An. Không quá, khi nói Lê Công Tài là VĐV “hái” Vàng cho đoàn thể thao Nghệ An khi những năm sau này em liên tục gặt hái HCV cho tỉnh nhà. Tổng cộng trong sự nghiệp thi đấu thể thao của mình, Lê Công Tài đã đạt được 6 HCV cầu chinh toàn quốc, 2 HCV Đại hội Thể dục Thể thao toàn quốc và 1 HCB cầu chinh thế giới. Đây sẽ là kỳ tích không dễ đạt được, em vẫn mong muốn trong tương lai vẫn sẽ tiếp tục được thi đấu và sẽ gặt hái được những tấm huy chương cho thể thao Nghệ An.

Yêu thích kinh doanh

Tài lập gia đình khi tuổi đời còn khá trẻ. Vợ em lúc đó công việc vẫn chưa được ổn định, hai vợ chồng phải tự lập nên cuộc sống khá chật vật. Sau khi sinh con vợ chồng em quyết tâm bước vào con đường kinh doanh.

Tài nhận thấy mình hiểu biết chút ít về thể thao, về trang phục tập luyện và thi đấu cho các vận động viên, vì thế, em đã quyết định bàn bạc với vợ sẽ kinh doanh về lĩnh vực thời trang thể thao. Tuy nhiên, với đồng vốn eo hẹp không thể đủ cho Tài và vợ có thể mở một cửa hàng kinh doanh. Thế nên bước đầu em khởi nghiệp bằng kinh doanh trên mạng.

Tài nhớ: “Ngày đó, vốn của vợ chồng em chỉ có chừng 10 triệu đồng, vì thế bọn em chỉ lấy ít hàng về, bán hết lại lấy tiếp. Với những hiểu biết về thể thao nên nhiều khách hàng rất tin tưởng vào sự tư vấn của em. Ngày nào bọn em cũng bán được 5 đến 10 bộ quần áo”.

Lê Công Tài từng đạt Huy chương Bạc thế giới và có đến 8 Huy chương Vàng toàn quốc bộ môn cầu chinh. Ảnh: P.V

Từ những thuận lợi bước đầu đó, dần dần vợ chồng Tài đã tích lũy được kinh nghiệm, tài chính và có lượng khách hàng ổn định. Em đã quyết định mở rộng kinh doanh thuê thêm ốt và kết hợp giữa bán online và bán tại cửa hàng. Tài tâm sự: “Niềm đam mê của em là đá cầu và sở thích là kinh doanh. Nhưng cũng chính niềm đam mê thể thao đó đã giúp em trong lĩnh vực tưởng chừng như không có sợi dây kết nối này. Khi hết tuổi thi đấu, em sẽ chuyển sang lĩnh vực kinh doanh.

Với những đam mê và quyết tâm, tin rằng Lê Công Tài sẽ có đủ sự kiên trì và lòng khát khao để có thể đạt được những thành công phía trước./.