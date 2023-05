Vận động viên Nghệ An giành Huy chương Vàng lặn 800m tại SEA Games 32

(Baonghean.vn) - Tối 14/5, tại thành phố Vinh, Liên hoan Nghệ thuật quần chúng Công an nhân dân lần thứ XII năm 2023 khu vực IV tổ chức bế mạc và trao giải. Đoàn Nghệ thuật quần chúng Công an tỉnh Nghệ An là đơn vị có chương trình nghệ thuật xuất sắc nhất” tại Liên hoan lần này.