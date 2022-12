Văn Đức chính thức chia tay Sông Lam Nghệ An

(Baonghean.vn)- Sông Lam Nghệ An đưa ra thông báo, cầu thủ Phan Văn Đức đã chính thức hoàn tất thủ tục thanh lý hợp đồng với câu lạc bộ để đến với Công An Hà Nội.

Chủ tịch Tập đoàn Tân Long - ông Trương Sỹ Bá cho biết: "Sông Lam Nghệ An luôn nỗ lực và mong muốn các cầu thủ ở lại cống hiến lâu dài cho đội bóng. Đó cũng là mong muốn của tất cả người hâm mộ xứ Nghệ. Điều này đã được thể hiện qua việc năm vừa rồi chúng tôi đã ký hợp đồng giữ chân các trụ cột và gọi trở lại một số cầu thủ kỳ cựu.

Tuy nhiên, một khi cầu thủ đã không còn động lực cống hiến cho đội bóng quê hương, SLNA cũng không thể miễn cưỡng mà giữ lại. Với Phan Văn Đức, chúng tôi tôn trọng quyết định của cậu ấy. Xin chúc Văn Đức thành công".

Phan Văn Đức trưởng thành từ lò đào tạo Sông Lam Nghệ An. Năm 2017 anh chính thức được đôn lên đội 1 đội bóng xứ Nghệ. Sau khi Khắc Ngọc tìm bến đỗ mới Văn Đức trở thành trụ cột trên hàng công của Sông Lam Nghệ An. Anh là một trong số những cầu thủ quan trọng nhất của đội chủ sân Vinh, ở thời điểm hiện tại. Năm 2021, Tập đoàn Tân Long vào tiếp quản Sông Lam Nghệ An, Văn Đức là cái tên đầu tiên được câu lạc bộ gia hạn hợp đồng. Bản hợp đồng có thời hạn 3 năm, với mức phí không được hai bên tiết lộ. Mùa giải 2022, mặc dù Sông Lam Nghệ An không nằm trong tốp 3, nhưng Văn Đức đã thi đấu đầy ấn tượng, anh ghi được 7 bàn, trở thành cầu thủ có số bàn thắng nhiều nhất cho đội bóng xứ Nghệ.

Tuy nhiên sau khi đội bóng Công An Hà Nội thăng hạng thành công đã tích cực chiêu mộ hàng loạt ngôi sao của bóng đá Việt Nam. Trong đó Văn Đức là cái tên được đội bóng này quyết tâm mang về.

Ngày 28/11, trên trang mạng xã hội Facebook của Công an Hà Nội đăng thông báo, Câu lạc bộ Công an Hà Nội đã báo chiêu mộ thành công tiền vệ Phan Văn Đức.

Không còn Văn Đức trong đội hình là một mất mát rất lớn của đội bóng xứ Nghệ. Tuy nhiên đây cũng sẽ mở ra cơ hội cho những cầu thủ trẻ được thể hiện tài năng ở sân chơi lớn V.League 2023.