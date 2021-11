Văn Đức có tên trong danh sách ĐTVN đấu Saudi Arabia; Lewandowski xứng đáng giành Quả Bóng Vàng?

Hòa bạc nhược Bắc Ireland, ĐKVĐ EURO - Italia phải tham dự vòng play-of.

Còn tại bảng C, tTrận đấu giữa Bắc Ireland vs Italia ở lượt trận cuối cùng vòng loại World Cup 2022 tại bảng C đã kết thúc với kết quả hòa không bàn thắng. Tỷ số này khiến nhà ĐKVĐ EURO đánh mất vị trí đầu bảng và phải tham dự vòng play-off để tìm kiếm tấm vé tới Qatar.