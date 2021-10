Vận dụng Hiệp định thương mại tự do để đẩy mạnh xuất khẩu sang thị trường EU

Lãnh đạo Sở Công Thương cùng các phòng ban dự tập huấn tại điểm cầu Nghệ An. Ảnh chụp màn hình: Thu Huyền

Tuy nhiên, chỉ có hơn 30 doanh nghiệp xuất khẩu sang thị trường EU. Kim ngạch xuất khẩu sang thị trương này mới chỉ đạt hơn 30 triệu USD năm 2020 và đạt 27 triệu USD trong 9 tháng năm 2021, chỉ chiếm 3-4% trong tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của tỉnh.

Phó giám đốc Sở Công Thương Cao Minh Tú phát biểu khai mạc hội nghị tập huấn. Ảnh chụp màn hình: Thu Huyền

Mặc dù Hiệp định thương mại EVFTA, UKVFTA kỳ vọng sẽ mang lại nhiều cơ hội cho các doanh nghiệp Việt Nam nói chung và Nghệ An nói riêng nhưng so với các Hiệp định thương mại tự do khác thì EVFTA, UKVFTA có nhiều điểm mới và phức tạp hơn, cả về cách diễn đạt tiêu chí và các quy định kèm theo. Vì vậy, nội dung tập huấn sẽ giúp các doanh nghiệp hiểu rõ và vận dụng có hiệu quả các cam kết trong EVFTA, UKVFTA, nhất là Quy tắc xuất xứ hàng hóa có ý nghĩa quan trọng và cần thiết trong việc thúc đẩy hoạt động xuất nhập khẩu trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới, qua đó, phân công nhiệm vụ, tổ chức thực hiện có hiệu quả hai Hiệp định trên địa bàn tỉnh.