Kinh tế Vận hành xả nước hồ chứa thủy điện Nậm Giải (xã Quế Phong) vào 4h ngày 31/8 Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Nghệ An vừa phát đi thông báo về việc vận hành xả nước hồ chứa thủy điện Nậm Giải (xã Quế Phong) nhằm đảm bảo an toàn theo quy trình đơn hồ và liên hồ chứa trên lưu vực sông Cả.

Cụ thể, vào lúc 21 giờ 08 phút ngày 30/8/2025, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh nhận được Thông báo số 06/TB-TĐNG của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Việt Lào về kế hoạch điều tiết hồ Nậm Giải.

Để đảm bảo công tác vận hành xả nước hồ chứa thủy điện Nậm Giải được an toàn đúng Quy trình đơn hồ và Quy trình liên hồ chứa trên lưu vực sông Cả đã được phê duyệt, Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Việt Lào thông báo kế hoạch vận hành điều tiết hồ chứa nước thủy điện Nậm Giải dự kiến như sau:

Thời gian dự kiến bắt đầu xả nước là từ 4 giờ 00 phút ngày 31/8/2025, với tổng lưu lượng từ 13,55 m³/s đến 500 m³/s.

Lưu lượng này bao gồm dòng chảy qua tràn piano, cửa xả cát và qua các tổ máy phát điện, đồng thời có thể thay đổi tùy thuộc vào lượng nước thực tế về hồ.

Nhà máy thủy điện Nậm Giải vận hành điều tiết lưu lượng xả, giảm lũ vùng hạ du. Ảnh tư liệu

Thời gian kết thúc xả sẽ được xác định khi mực nước hồ không lớn hơn mực nước dâng bình thường ở cao trình 436m và không có khả năng dâng trở lại.

Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh đề nghị UBND xã Quế Phong, các sở, ban, ngành liên quan thông báo kịp thời cho chính quyền cơ sở, các đơn vị, nhà thầu thi công ven sông, trên sông, chủ phương tiện vận tải thủy và người dân vùng hạ du thủy điện Nậm Giải để chủ động triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản.