Văn Hậu, Văn Thanh hội quân cùng Công An Hà Nội; Huyền thoại V.League chia tay Việt Nam

(Baonghean) - Chồng qua đời vì bạo bệnh, bà Lê Thị Vân (Quế Phong) nuôi 5 đứa con nhỏ. Ngày nghe tin Quyết bị bắt do tham gia một đường dây mua bán ma túy, bà ngất lịm. Ngày ra tòa, bà thương con, thương mình, không ngừng khóc, trong khi đứa con trai vẫn dửng dưng như người xa lạ...

(Baonghean.vn) - Hiện nay, nhiều phiên chợ ở địa bàn vùng sâu vùng xa, vùng biên giới Nghệ An không ngừng được mở mới. Hoạt động này không chỉ giúp người dân có thêm cơ hội giao lưu phát triển kinh tế, mà còn từng bước xoá bỏ tư tưởng trông chờ ỉ lại, thúc đẩy người dân tự lực vươn lên.

(Baonghean.vn) - Năm 2022, ngành Giáo dục Nghệ An đã quyết liệt triển khai nhiều giải pháp để nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện và đạt nhiều thành tích nổi bật, tiếp tục khẳng định vị thế “đất học” xứ Nghệ.

(Baonghean.vn) - Cùng với cả nước, đầu Xuân Qúy Mão khắp các vùng quê ở Nghệ An đang diễn ra lễ mừng thọ, một nét đẹp truyền thống và mang đậm ý nghĩa nhân văn, thể hiện sự tôn kính đối với người cao tuổi.

(Baonghean.vn) - Những ngày đầu năm, nhu cầu du Xuân, chúc Tết anh em, họ hàng tăng lên, do đó, dịch vụ thuê xe ô tô cũng được nhiều người tìm đến mặc dù giá tăng cao so với ngày thường.

(Baonghean.vn) - Bằng những việc làm thiết thực, cụ thể, những năm qua, huyện Quỳ Hợp luôn thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, phát huy tinh thần tương thân, tương ái, giúp đỡ người yếu thế với mục tiêu “không để ai bị bỏ lại phía sau”.

(Baonghean.vn) - Sau những ngày vui Xuân đón Tết Nguyên đán Quý Mão, đồng bào vùng cao Nghệ An ra đồng gieo cấy lúa vụ Xuân theo đúng lịch thời vụ.

(Baonghean.vn) - Bằng nhiều cách làm hay, sáng tạo, thiết thực, huyện Nghi Lộc đã phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết, huy động mọi nguồn lực thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, từng bước nâng cao đời sống nhân dân, góp phần thực hiện tốt các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của huyện.

(Baonghean.vn) - Trong năm 2022, số xe ô tô đăng ký mới trên địa bàn tỉnh Nghệ An là 27.404, so với năm 2021 tăng 3.117 xe.

(Baonghean.vn) - Năm 2022 là năm có nhiều khó khăn như dịch Covid-19, thiên tai bão lụt... Thế nhưng bằng tinh thần “ở đâu khó ở đó có bộ đội”, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An đã xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ trên tất cả các lĩnh vực, được đề nghị tặng thưởng danh hiệu Cờ thi đua của Chính phủ.

(Baonghean.vn) - Năm nay, do thị hiếu của người dân thay đổi nên thị trường tranh, trướng mừng thọ tại Nghệ An nhìn chung có chiều hướng kém sôi động hơn so với các năm trước.