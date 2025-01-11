Thứ Bảy, 1/11/2025
Văn hóa xứ Nghệ: Giáo sư Cao Xuân Huy - sự im lặng của núi

Học giả Cao Xuân Huy (1900-1983) là một nhà nghiên cứ chuyên về lịch sử tư tưởng triết học phương Đông từng được gọi là nhà đạo học ngay từ thuở mới khoảng 30 tuổi. Ông được xem là một trong những người có những đóng góp to lớn trong việc đào tạo các nhà nghiên cứu cổ học Việt Nam.
