Văn khấn cầu duyên đầu xuân chi tiết, hiệu nghiệm nhất

Bên cạnh việc chuẩn bị đầy đủ lễ vật và văn khấn, người cầu duyên cần lưu ý một số vấn đề sau để tỏ lòng thành kính với các vị Thần Phật được thờ cúng tại chùa:

Nên đi cầu duyên một mình.

Chọn trang phục gọn gàng, lịch sự để thể hiện sự kính cẩn.

Cầu khấn với lòng thành, mong gặp ý trung nhân chung thủy, tâm đầu ý hợp.

Lễ vật không cần cầu kỳ nhưng phải thể hiện được sự thành tâm.

Không nói tục, chửi thề hay có hành động bất kính tại chùa.

Giữ im lặng, không nên để chuông điện thoại, tránh đùa giỡn trong khuôn viên chùa để duy trì sự trang nghiêm.

Chùa Hà - ngôi chùa cầu duyên nổi tiếng tại Hà Nội. Nhiều người truyền tai nhau rằng đi xin duyên tại chùa rất linh nghiệm, "khi đi lẻ bóng, khi về có đôi".

Vì vậy, vào những ngày lễ Tết hay rằm, mùng 1, chùa Hà thu hút rất đông du khách, nhất là các bạn trẻ đến đây để dâng lễ cầu cho lương duyên.

Cung với chùa Hà tại Hà Nội, chùa Ngọc Hoàng tại TP.HCM là địa điểm linh thiêng được nhiều bạn trẻ lui tới với niềm tin tình duyên suôn sẻ.

Ngoài ra, trong chùa Ngọc Hoàng còn có điện Phật Dược Sư để khách cầu sức khỏe, điện Thần Tài để cầu tài lộc và điện thờ Đức Quan Thế Âm được đặt trên lầu.

Sau khi chuẩn bị các lễ đơn giản, như thẻ nhang, đèn và trái cây để dâng lễ, bạn hãy đọc bài văn khấn sau:

Nam mô A Di Đà Phật! (3 lần)

Kính lạy Đức Ngọc Hoàng Thượng Đế:

Kính lạy Đức Cửu Trùng Thanh Vân lục cung Công chúa:

Kính lạy Đức Thiên tiên Quỳnh Hoa Mẫu Liễu Hạnh:

Kính lạy Đức Đệ Nhị Bà Chúa Sơn Lâm Mẫu Thượng Ngàn:

Kính lạy Đức Đệ Tam Mẫu Thoải:

Con tên là:…………………….

Ngụ tại:………………………………..

Hôm nay, ngày…………..tháng…………..năm…………..

Con thành tâm sắm sửa lễ vật, hương hoa, trà quả dâng lên Đức Ngọc Hoàng Thượng Đế, Đức Cửu Trùng Thanh Vân lục cung Công chúa, Đức Thiên tiên Quỳnh Hoa Mẫu Liễu Hạnh, Đức Đệ Nhị Bà Chúa Sơn Lâm Mẫu Thượng Ngàn, Đức Đệ Tam Mẫu Thoải và chư vị thần linh trong cõi Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới.

Con xin dâng lời cầu nguyện:

Cầu cho quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, mùa màng tươi tốt. Cầu cho gia đình con được bình an, mạnh khỏe, hạnh phúc. Cầu cho con được công thành danh toại, mọi sự suôn sẻ, may mắn. Cầu cho con được bình an, tránh khỏi mọi tai ương, bệnh tật. Con xin sám hối những tội lỗi đã lỡ phạm trong quá khứ.

Con xin thề sống hướng thiện, làm điều tốt, tích đức cho con cháu đời sau.

Con xin lòng thành khẩn cầu nguyện, mong Đức Ngọc Hoàng Thượng Đế, Đức Cửu Trùng Thanh Vân lục cung Công chúa, Đức Thiên tiên Quỳnh Hoa Mẫu Liễu Hạnh, Đức Đệ Nhị Bà Chúa Sơn Lâm Mẫu Thượng Ngàn, Đức Đệ Tam Mẫu Thoải và chư vị thần linh chứng giám cho lòng thành của con.

Nam mô A Di Đà Phật! (3 lần)