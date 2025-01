Văn khấn cúng tất niên tại công ty, cơ quan 2025 chuẩn nhất

Lễ cúng Tất niên thường diễn ra vào chiều tối ngày 30 Tết, nhưng nếu bạn bận vào ngày này, chúng tôi đề xuất một số khung giờ tốt để tổ chức cúng sớm. Dưới đây là những khung giờ phù hợp:

+ Ngày Tân Mão, tháng Đinh Sửu, năm Giáp Thìn.

+ Giờ hoàng đạo (giờ tốt): Tân Mão (05h-07h), Giáp Ngọ (11h-13h), Ất Mùi (13h-15h).

+Ngày Quý Tị, tháng Đinh Sửu, năm Giáp Thìn.

+Giờ hoàng đạo (giờ tốt): Bính Thìn (07h-09h), Mậu Ngọ (11h-13h), Kỷ Mùi (13h-15h).

+ Ngày Bính Thân, tháng Đinh Sửu, năm Giáp Thìn.

+ Giờ tốt bao gồm Nhâm Thìn (07h-09h), Quý Tỵ (09h-11h), Ất Mùi (13h-15h).

Nay kính cáo Thần hoàng bổn thổ, cúng xin Ngũ tự chi thần, Thần hoàng bổn xứ, thổ địa linh quang, kim niên hành kiến cai quản trong ngoài. Khuôn viên công ty và đất đai thương mại của công ty, nếu có những điều không phải, con người phàm chẳng biết cúng cầu, giờ sám hối cầu chung tất cả, cuối năm thời cúng tạ trong ngoài. Một năm thần giữ thần coi, quản cai thổ trạch độ trì cho chúng con, cùng năm mãn tháng đến hạn đáo lai, sắm lễ cúng thần tạ trong thổ trạch công ty. Kính cáo Chư thần Tiền hiền hậu thổ ở trị thổ trạch công ty tại Thôn…xã…huyện… tỉnh… Mời chung tất cả lớn nhỏ ăn no, tiễn cho chư vị quý ngài về nơi thượng giới tâu cho công ty tại Thôn… xã… huyện… tỉnh… Tổng giám đốc .................................... bước qua năm mới thuận lợi mọi điều, làm ăn phát đạt, công ty yên vui, cầu cho phước đức hưởng được hồng ân, phật pháp nhiệm màu chứng minh công đức.

Nam Mô A Di Đà Phật

Nam mô Đại từ đại bi Quán thế âm Bồ tát

Tín chủ con tên là… tại

Hôm nay ngày…..tháng chạp năm ... âm lịch

Tín chủ con đại diện cho công ty … xin được thành tâm sửa biện hương hoa, chuẩn bị đèn nến, hoa trà dâng lên trước án. Qua năm ..., chúng con xin được dâng lễ tạ ơn trên đã phù hộ độ trì cho công việc làm ăn của chúng con luôn được suôn sẻ, phát đạt, mọi sự bình an, may mắn. Một năm qua đi chúng con có gì thiếu sót, trần gian mắt thịt không rõ xin được các vị thần linh lượng thứ bỏ qua cho.

Nay con xin được đọc bài cúng tất niên công ty cuối năm ... để thành tâm kính lạy mời các ngài Hoàng Thiên, Hậu Thổ chư vi Tôn Thần, ngài Ngũ phương, Ngũ thổ, Phúc đức Tôn Thần, ngài Bản gia Thổ địa Long Mạch Tôn Thần, ngài tiền hậu Địa chủ Tài Thần, ngài Đông trù Tư mệnh Táo phủ Thần quân và các Tôn thần cai quản trong khu vực này.

Kính lạy các Ngài nghe thấu tâm can, chứng giám lòng thành, đáp lễ lời mời, thụ hưởng lễ vật và phù hộ độ trì cho toàn công ty chúng con luôn được bình an, toàn gia an lạc, việc làm ăn luôn được suôn sẻ, hanh thông.

Chúng con lễ bạc lòng thành, trước xin kính lễ tạ ơn, sau cúi xin các vị Chư Thần luôn chứng giám, độ trị phù hộ cho toàn công ty chúng con một năm mới an lành, phát lộc.

A Di Đà Phật!

