Văn mẫu tốt nghiệp THPT 2025: Phân tích tâm trạng nhân vật Mị trong đoạn trích và tư tưởng nhân đạo của nhà văn Tô Hoài

I. Mở bài

Giới thiệu khái quát về tác giả Tô Hoài và tác phẩm "Vợ chồng A Phủ": Tô Hoài là nhà văn tiêu biểu của văn học Việt Nam hiện đại, có sở trường viết về hiện thực và phong tục. "Vợ chồng A Phủ" là tác phẩm nổi bật trong tập "Truyện Tây Bắc", khắc họa số phận con người miền núi dưới chế độ phong kiến.

Dẫn dắt đến đoạn trích từ "những đêm mùa đông trên núi cao" đến "Mị cũng không thấy sợ": Đoạn trích thể hiện bước ngoặt trong tâm trạng và hành động của Mị, từ cam chịu đến thức tỉnh. Qua đó, Tô Hoài bộc lộ tư tưởng nhân đạo sâu sắc, đồng cảm với con người bị áp bức và tin vào sức mạnh tiềm tàng của họ.



II. Thân bài

1. Phân tích tâm trạng nhân vật Mị trong đoạn trích

a. Hoàn cảnh sống của Mị trước đêm cứu A Phủ

Mị sống trong thân phận làm dâu gạt nợ ở nhà thống lí Pá Tra: Cuộc sống khổ đau, bị bóc lột sức lao động, không bằng con trâu, con ngựa. Hình ảnh "lùi lũi như con rùa nuôi trong xó cửa" thể hiện sự cam chịu, vô cảm.

Những đêm mùa đông trên núi cao: Mị chỉ biết sưởi bên bếp lửa, sống cô đơn, tách biệt với thế giới bên ngoài. Tâm trạng vô cảm, mất đi ý thức về thời gian và cuộc sống, như một cái máy làm việc.



b. Sự thức tỉnh của Mị khi chứng kiến A Phủ bị trói

Bối cảnh: A Phủ bị trói đứng vì làm mất bò của nhà thống lí.

Mị nhìn thấy A Phủ trong tình trạng đau đớn: Giọt nước mắt của A Phủ đánh thức ký ức đau khổ của Mị (đêm bị A Sử trói đứng). Sự đồng cảm nảy sinh, Mị nhận ra sự tương đồng giữa hai số phận bị áp bức.

Tâm trạng chuyển từ vô cảm sang xót thương: Mị nghĩ về cái chết của A Phủ và tự hỏi về sự bất công của chế độ phong kiến. Lòng trắc ẩn trỗi dậy, thúc đẩy cô suy nghĩ về hành động giải thoát.



c. Hành động cắt dây trói cho A Phủ

Mị quyết định cắt dây trói: Hành động này xuất phát từ lòng trắc ẩn và sự phản kháng ngầm trước bất công. Ban đầu, Mị sợ hãi hậu quả, nhưng lòng thương người và khát vọng tự do vượt qua nỗi sợ.

Ý nghĩa: Hành động đánh dấu bước ngoặt trong tâm lý Mị, từ nạn nhân thụ động trở thành người chủ động hành động. Thể hiện sức sống tiềm tàng, khát vọng tự do dù bị vùi lấp trong đau khổ.



d. Mị chạy trốn cùng A Phủ

Sau khi cắt dây trói, Mị nhận ra mình không thể ở lại: Sợ hãi ban đầu tan biến, Mị quyết định chạy trốn cùng A Phủ. Câu văn “Mị cũng không thấy sợ” thể hiện sự dứt khoát, niềm hy vọng vào cuộc sống tự do.

Tâm trạng ở giai đoạn này: Từ cam chịu, vô cảm, Mị tìm lại được khát vọng sống và ý thức về giá trị bản thân. Sự thức tỉnh hoàn toàn, đánh dấu hành trình từ bóng tối đến ánh sáng.



e. Tổng kết diễn biến tâm trạng Mị

Tâm trạng Mị thay đổi qua các giai đoạn: Vô cảm, cam chịu → Đồng cảm, xót thương → Quyết tâm, hành động → Hy vọng, tự do.

Nghệ thuật xây dựng tâm trạng: Tô Hoài miêu tả tâm lý tinh tế, chân thực, từ những chi tiết nhỏ như ánh mắt, giọt nước mắt. Sử dụng tình huống bất ngờ (A Phủ bị trói) làm chất xúc tác để đánh thức tâm hồn Mị.



2. Nhận xét tư tưởng nhân đạo của Tô Hoài

a. Sự đồng cảm với số phận người bị áp bức

Tô Hoài thấu hiểu và xót thương cho số phận của Mị và A Phủ: Mị là đại diện cho phụ nữ miền núi, bị áp bức bởi chế độ phong kiến và phong tục lạc hậu. Qua Mị, Tô Hoài lên án sự tàn nhẫn của chế độ thống trị, bóc lột con người.

Tác giả khắc họa nỗi đau cả về thể xác lẫn tinh thần, thể hiện sự đồng cảm sâu sắc.

b. Lòng tin vào sức mạnh tiềm tàng của con người

Tô Hoài tin vào khát vọng sống và sức mạnh tiềm tàng trong con người: Dù bị vùi dập, Mị vẫn giữ được lòng trắc ẩn và khát vọng tự do. Hành động cắt dây trói và chạy trốn thể hiện sự phản kháng mạnh mẽ trước bất công.

Tư tưởng này truyền cảm hứng, khẳng định con người có thể vượt qua nghịch cảnh.

c. Cam kết với công lý xã hội

Tác phẩm kêu gọi xóa bỏ bất công, hướng tới một xã hội công bằng: Qua câu chuyện của Mị và A Phủ, Tô Hoài phê phán chế độ phong kiến miền núi. Ông ủng hộ con đường cách mạng, giải phóng con người khỏi áp bức, như hành trình Mị và A Phủ đến khu du kích.



d. Nghệ thuật thể hiện tư tưởng nhân đạo

Xây dựng nhân vật điển hình: Mị là hình ảnh tiêu biểu cho người phụ nữ miền núi.

Ngôn ngữ giản dị, gần gũi, giàu chất thơ, đậm chất miền núi.

Tình huống truyện đặc sắc, giàu kịch tính, làm nổi bật sự thức tỉnh của nhân vật.

III. Kết bài

Khẳng định giá trị của đoạn trích: Thể hiện sự thay đổi tâm trạng của Mị, từ cam chịu đến thức tỉnh và hành động vì tự do. Làm nổi bật tư tưởng nhân đạo của Tô Hoài: đồng cảm, tin tưởng vào con người và kêu gọi công lý.

Ý nghĩa của tác phẩm: Phản ánh hiện thực xã hội miền núi trước cách mạng, đồng thời truyền tải thông điệp về khát vọng tự do và phẩm giá con người. Góp phần khẳng định tài năng và tư tưởng nhân đạo sâu sắc của Tô Hoài trong văn học Việt Nam.



Văn mẫu gợi ý

Tô Hoài là một trong những nhà văn tiêu biểu của văn học Việt Nam hiện đại, nổi bật với khả năng khắc họa hiện thực và phong tục. Tác phẩm Vợ chồng A Phủ, trích trong tập Truyện Tây Bắc, đã tái hiện chân thực số phận đau thương của người dân miền núi dưới ách thống trị phong kiến.

Đặc biệt, đoạn trích từ "những đêm mùa đông trên núi cao" đến "Mị cũng không thấy sợ" thể hiện rõ nét sự chuyển biến tâm trạng của nhân vật Mị, từ cam chịu đến thức tỉnh, đồng thời bộc lộ tư tưởng nhân đạo sâu sắc của Tô Hoài thông qua lòng đồng cảm, niềm tin vào con người và cam kết với công lý xã hội.

Mị, một cô gái trẻ đầy sức sống, bị giam cầm trong thân phận làm dâu gạt nợ ở nhà thống lí Pá Tra. Cuộc sống của cô là chuỗi ngày đau khổ, bị bóc lột sức lao động, không khác gì con trâu, con ngựa trong nhà. Tô Hoài miêu tả Mị "lùi lũi như con rùa nuôi trong xó cửa", một hình ảnh sống động, gợi lên sự cam chịu, vô cảm trước số phận.

Những đêm mùa đông trên núi cao, Mị chỉ biết ngồi bên bếp lửa, sưởi ấm trong cô đơn, tách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài. Tâm trạng của cô lúc này là sự trống rỗng, mất đi ý thức về thời gian và cuộc sống, như một cái máy làm việc không ngừng nghỉ. Bếp lửa, dù ấm áp, chỉ càng làm nổi bật sự lạnh lẽo trong tâm hồn Mị, phản ánh sự tàn nhẫn của chế độ phong kiến miền núi.

Sự thay đổi trong tâm trạng Mị bắt đầu khi cô chứng kiến cảnh A Phủ bị trói đứng vì làm mất bò của nhà thống lí. Trong những đêm đông lạnh giá, hình ảnh A Phủ đứng bất động, nước mắt chảy dài đã đánh thức ký ức đau thương của Mị. Cô nhớ lại đêm bị A Sử, con trai thống lí, trói đứng, những đau đớn cả về thể xác lẫn tinh thần. Giọt nước mắt của A Phủ trở thành chất xúc tác, khơi dậy lòng trắc ẩn trong Mị.

Từ trạng thái vô cảm, Mị bắt đầu xót thương cho số phận của A Phủ, nhận ra sự tương đồng giữa hai con người bị áp bức. Cô tự hỏi về sự bất công: tại sao một người như A Phủ lại phải chịu đau khổ, thậm chí đối mặt với cái chết? Lòng đồng cảm trỗi dậy mạnh mẽ, thúc đẩy Mị suy nghĩ về hành động giải thoát, đánh dấu bước ngoặt trong tâm lý của cô.

Từ lòng trắc ẩn, Mị đi đến hành động táo bạo: cắt dây trói cho A Phủ. Đây là một quyết định đầy mạo hiểm, bởi Mị hiểu rõ hậu quả nếu bị phát hiện. Ban đầu, cô do dự, sợ hãi trước quyền lực của nhà thống lí.

Tuy nhiên, lòng thương người và khát vọng tự do đã vượt qua nỗi sợ. Hành động cắt dây trói không chỉ là sự giải thoát cho A Phủ mà còn là biểu hiện của sự phản kháng ngầm chống lại chế độ áp bức. Tô Hoài đã khéo léo miêu tả tâm lý Mị trong khoảnh khắc này, từ sự đấu tranh nội tâm đến quyết tâm hành động, thể hiện sức sống tiềm tàng trong con người cô. Hành động này đánh dấu bước chuyển từ một nạn nhân thụ động sang một người chủ động đấu tranh vì công lý.

Sau khi cắt dây trói, Mị nhận ra mình không thể tiếp tục ở lại nhà thống lí. Nỗi sợ hãi ban đầu nhanh chóng tan biến, nhường chỗ cho quyết tâm chạy trốn cùng A Phủ. Câu văn “Mị cũng không thấy sợ” là đỉnh cao của sự thức tỉnh, thể hiện sự dứt khoát và niềm hy vọng vào một cuộc sống tự do.

Từ một cô gái cam chịu, sống như cái bóng, Mị đã tìm lại khát vọng sống, ý thức về giá trị bản thân và lòng dũng cảm để đối mặt với tương lai. Hành trình chạy trốn cùng A Phủ không chỉ là sự giải thoát về thể xác mà còn là hành trình tìm lại ánh sáng trong tâm hồn, đánh dấu sự hồi sinh của Mị.

Tâm trạng của Mị trong đoạn trích trải qua các giai đoạn rõ rệt: từ vô cảm, cam chịu đến đồng cảm, xót thương; từ do dự, sợ hãi đến quyết tâm hành động; và cuối cùng là hy vọng, tự do. Tô Hoài đã sử dụng nghệ thuật miêu tả tâm lý tinh tế, thông qua các chi tiết như ánh mắt, giọt nước mắt, hành động, để làm nổi bật sự chuyển biến này. Tình huống A Phủ bị trói là chất xúc tác, đánh thức sức sống tiềm tàng trong Mị, đưa cô từ bóng tối của sự cam chịu đến ánh sáng của khát vọng tự do.

Tô Hoài thể hiện lòng đồng cảm sâu sắc với những con người bị áp bức, đặc biệt là phụ nữ và dân tộc thiểu số miền núi. Qua nhân vật Mị, ông khắc họa nỗi đau cả về thể xác lẫn tinh thần của một cô gái bị giam cầm trong chế độ phong kiến tàn nhẫn.

Cuộc sống của Mị không khác gì “con rùa nuôi trong xó cửa”, bị bóc lột sức lao động và tước đoạt tự do. Tô Hoài không chỉ miêu tả hiện thực mà còn lên án sự bất công, tàn bạo của chế độ thống trị, qua đó bộc lộ lòng xót thương cho số phận của những con người như Mị và A Phủ.

Tư tưởng nhân đạo của Tô Hoài còn được thể hiện qua niềm tin vào sức mạnh tiềm tàng của con người. Dù bị vùi dập trong đau khổ, Mị vẫn giữ được lòng trắc ẩn và khát vọng tự do. Hành động cắt dây trói cho A Phủ và quyết định chạy trốn cùng anh là minh chứng cho sức sống mãnh liệt, khả năng vượt qua nghịch cảnh. Tô Hoài khẳng định rằng, dù trong hoàn cảnh khắc nghiệt nhất, con người vẫn có thể trỗi dậy, đấu tranh để giành lại phẩm giá và hạnh phúc.

Tác phẩm Vợ chồng A Phủ không chỉ dừng lại ở việc miêu tả số phận cá nhân mà còn mang thông điệp kêu gọi công lý xã hội. Qua câu chuyện của Mị và A Phủ, Tô Hoài phê phán chế độ phong kiến miền núi, nơi con người bị bóc lột và chà đạp. Hành trình chạy trốn của hai nhân vật, sau đó tìm đến khu du kích, thể hiện sự ủng hộ của Tô Hoài đối với con đường cách mạng, hướng tới một xã hội công bằng, nơi con người được sống tự do và hạnh phúc.

Tô Hoài đã sử dụng nghệ thuật điêu luyện để làm nổi bật tư tưởng nhân đạo. Nhân vật Mị được xây dựng như một hình tượng điển hình, đại diện cho số phận phụ nữ miền núi. Ngôn ngữ của tác phẩm giản dị, gần gũi, đậm chất miền núi, kết hợp với chất thơ giàu cảm xúc. Tình huống truyện đặc sắc, giàu kịch tính đã làm nổi bật sự thức tỉnh của Mị, qua đó truyền tải thông điệp nhân đạo một cách mạnh mẽ.

Đoạn trích từ "những đêm mùa đông trên núi cao" đến "Mị cũng không thấy sợ" trong Vợ chồng A Phủ là một bức tranh sống động về sự chuyển biến tâm trạng của Mị, từ cam chịu đến thức tỉnh và hành động vì tự do. Qua đó, Tô Hoài thể hiện tư tưởng nhân đạo sâu sắc: đồng cảm với số phận người bị áp bức, tin tưởng vào sức mạnh tiềm tàng của con người và kêu gọi một xã hội công bằng.

Tác phẩm không chỉ phản ánh hiện thực xã hội miền núi trước cách mạng mà còn truyền tải thông điệp về khát vọng tự do, phẩm giá con người, khẳng định tài năng và tấm lòng nhân ái của Tô Hoài trong văn học Việt Nam.