Kinh tế Văn Minh - Giải pháp kết nối Nội Bài - Nước Ngầm an toàn, tiện lợi Sân bay Quốc tế Vinh tạm ngừng khai thác khiến nhu cầu di chuyển bằng đường bộ từ Nội Bài về Vinh gia tăng, bởi vậy việc kết nối giữa Sân bay Nội Bài và Bến xe Nước Ngầm được đặc biệt quan tâm. Nhằm đồng hành cùng khách hàng, Công ty TNHH Văn Minh đã triển khai dịch vụ trung chuyển miễn phí, giúp hành khách tiết kiệm chi phí và di chuyển thuận tiện hơn.

Theo đó, tất cả hành khách sử dụng dịch vụ xe giường nằm Văn Minh trên tuyến Hà Nội - Nghệ An - Hà Tĩnh - Quảng Trị - Đà Nẵng sẽ được hỗ trợ đưa đón bằng xe trung chuyển theo lịch trình cố định. Mỗi ngày, Văn Minh bố trí 6 chuyến xe ở cả hai chiều, đảm bảo hành khách luôn có lựa chọn phù hợp, đồng thời duy trì chất lượng phục vụ an toàn, tiết kiệm và đúng giờ.

Lịch trình trung chuyển giữa Sân bay Nội Bài và Bến xe Nước Ngầm

Hành khách sẽ được Văn Minh trung chuyển miễn phí từ Sân bay Nội Bài đến Bến xe Nước Ngầm và ngược lại, theo các khung giờ cố định như sau:

Thời gian xuất phát từ Sân bay Nội Bài về Bến xe Nước Ngầm có các khung giờ: 08h30, 11h30, 14h00, 16h00, 19h00 và 22h00.

Thời gian xuất phát từ Bến xe Nước Ngầm đi Sân bay Nội Bài có các khung giờ: 04h30, 05h30, 12h30, 14h00, 16h30 và 19h30.

Văn Minh hiện đang triển khai 6 chuyến/ngày/chiều, phù hợp với đa dạng lịch trình cá nhân của khách hàng. Ảnh: PV



Địa điểm đón khách tại Sân bay Nội Bài và Bến xe Nước Ngầm

Tại Sân bay Nội Bài, Văn Minh triển khai 2 điểm đón khách như sau:

Đối với hành khách di chuyển lịch trình quốc tế: Nhà ga T2, cột 1, tầng 1.

Đối với hành khách di chuyển lịch trình nội địa: Cổng E5.

Hiện tại Văn Minh có 2 điểm đón dành cho khách hàng đi chuyến bay quốc tế hoặc nội địa tại Sân bay Nội Bài. Ảnh: PV



Tại Bến xe Nước Ngầm, Văn Minh đã chuẩn bị phòng chờ riêng tại ô đỗ số 1, giúp khách hàng có không gian nghỉ ngơi, thư giãn trong thời gian chờ xe trung chuyển.

Phòng chờ khách Nước Ngầm của Văn Minh với đầy đủ các tiện nghi cơ bản: ghế ngồi, ổ sạc điện thoại, wifi, điều hòa, TV, nước uống, nhà vệ sinh... Ảnh: PV

Không chỉ dừng lại ở đó, để gia tăng tính kết nối trong hành trình di chuyển, khách hàng sử dụng dịch vụ xe giường nằm Văn Minh trên tuyến Hà Nội - Nghệ An - Hà Tĩnh - Quảng Trị - Đà Nẵng khi đến Hà Nội sẽ được trung chuyển miễn phí đến các điểm cố định trong thành phố theo 4 lộ trình sau đây.

Lộ trình 01: Bến xe nước ngầm, Số 275 Nguyễn Trãi (trả khách), 493 Nguyễn Trãi (đón khách), Văn phòng 170A Trần Duy Hưng , Văn phòng 172 Trần Bình (sau Bến xe Mỹ Đình).

Lộ trình 02: Bến xe Nước Ngầm, Số 159 Lê Thanh Nghị - đối diện Bệnh viện Bạch Mai, 173 Trường Chinh đối diện Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, Văn Phòng 189 Xã Đàn, Số 231 Lê Duẩn, cổng 01 Bệnh viện Việt Đức, Bệnh viện TW Quân đội 108, Văn phòng Gia Lâm (áp dụng cho 1 số chuyến trong ngày.

Lộ trình 03: Bến xe Nước Ngầm, KĐT Linh Đàm, cổng 02 Bệnh viện K3 Tân Triều, Bệnh viện Quân Y 103, vườn hoa Hà Đông, đường Vạn Phúc, KĐT Dương Nội, KĐT Văn Khê, Bệnh viện Nhi Hà Nội cơ sở Hà Đông, KĐT Xuân Mai Hà Đông, (áp dụng cho 1 số chuyến cố định trong ngày).

Lô trình 04: Bến xe Nước Ngầm, thôn Bầu (Đông Anh), Mê Linh Plaza, Sân bay Nội Bài.

Với nỗ lực không ngừng trong việc nâng cao chất lượng dịch vụ, Văn Minh mong muốn mang đến cho khách hàng những chuyến đi thuận tiện, an toàn và trọn vẹn nhất.

