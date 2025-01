Xã hội Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An tặng quà Tết hộ nghèo ở Kỳ Sơn Chiều ngày 9/1, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An do bà Quế Thị Trâm Ngọc - Phó Trưởng ban Dân tộc làm trưởng đoàn đã đến thăm hỏi, tặng quà Tết cho cán bộ, nhân dân và Bộ đội Biên phòng tại xã Na Loi, huyện Kỳ Sơn nhân dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025.

Xã Na Loi nằm phía Tây Bắc của huyện Kỳ Sơn, cách trung tâm huyện 47 km và là xã đặc biệt khó khăn. Xã có địa hình phức tạp, có 869m đường biên giới tiếp giáp với nước bạn Lào. Người dân nơi đây chủ yếu sống vào chăn nuôi, làm ăn thời vụ, nên bà con trên địa bàn xã còn thiếu các sinh kế bền vững để ổn định cuộc sống. Tổng số hộ nghèo của xã còn cao, chiếm tỷ lệ trên 65%, cận nghèo chiếm 14,86%.

Trao tặng 40 suất quà Tết tới các hộ nghèo ở xã Na Loi. Ảnh: Hồng Thoa

Nhằm chia sẻ khó khăn với người dân địa phương, tại chương trình, Đoàn Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh đã trao quà Tết cho 40 hộ nghèo, hoàn cảnh khó khăn của xã; mỗi suất quà gồm 1 triệu đồng tiền mặt và hiện vật; trao 5 suất quà cho các học sinh do Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh nhận đỡ đầu.

Trao 5 suất quà cho các em nhỏ do Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh nhận đỡ đầu. Ảnh: Hồng Thoa



Thay mặt đoàn Văn phòng ĐBQH và HĐND tỉnh Nghệ An, bà Quế Thị Trâm Ngọc cho biết, số quà trên là tấm lòng của các bộ đoàn Văn phòng ĐBQH và HĐND tỉnh Nghệ An nhằm hỗ trợ, chia sẻ khó khăn với bà con hộ nghèo của xã, mong bà con đón Tết Ất Tỵ vui vẻ, đầm ấm. Thời gian tới, đoàn Văn phòng ĐBQH và HĐND tỉnh Nghệ An mong muốn tiếp tục có nhiều chương trình dự án đến với xã nghèo, hộ nghèo để tạo sinh kế bền vững cho bà con; đồng thời, mong muốn bà con cố gắng nắm bắt, thực hiện tốt các chính sách, nghị quyết của địa phương để vươn lên ổn định cuộc sống.

Đoàn tặng quà cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Na Loi. Ảnh: Hồng Thoa

Tiếp đó, đoàn đã đến thăm, động viên và tặng quà cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Na Loi. Được biết, trong những năm qua, cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng đã khắc phục khó khăn, triển khai đồng bộ, có hiệu quả các biện pháp công tác, giữ gìn tốt an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và phòng chống tội phạm, bảo vệ, bảo đảm an toàn đường biên giới quốc gia; góp phần duy trì tốt mối quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt - Lào; làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, thường xuyên quan tâm, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân vùng biên./.