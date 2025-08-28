Xây dựng Đảng Văn phòng UBND tỉnh chủ động, sáng tạo, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới Trải qua 80 năm xây dựng và trưởng thành, với sứ mệnh cao cả là tham mưu, giúp việc phục vụ đắc lực cho sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh Nghệ An đã góp phần quan trọng vào mọi thành tựu trong sự nghiệp chiến đấu và xây dựng đất nước, trong công cuộc đổi mới, vươn mình phát triển trong giai đoạn hiện nay.

Đặng Thanh Tùng

Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Chánh Văn phòng UBND tỉnh

Trình bày: Hữu Quân

• 28/08/2025

Trải qua 80 năm xây dựng và trưởng thành, với sứ mệnh cao cả là tham mưu, giúp việc phục vụ đắc lực cho sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh Nghệ An đã góp phần quan trọng vào mọi thành tựu trong sự nghiệp chiến đấu và xây dựng đất nước, trong công cuộc đổi mới, vươn mình phát triển trong giai đoạn hiện nay.

Ngày 28/8/1945, Chính phủ lâm thời nước Việt Nam dân chủ cộng hòa do Chủ tịch Hồ Chí Minh đứng đầu đã ra Tuyên cáo trước quốc dân đồng bào và toàn thế giới về việc thành lập Chính phủ của nước Việt Nam mới, đồng thời, quyết định sự ra đời của bộ máy giúp việc Chính phủ, cơ quan tiền thân của Văn phòng Chính phủ. Ghi nhận những đóng góp to lớn của Văn phòng các cơ quan hành chính Nhà nước qua các thời kỳ, ngày 22/7/2004, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 828/QĐ-TTg, lấy ngày 28/8 hằng năm là ngày truyền thống Văn phòng cơ quan hành chính Nhà nước.

Tại Nghệ An, sau khi Cách mạng Tháng Tám thành công, ngày 24/8/1945, Ủy ban cách mạng lâm thời tỉnh được thành lập, cùng thời gian đó, Văn phòng Ủy ban cách mạng lâm thời tỉnh ra đời. Trải qua 80 năm xây dựng và trưởng thành, với nhiều tên gọi khác nhau, Văn phòng UBND tỉnh đã có nhiều đóng góp quan trọng, phục vụ đắc lực công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, quản lý Nhà nước của UBND tỉnh, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh trong suốt tiến trình của lịch sử.

Thời kỳ đầu mới thành lập, bộ máy tổ chức của Văn phòng Ủy ban cách mạng lâm thời tỉnh chỉ có một số cán bộ thư ký tổng hợp, hành chính, tài chính, kế toán, tổ chức; điều kiện làm việc còn rất nhiều khó khăn, thiếu thốn, song cán bộ, công chức, nhân viên Văn phòng luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, phấn đấu hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao, góp sức phục vụ cơ quan hành chính tỉnh trong công tác chỉ đạo, điều hành trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng, nhất là nhiệm vụ cấp bách trong thời điểm đầu chính quyền mới thành lập: chống “giặc đói, giặc dốt, giặc ngoại xâm” và khắc phục hậu quả nặng nề của nạn đói năm 1945 gây ra.

Đội xe cơ quan năm 1986.

Trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp, Văn phòng Ủy ban Kháng chiến hành chính tỉnh tiếp tục được hoàn thiện về tổ chức bộ máy, tăng cường thêm cán bộ. Trong suốt 9 năm trường kỳ kháng chiến (1945 - 1954), cơ quan Văn phòng phải sơ tán về các vùng nông thôn để đảm bảo an toàn. Dù liên tục thay đổi địa điểm làm việc, khó khăn, thiếu thốn trăm bề nhưng cán bộ, đảng viên luôn gương mẫu, nỗ lực cố gắng hoàn thành tốt 2 nhiệm vụ trọng tâm: Theo dõi, tổng hợp tình hình, tham mưu công tác chỉ đạo, điều hành và phục vụ hậu cần, đảm bảo điều kiện làm việc cho Ủy ban Kháng chiến hành chính tỉnh, góp phần đánh thắng thực dân Pháp, khắc phục hậu quả chiến tranh, đẩy mạnh tăng gia sản xuất và xây dựng cơ sở vật chất trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Thời kỳ xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc và kháng chiến chống Mỹ, cứu nước (1954 - 1975), Nghệ An là địa bàn ác liệt, là hậu phương lớn của miền Bắc xã hội chủ nghĩa, là tiền tuyến lớn của miền Nam. Để giúp việc cho Ủy ban Hành chính, Văn phòng Ủy ban Hành chính tỉnh từng bước kiện toàn bộ máy tổ chức, nâng cao hiệu quả hoạt động, theo dõi, đôn đốc công tác phòng không nhân dân, nhanh chóng cùng các cơ quan và nhân dân đi sơ tán, ổn định nơi làm việc, đồng thời, làm tốt công tác tham mưu, phục vụ hiệu quả các hoạt động chỉ đạo, điều hành của Ủy ban Hành chính tỉnh phát triển sản xuất, thường trực chiến đấu.

Đại hội công nhânm viên chức năm 1986. Ảnh: Tư liệu

Sau khi Hiệp định Paris được ký kết (1973), Văn phòng Ủy ban Hành chính tỉnh chuyển địa điểm làm việc về thành phố Vinh. Nhiệm vụ quan trọng của Văn phòng giai đoạn này là tham mưu cho lãnh đạo tỉnh về các thủ tục hành chính liên quan đến việc tái thiết thành phố Vinh, hàn gắn, phục hồi các công trình giao thông, thủy lợi, nhà máy, công xưởng bị bom đạn tàn phá trong chiến tranh; làm tốt công tác đền ơn đáp nghĩa đối với các gia đình liệt sĩ, thương binh, có công với cách mạng; tổ chức hội nghị tuyển quân, đóng góp lương thực, thực phẩm phục vụ chiến trường miền Nam, góp phần giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.

Bước sang thời kỳ đổi mới, hội nhập và phát triển, kế thừa và phát huy truyền thống của các thế hệ đi trước, Văn phòng UBND tỉnh nhanh chóng phát triển về tổ chức bộ máy và hoạt động; cơ cấu tổ chức của Văn phòng ngày càng được hoàn thiện hơn để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn cách mạng mới. Văn phòng UBND tỉnh là cơ quan ngang sở, bộ máy tham mưu giúp việc của UBND, Chủ tịch UBND tỉnh, thực hiện chức năng tham mưu tổng hợp, tham mưu công tác chỉ đạo, điều hành các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội; ổn định quốc phòng - an ninh; phối hợp với các sở, ban, ngành tham mưu dự thảo nhiều báo cáo quan trọng, xây dựng cơ chế, chính sách, chương trình, đề án quan trọng; phục vụ tốt các kỳ họp HĐND, các phiên họp UBND tỉnh; đẩy mạnh cải cách hành chính, phòng, chống tham nhũng,...

Cán bộ Văn phòng UBND tỉnh trao đổi công việc chuyên môn. Ảnh: Thanh Lê Cán bộ Văn phòng UBND tỉnh trao đổi công việc chuyên môn. Ảnh: Thanh Lê Cán bộ Văn phòng UBND tỉnh trao đổi công việc chuyên môn. Ảnh: Thanh Lê

Tổ chức thực hiện hiệu quả việc ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh; thực hiện tốt công tác văn thư, lưu trữ, bảo mật Nhà nước; cải tiến lề lối, phương pháp làm việc, xây dựng bộ máy làm việc đáp ứng yêu cầu công tác tham mưu phục vụ ngày càng cao; phối hợp với các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan tham mưu cấp ủy, chính quyền tổ chức thành công các ngày kỷ niệm quan trọng, các sự kiện chính trị, văn hóa lớn của tỉnh nhà; đón tiếp chu đáo các đoàn khách lãnh đạo Trung ương, đoàn khách đối ngoại,... để lại ấn tượng và tình cảm tốt đẹp đối với cán bộ, nhân dân trong nước và khách quốc tế,...

Cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh giải quyết thủ tục hành chính cho người dân. Ảnh: Thanh Lê



Những năm gần đây, Văn phòng UBND tỉnh tiếp tục kiện toàn bộ máy tổ chức theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; đổi mới phương pháp hoạt động và nâng cao chất lượng công tác tham mưu, phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, lãnh đạo UBND tỉnh; góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội, thu hút đầu tư của tỉnh đạt kết quả toàn diện trên nhiều lĩnh vực; là cơ quan điều phối hoạt động, đồng thời, phối hợp với các sở, ban, ngành tham mưu HĐND, UBND tỉnh ban hành nhiều cơ chế, chính sách, các chương trình, đề án, văn bản quy phạm pháp luật,... trên nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội; tham mưu tổ chức thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Chính phủ, các giải pháp để phát triển kinh tế, tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp kịp thời nhằm đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh sau đại dịch COVID-19.

Kho lưu trữ tài liệu của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An. Ảnh: P.V



Văn phòng UBND tỉnh là cơ quan chủ trì, phối hợp với các đơn vị tổ chức thực hiện tốt các quyết định, chỉ thị của cấp trên về tăng cường cải cách hành chính và chuyển đổi số nhằm nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp. Công tác điều hành được đổi mới theo hướng rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời gian và rõ kết quả, gắn với vai trò của người đứng đầu; việc phân cấp, phân quyền được tăng cường.

Trong 3 năm liên tiếp (2022, 2023, 2024), Văn phòng UBND tỉnh luôn xếp thứ 2 về công tác cải cách hành chính trong khối các sở, ban, ngành cấp tỉnh.

Cán bộ Văn phòng UBND tỉnh giải quyết TTHC cho người dân. Ảnh: Thanh Lê

Đặc biệt, Văn phòng UBND tỉnh đã phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu UBND tỉnh thực hiện một số nhiệm vụ có tính chiến lược, như: Trình Quốc hội thông qua Nghị quyết số 137/ NQ-QH, ngày 26/6/2024 về bổ sung thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An; trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 625/QĐ-TTg, ngày 11/7/2024 về Kế hoạch thực hiện Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; ban hành Kế hoạch số 783/KH-UBND, ngày 14/10/2024 của UBND tỉnh triển khai thực hiện Quy hoạch tỉnh.

Văn phòng phối hợp tổ chức thành công nhiều hoạt động, sự kiện văn hóa lớn của tỉnh nhà như: Lễ hội Làng Sen toàn quốc năm 2025 nhân kỷ niệm 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2025); Kỷ niệm 10 năm Dân ca ví, giặm Nghệ Tĩnh được UNESCO vinh danh là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại,...

Văn phòng UBND tỉnh đã phối hợp tổ chức thành công nhiều hoạt động, sự kiện văn hóa lớn của tỉnh nhà, trong đó có Lễ hội Làng Sen toàn quốc năm 2025 nhân kỷ niệm 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2025). Ảnh: Thành Cường

Song song với việc tham mưu cho lãnh đạo tỉnh thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, tại cơ quan Văn phòng UBND tỉnh đã thực hiện hiệu quả việc sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy một cách đồng bộ, quyết liệt, bám sát các chỉ đạo, định hướng, yêu cầu của Trung ương, của tỉnh.

Công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức luôn được chú trọng; kỷ luật, kỷ cương hành chính được tăng cường; tinh thần phục vụ người dân, doanh nghiệp của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức luôn được chú trọng, đề cao,...

Có thể khẳng định, trong suốt tiến trình xây dựng và phát triển, Văn phòng UBND tỉnh đã không ngừng lớn mạnh, trưởng thành về mọi mặt. Từ một cơ quan hành chính sơ khai ban đầu, đến nay, Văn phòng UBND tỉnh đã trở thành một tập thể đoàn kết, vững mạnh, quy tụ đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có trình độ chuyên môn cao, phẩm chất đạo đức tốt, luôn tận tâm, tận lực, trách nhiệm cao trong công việc.

Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh tham gia đoàn công tác của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh kiểm tra việc vận hành chính quyền địa phương 2 cấp tại xã Kim Liên. Ảnh: Thành Duy

Với những đóng góp quan trọng trong 80 năm qua, Văn phòng UBND tỉnh đã vinh dự được Đảng, Nhà nước tặng thưởng nhiều danh hiệu thi đua cao quý: Tập thể Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì (năm 1996), Huân chương Lao động hạng Nhất (năm 2010), Huân chương Độc lập hạng Ba (năm 2014); Chính phủ tặng Cờ thi đua (năm 2022) và nhiều phần thưởng cao quý khác. Đảng bộ Văn phòng nhiều năm được công nhận là Đảng bộ xuất sắc, từ năm 2005 đến nay liên tục được công nhận là Đảng bộ trong sạch, vững mạnh,...

Đặc biệt, nhân kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An được lãnh đạo Đảng, Nhà nước quyết định tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất (lần 2) vì đã có thành tích nổi bật trong công tác “Tham mưu đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành nâng cao hiệu quả cải cách hành chính, công tác quản lý Nhà nước về tôn giáo, đảm bảo an ninh, trật tự, giữ vững ổn định chính trị, góp phần phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Nghệ An”.

Đại hội Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2025 - 2030. Ảnh: P.V

Ngoài ra, nhiều cá nhân xuất sắc đã được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Văn phòng Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương và Ủy ban nhân dân tỉnh,... Nhiều đồng chí là cán bộ, chuyên viên đã trưởng thành trong công tác và được bổ nhiệm giữ các chức vụ quan trọng trong bộ máy cấp ủy, chính quyền cấp tỉnh, huyện, các sở, ban, ngành,... Những phần thưởng cao quý đó là minh chứng sống động cho những nỗ lực không ngừng nghỉ, tinh thần trách nhiệm, tận tuỵ và sự cống hiến bền bỉ của các thế hệ cán bộ, công chức, người lao động Văn phòng UBND tỉnh suốt 8 thập kỷ qua.

Cán bộ, nhân viên Văn phòng UBND tỉnh ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng bão số 3. Ảnh: T.L Cán bộ, nhân viên Văn phòng UBND tỉnh ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng bão số 3. Ảnh: T.L Cán bộ, nhân viên Văn phòng UBND tỉnh ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng bão số 3. Ảnh: P.V



Kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống (28/8/1945 - 28/8/2025) cũng là dịp để ôn lại truyền thống vẻ vang và những đóng góp to lớn của Văn phòng UBND Nghệ An trong sự phát triển chung của tỉnh nhà trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. Tin tưởng rằng, với truyền thống 80 năm xây dựng và phát triển, toàn thể cán bộ, công chức, viên chức Văn phòng UBND sẽ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, sáng tạo, không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ để nâng cao hiệu quả công tác tham mưu, giúp việc cho UBND tỉnh, lãnh đạo UBND tỉnh, đảm bảo chính xác, kịp thời, hiệu quả; làm dày thêm trang sử vẻ vang của Văn phòng UBND tỉnh, góp phần quan trọng vào công cuộc xây dựng tỉnh Nghệ An tiến bước, cùng cả dân tộc bước vào kỷ nguyên vươn mình phát triển giàu mạnh, văn minh.