Văn phòng UBND tỉnh Nghệ An họp báo quý I/2021

Chiều 25/3, Văn phòng UBND tỉnh tổ chức họp báo thông tin tình hình kinh tế - xã hội quý I, nhiệm vụ giải pháp trọng tâm quý II năm 2021.

Quang cảnh cuộc họp báo. Ảnh: Thanh Lê

Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Nghệ An quý I/2021 tại phiên họp cho thấy, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh Nghệ An (GRDP) quý I năm 2021 ước tăng 6,73%. Trong đó, nông, lâm, ngư nghiệp ước tăng 4,71%; công nghiệp - xây dựng tăng 11,7%; dịch vụ ước tăng 4,92%; thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm ước tăng 4,25% so với cùng kỳ năm 2020.

Đặc biệt, trong quý 1, có 2 tuyến giao thông quan trọng là cầu Cửa Hội đã chính thức thông xe và đường giao thông nối Vinh - Cửa Lò đã cơ bản thông tuyến. Về đối ngoại, thu hút đầu tư và phát triển doanh nghiệp được đẩy mạnh với nhiều kết quả đáng ghi nhận. Tính đến 17/3/2021, đã cấp mới 16 dự án và điều chỉnh 27 lượt dự án với tổng vốn đầu tư cấp mới và tăng thêm hơn 7.000 tỷ đồng.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh Đặng Thanh Tùng thông tin về tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh Nghệ An quý I/2021. Ảnh: Thanh Lê Đối với nhiệm vụ thu ngân sách trong quý I ước thực hiện hơn 4.100 tỷ đồng, đạt 29,4% dự toán, bằng 94% cùng kỳ năm 2020; chi ngân sách ước thực hiện gần 5.680 tỷ đồng, đạt 22,1% dự toán. Một số lĩnh vực khác, như giáo dục đào tạo, cải cách hành chính, quốc phòng, an ninh... có nhiều chuyển biến tích cực đúng định hướng. Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Nghệ An Trần Minh Ngọc đề xuất tăng cường quản lý thông tin qua mạng xã hội. Ảnh: Thanh Lê

Trao đổi tại hội nghị, ý kiến các nhà báo phản ánh đề nghị với UBND tỉnh và các sở, ngành liên quan làm rõ các nội dung: Tình trạng ứ đọng sản phẩm nông nghiệp, việc dự báo quy hoạch giải pháp giải quyết hậu quả cho người nông dân; dự án nhà ở thu nhập thấp; xử lý các điểm nút giao phòng ngừa tai nạn đảm bảo an toàn giao thông khi thông tuyến đại lộ Vinh – Cửa Lò; tăng cường xử lý vấn đề bào nêu; quản lý khai thác mỏ khoáng sản; quản lý mạng xã hội.