Văn Quyến và hiệu ứng truyền thông với Sông Lam Nghệ An

Trưởng ban thể thao một tờ báo lớn ở Hà Nội khi biên tập bài báo về Sông Lam Nghệ An đã gọi phóng viên đến hỏi: “Không có tí gì về Văn Quyến hả?. Viết về Sông Lam mà không có Văn Quyến thì ai người ta đọc; chỉ riêng fan hâm mộ Sông Lam, hâm mộ Văn Quyến trong Nam, ngoài Bắc, trong và ngoài nước đã “đông như quân Nguyên” đón đọc rào rào như chờ mưa rào ngày đại hạn; có cái gì mới, cái gì hay về Văn Quyến thì cho đậm lên, giật tít, bắn sapo, nhớ cho kỹ, lần sau cứ thế mà làm!”

Từ khóa “Văn Quyến” vẫn luôn hót hòn họt đối với truyền thông?

Kể từ khi cậu bé vàng làm chao đảo cả Châu Á từ năm 2000 đến nay, cái tên Văn Quyến vẫn khiến người hâm mộ nhớ nhung, nhiều fan ruột vẫn mãi xem anh là thần tượng. Mọi biến động trong cuộc sống của Văn Quyến đều thu hút sự chú ý của người hâm mộ.

Khi U13 hay U15, U17 đến U19 Sông Lam Nghệ An trở lại vị thế hàng đầu Việt Nam, cái tên Văn Quyến tiếp tục được nhắc đi nhắc lại rất nhiều trên truyền thông, dù anh đang đóng vai trợ lý HLV của Như Thuật, Kỳ Phương hay Bùi Minh....

HLV "mát tay"

Với đà thăng tiến vùn vụt của các lứa U SLNA trong mấy năm gần đây, Văn Quyến được giới chuyên gia đánh giá là một trong những HLV trẻ có năng lực, mát tay. Vào một ngày đẹp trời, Văn Quyến được gọi lên làm trợ lý cho HLV trưởng ở đội 1 Sông Lam Nghệ An. Lúc này, không khác gì “hổ về rừng”, báo chí thể thao lại “lên đồng” về Văn Quyến.

Thực tế, mỗi bước đi, cử chỉ, lời nói của “Cậu bé vàng” Văn Quyến trên cương vị mới gần đây đều nằm trong tầm ngắm của truyền thông và tất nhiên sẽ “lọt” hết vào tai mắt người hâm mộ. Đây cũng sẽ là hiệu ứng, là liều doping mời gọi hết thảy người hâm mộ gần xa đến với SLNA.

Đó là điều tuyệt vời cho Sông Lam Nghệ An, cho Văn Quyến. Chắc chắn khi lựa chọn thành phần ban huấn luyện thời tái cấu trúc, những người có trách nhiệm đã tính đến và đưa ra quyết định chuẩn xác, mau lẹ, hợp lòng người hâm mộ và cả chính truyền thông.



Sẽ không dễ dàng để SLNA trụ hạng sau một vài trận đấu như mùa trước nên Huy Hoàng và các trợ lý phải dày công mới tạo được dấu ấn trong thời gian tới. Hy vọng Văn Quyến trong vai trò trợ lý sẽ có tiếng nói trong việc tư vấn cho ban huấn luyện về quá trình đọc trận đấu, tư vấn thay người hiệu quả rõ mồn một và nhất là truyền cảm hứng, chuyên môn sâu cho học trò.



Chẳng hạn, đội bóng hiện tìm không ra một ai đá phạt tốt, phạt góc vô hồn và phạt trực tiếp thì vống lên tìm chim. Hẳn là Văn Quyến phải biết cách “thị phạm” nhiều lần để tìm ra các chân sút khả dĩ đảm đương được kỹ năng cơ bản này. Không bao giờ được coi là đội bóng lớn, không bao giờ là cầu thủ lớn nếu không biết cách thực hiện thành công các tình huống cố định.



Mùa trước, Viettel vào Vinh đấu với SLNA, “ăn” ngon lành 2 bàn thắng từ 2 tình huống cố định mà người thực hiện không ai khác là Khắc Ngọc vốn được đào tạo và trưởng thành từ chính sân Vinh! Đó là “vết thương lòng” không ai mong muốn phải lặp lại và Văn Quyến chính là người phải thấy…nóng ruột hơn cả khi nhìn vào đội hình hiện nay.



Một đội có tiếng phòng ngự giỏi mà để thua do phòng ngự bóng bổng kém, nhất là chống bóng 2, do kèm người hớ hênh, do thủ môn không chỉ đạo tốt các lớp phòng ngự... sẽ là trách nhiệm lớn của Huy Hoàng nếu điều đó tiếp tục tái diễn. Nhưng nếu đội bóng không có được kết quả nào từ các tình huống cố định (tất nhiên còn nhiều bài, vở khác) thì tới đây, việc người ta “réo” tên Văn Quyến là hoàn toàn có cơ sở.



Ấy là một quá trình lặng lẽ, đổ nhiều mồ hôi và trí não, chỉ có đồng nghiệp, học trò mới hiểu thấu và chia sẻ, trong khi người hâm mộ và truyền thông nhiều khi lại quan tâm đến những khía cạnh khác, bất ngờ và khó đoán, khó lường hơn?



Từ “Cậu bé vàng” năm nao đến “Ngôi sao truyền thông” hôm nay, Văn Quyến chắc chắn đã rút ra được nhiều bài học kinh nghiệm quý giá. Và hơn hết, những người quản lý, cấp trên, đồng nghiệp, học trò của Văn Quyến cũng phải học được bài học của những thành công và cả những thất bại trong quá khứ để đưa mọi việc vào quỹ đạo chung, có lợi nhất cho cả tập thể đội bóng.

Cao hơn hết, đó còn là danh dự và truyền thống của địa phương, của nhiều tài năng, của cá nhân Văn Quyến - một tài năng thiên bẩm, đáng yêu vô cùng trong mắt người hâm mộ và từ khóa này luôn được dõi theo, chăm bẵm từ giới truyền thông.,.