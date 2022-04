Vận tải đường sắt dần phục hồi trong tình hình mới, khách du lịch tăng

Vận tải đường sắt có dấu hiệu khởi sắc sau thời gian dài đình trệ. Ảnh: Quang An

Ông Cao Ngọc Tuấn - Trạm trưởng Trạm vận tải đường sắt Vinh cho biết: Có 2 nguyên nhân khiến lượng khách đi tàu có dấu hiệu phục hồi. Thứ nhất là do hiện nay cả nước đang thực hiện các biện pháp thích ứng trong tình hình mới, việc đi lại của người dân dần thuận tiện hơn. Thứ hai là từ ngày 15/3, cả nước mở cửa lại du lịch, nhu cầu đi lại của người dân tăng lên, nhiều du khách lựa chọn tàu là phương tiện vì tính an toàn cao và giá cả hợp lý. Thậm chí có những đoàn khách đã bao trọn nguyên toa, nguyên buồng để vừa thoải mái, vừa đảm bảo an toàn phòng chống dịch...".