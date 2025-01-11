Vân Trang trải lòng về áp lực và nỗi dằn vặt khi làm mẹ 4 con Nhân dịp sinh nhật 4 tuổi của cặp song sinh, nữ diễn viên chia sẻ những khoảnh khắc bật khóc vì cảm thấy bất lực, lo sợ các con thiếu thốn tình thương.

Nỗi lòng của người mẹ 4 con

Nhân dịp sinh nhật lần thứ 4 của cặp song sinh Quinanna và Quinita, diễn viên Vân Trang đã có những chia sẻ xúc động về những áp lực và dằn vặt khi làm mẹ của 4 người con. Cô thừa nhận bản thân thường xuyên căng thẳng vì không thể dành trọn vẹn thời gian và tâm sức cho từng bé như cách cô đã làm với con gái đầu lòng.

Vân Trang mừng sinh nhật tròn 4 tuổi của cặp song sinh Quinanna - Quinita.

Nữ diễn viên tâm sự rằng cô đã khóc nhiều lần khi chứng kiến cả hai con gái sinh đôi cùng đòi mẹ nhưng cô chỉ có thể bế một bé do đang mang thai con út, hoặc khi các con muốn chơi nhưng cô lại bận dạy con gái lớn học. Đặc biệt, việc hai bé đã quen với việc ngủ không có mẹ bên cạnh khiến Vân Trang cảm thấy "tim muốn vỡ vụn".

"Mẹ đã khóc mỗi khi nhìn cả hai em đều đòi mẹ mà mẹ chỉ có thể ẵm 1 em vì mẹ bầu em Tin... Mẹ buồn đến ngẩn người khi em quen việc không cần mẹ ngủ cùng em, tim mẹ muốn vỡ vụn ra vì mình bất lực", Vân Trang chia sẻ.

Vân Trang trải lòng về sự khổ tâm khi nhà có đông con.

Trong những lúc khó khăn, ông xã cô, doanh nhân Hữu Quân, đã ở bên động viên. Anh cho rằng cô không cần quá lo lắng vì ngoài tình thương của mẹ, các con còn có tình yêu thương của chị em dành cho nhau.

Cặp song sinh 4 tuổi và những nét riêng

Chào đời năm 2021, cặp song sinh Quinanna và Quinita nay đã lên 4 tuổi với vẻ ngoài xinh xắn, thừa hưởng nhiều nét đẹp từ cả bố và mẹ. Dù là chị em sinh đôi, cả hai ngày càng thể hiện rõ những nét tính cách và ngoại hình khác biệt.

Lên 4 tuổi, cặp song sinh nhà Vân Trang có ngoại hình xinh xắn.

Vân Trang cho biết bé Ba, Quianna, trông tinh nghịch và thông minh nhưng lại rất điệu đà, mê màu hồng và thích làm công chúa. Trong khi đó, bé Tư, Quinita, có vẻ ngoài dịu dàng như một "nàng thơ" nhưng tính cách lại khá lém lỉnh.

Việc chăm sóc cặp song sinh cũng mang đến không ít tình huống "đau đầu" cho nữ diễn viên, đặc biệt là khi các con tranh giành sự quan tâm của mẹ. Cô kể rằng nếu cô ôm bé này trước, bé còn lại sẽ mếu máo khóc.

Nữ diễn viên cho biết 2 bé tuy là song sinh nhưng có tính cách khác biệt.

Tổ ấm viên mãn với 4 người con

Sau 10 năm chung sống, vợ chồng Vân Trang - Hữu Quân đã xây dựng một gia đình hạnh phúc với 4 người con "đủ nếp đủ tẻ". Ngoài cặp song sinh, gia đình còn có con gái đầu lòng Queenie (sinh năm 2016) và con trai út Quintin (sinh năm 2024).

Sau 10 năm, vợ chồng Vân Trang có 4 con đủ nếp, đủ tẻ.

Nhân dịp thôi nôi con trai út, doanh nhân Hữu Quân đã chia sẻ rằng hai vợ chồng quyết định sẽ "ngưng đẻ" sau khi có 4 con. Hiện tại, Vân Trang vẫn duy trì hoạt động nghệ thuật song song với việc kinh doanh và chăm sóc gia đình. Cô cảm thấy may mắn khi luôn có sự hỗ trợ từ chồng và gia đình hai bên để có thể theo đuổi đam mê của mình.