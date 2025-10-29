Vân Trang tuổi 35: Sự nghiệp viên mãn và khối tài sản lớn Nữ diễn viên sở hữu biệt thự 1.000m2, khu du lịch 5ha và có cuộc hôn nhân hạnh phúc bên chồng doanh nhân cùng 4 người con sau nhiều năm nỗ lực không ngừng.

Sự nghiệp diễn xuất và vai diễn đột phá

Ở tuổi 35, diễn viên Vân Trang đã khẳng định vị thế vững chắc trong làng giải trí Việt với một sự nghiệp thành công và cuộc sống cá nhân viên mãn. Gần đây, cô gây chú ý khi trở lại màn ảnh rộng với vai Quỳnh trong phim điện ảnh "Nhà ma xó", một vai diễn được cô mô tả là khác biệt nhất từ trước đến nay.

Trong phim, Vân Trang hóa thân thành người phụ nữ nghèo khó, làm nghề bán rau để nuôi gia đình và phải đối mặt với nhiều áp lực từ cuộc sống hiếm muộn. Để nhập vai một cách chân thực, cô đã dành thời gian quan sát những người phụ nữ buôn bán ở quê, từ cách ăn nói đến cử chỉ hàng ngày.

Diễn viên Vân Trang hội ngộ đàn anh thân thiết Huỳnh Đông trong "Nhà ma xó".

Đặc biệt, phim có một phân cảnh thân mật giữa Vân Trang và bạn diễn thân thiết Huỳnh Đông. Nữ diễn viên chia sẻ, ban đầu cô khá e ngại vì tự ti về ngoại hình và từng đặt quy tắc không đóng cảnh nhạy cảm. Tuy nhiên, sau khi được đoàn phim thuyết phục về sự cần thiết của phân cảnh để khắc họa bế tắc trong đời sống hôn nhân của nhân vật, cô đã đồng ý. Ông xã của Vân Trang hoàn toàn tin tưởng và ủng hộ công việc của vợ.

Từ tham vọng tuổi trẻ đến hạnh phúc gia đình

Vân Trang thừa nhận rằng tâm thế làm nghề của cô hiện tại đã nhẹ nhàng hơn, không còn nhiều tham vọng như thời trẻ. Trước đây, cô mong muốn tham gia nhiều dự án lớn trong và ngoài nước, nhưng sau khi kết hôn, cô quyết định gác lại một số hoài bão để chu toàn trách nhiệm của người phụ nữ gia đình.

Nữ diễn viên sống và làm nghề bình thản, bớt tham vọng từ khi lập gia đình.

Nữ diễn viên cho biết giai đoạn khó khăn nhất là khi chuyển từ cuộc sống độc thân sang lập gia đình và lần lượt sinh các con. Việc làm vợ và làm mẹ của 4 người con đã giúp cô thay đổi nhiều, sống có trách nhiệm và trưởng thành hơn. Cô học cách chấp nhận mọi thay đổi và cảm nhận rõ hơn ý nghĩa của cuộc sống.

Khối tài sản đáng nể và quan niệm về hạnh phúc

Nhiều người gọi Vân Trang là “phú bà” của showbiz Việt khi cô sở hữu khối tài sản đáng mơ ước ở tuổi 35. Gia đình cô sống trong một căn biệt thự rộng 1.000m2, đồng thời cô còn là chủ một khu du lịch sinh thái rộng 50.000m2 (5ha) tại Tiền Giang và một cơ sở spa.

Vân Trang có cuộc sống sung túc với khối tài sản "đáng nể" ở tuổi 35.

Tuy nhiên, Vân Trang khẳng định rằng để có được thành quả này, cô đã phải đánh đổi rất nhiều về sức khỏe, trí lực và tiền bạc. "Nhiều người bảo Vân Trang sống sung sướng lắm, tôi không phủ nhận song không đồng nghĩa cái sướng ấy từ trên trời rơi xuống. Mỗi ngày, tôi bận rộn, không có thời gian cho bản thân", cô chia sẻ. Dù là bà chủ, cô vẫn tự tay làm nhiều việc, từ phục vụ, chạy bàn đến dọn dẹp khi đông khách.

Hôn nhân viên mãn bên chồng doanh nhân

Vân Trang kết hôn với doanh nhân Hữu Quân vào năm 2016 và hiện có một tổ ấm hạnh phúc với 4 người con. Cô cho biết bí quyết giữ gìn hôn nhân là sự dung hòa và luôn tìm kiếm điểm chung thay vì tập trung vào khác biệt.

Diễn viên Vân Trang bên ông xã - doanh nhân Hữu Quân.

Nữ diễn viên cảm thấy hạnh phúc và an toàn bên người bạn đời luôn thấu hiểu và hỗ trợ. Ông xã không chỉ là chỗ dựa tinh thần mà còn chủ động chia sẻ việc nhà, chăm sóc con cái để cô có thời gian nghỉ ngơi. Để duy trì sự lãng mạn, vợ chồng cô thường xuyên hẹn hò riêng để "hâm nóng" tình cảm.

Tổ ấm nhỏ của vợ chồng nữ diễn viên và 4 con.

Vân Trang sinh năm 1990, là gương mặt quen thuộc của điện ảnh và truyền hình Việt Nam. Cô từng đoạt giải Mai Vàng năm 2010 và giải "Nữ diễn viên chính xuất sắc" tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 18 năm 2013. Với cô, hạnh phúc hiện tại là sự bình yên trong tâm hồn và cuộc sống mỗi ngày.