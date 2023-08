Vàng đứng trước nhiều áp lực; Cà phê tiếp đà tăng giá

(Baonghean.vn) -Hơn 1 năm vừa qua, người lao động Nghệ An ở Nhật Bản đang gặp rất nhiều khó khăn khi đồng yên lao dốc so với USD và VND. Yên Nhật “rớt giá”, tiền gửi về nước giảm nhanh giá trị, khiến người lao động ở Nghệ An đi 3 năm lo không đủ tiền trả nợ.