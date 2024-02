Vàng lao dốc trước ngày vía thần tài; Cà phê tăng giá trở lại

Vàng trong nước tiếp tục lao dốc

Giá vàng hôm nay trong nước tiếp tục lao dốc, sụt giảm hơn 400.000 đồng/lượng trước thềm dịp lễ Vía Thần Tài, vàng thế giới tiếp đà tăng nhẹ.

Khảo sát lúc 5h00 ngày 17/2/2024, trên sàn giao dịch của một số công ty như sau:

Giá vàng trong nước hôm nay tiếp tục lao dốc.

Giá vàng 9999 hôm nay được DOJI được niêm yết ở mức 76,15 triệu đồng/lượng mua vào và 78,35 triệu đồng/lượng bán ra.

Còn tại Công ty Vàng bạc đá quý Mi Hồng, giá vàng SJC ở mức 76,90 – 77,90 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Giá vàng SJC tại Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu cũng được doanh nghiệp giao dịch ở mức 76,35 – 78,25 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Theo Kitco, giá vàng thế giới ghi nhận lúc 5h00 hôm nay theo giờ Việt Nam giao ngay ở mức 2.012,250 USD/ounce, chênh lệch 8 USD/ounce so với giá vàng ngày hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá hiện hành tại Vietcombank, vàng thế giới có giá khoảng 58,773 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí). Như vậy, giá vàng miếng của SJC vẫn đang cao hơn giá vàng quốc tế là 17,427 triệu đồng/lượng.

Giá dầu thô tiếp tục đi xuống

Trên thị trường thế giới, giá xăng dầu hôm nay 17/2 tiếp tục đi xuống theo đà giảm vào phiên trước.

Trong phiên giao dịch 16/2, giá dầu quay đầu giảm sau khi bất ngờ tăng hơn 1% vào phiên trước đó.

Giá xăng dầu có xu hướng đi xuống. Ảnh: Fibre2Fashion

Theo dữ liệu từ Oilprice, lúc 20h03' ngày 16/2 (giờ Việt Nam), giá dầu Brent được giao dịch ở mức 82,08 USD/thùng, giảm 0,78 USD, tương đương 0,94% so với phiên liền trước. Còn giá dầu WTI ở mức 77,41 USD/thùng, giảm 0,62 USD, tương đương 0,79% so với phiên liền trước.

Giá dầu đi xuống trước dự báo nhu cầu tiêu thụ chậm lại trong năm nay của Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA).

Báo cáo mới đây của IEA cho biết, nhu cầu tiêu thụ “vàng đen” trên toàn cầu đang giảm sút, buộc cơ quan này phải cắt giảm dự báo tăng trưởng dầu năm 2024 từ 1,24 triệu thùng/ngày xuống 1,22 triệu thùng/ngày.

Trong khi đó, IEA ước tính nguồn cung sẽ tăng 1,7 triệu thùng/ngày trong năm nay, tăng khá mạnh so với dự báo trước đó là 1,5 triệu thùng/ngày.

Giá thép trong nước khó tăng mạnh

Giá thép hôm nay 17/2, trên Sàn giao dịch Thượng Hải tăng 23 nhân dân tệ lên mức 3.831 nhân dân tệ/tấn.

Hợp đồng quặng sắt kỳ hạn tháng 5 trên Sàn giao dịch hàng hóa Đại Liên (DCE) của Trung Quốc chốt phiên với giá tăng 2,4% ở mức 963,50 nhân dân tệ/tấn (tương đương 133,90 USD/tấn).

Hợp đồng quặng sắt giao tháng 3 được giao dịch nhiều nhất trên Sàn giao dịch Singapore (SGX) tăng 2,4% lên 128 USD/tấn.

Giá thép trong nước dự báo khó tăng mạnh. Ảnh Hoàng Hà

Triển vọng từ năm 2024 trở đi, SSI Research kỳ vọng giá thép sẽ tăng nhẹ do áp lực từ nguồn cung toàn cầu giảm nhẹ do sản lượng thép tại Trung Quốc giảm đáng kể trong thời gian gần đây. Tuy nhiên, giá thép sẽ khó tăng mạnh trong năm 2024 do sự phục hồi của thị trường bất động sản Trung Quốc vẫn còn chậm, đồng thời việc giá thép và biên lợi nhuận so với chi phí nguyên liệu tăng có thể thúc đẩy hoạt động sản xuất ở Trung Quốc quay trở lại.

Dù vậy các chuyên gia vẫn kỳ vọng, thị trường thép sẽ phục hồi tốt hơn với động lực chủ yếu đến từ việc giá thép bắt đầu tăng trở lại. Ngoài ra, nguồn cung bất động sản trong nước hồi phục và đầu tư công được đẩy mạnh cũng là động lực lớn giúp cải thiện nhu cầu thép trong thời gian tới.

Cà phê tăng giá trở lại

Giá cà phê trong nước được cập nhật lúc 5h00 ngày 17/2, đảo chiều tăng trở lại, mức tăng đáng kể, hiện trung bình 78.700 đồng/kg tại các tỉnh Tây Nguyên, giá mua cao nhất tại tỉnh Đắk Nông là 79.200 đồng/kg.

Cụ thể, giá cà phê thu mua tại tỉnh Gia Lai, tỉnh Kon Tum ở mức giá khá cao với 78.700 đồng/kg; Tại tỉnh Đắk Nông cà phê được thu mua với giá cao nhất 79.200 đồng/kg.

Giá cà phê nhân xô (cà phê nhân, cà phê nhân tươi) tại tỉnh Lâm Đồng ở các huyện như Bảo Lộc, Di Linh, Lâm Hà, cà phê được thu mua với giá 78.000 đồng/kg.

Giá cà phê hôm nay (17/2) tại tỉnh Đắk Lắk hôm nay ở huyện Cư M'gar cà phê được thu mua ở mức 78.800 đồng/kg, còn tại huyện Ea H'leo, thị xã Buôn Hồ được thu mua cùng mức 78.900 đồng/kg./.