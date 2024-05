Vàng miếng tăng phi mã, người dân Nghệ An chuyển hướng mua vàng nhẫn

Theo dõi Báo Nghệ An trên

Giá vàng miếng đã vượt mức kỷ lục, neo trên đỉnh 88 triệu đồng/lượng. Ảnh: T.P

Sáng 9/5, giá vàng miếng trong nước được mua vào với mức 85,7 triệu đồng, bán ra 88 triệu đồng/lượng, tăng 500.000 đồng so với cuối ngày hôm qua. Riêng vàng nhẫn 9999 giảm giá từ 200.000 - 300.000 đồng so với sáng hôm qua, cụ thể, giá mua vào 73,3 triệu đồng/lượng, bán ra 75 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới giảm nhẹ xuống còn 2.312 USD/ounce, thấp hơn hôm qua gần 2 USD. Quy đổi tương đương, vàng thế giới đang ở mức 71 triệu đồng/lượng (chưa bao gồm thuế, phí). Bất chấp giá vàng thế giới đi xuống, vàng miếng SJC đã lập đỉnh lịch sử và đắt hơn thế giới 17 triệu đồng/lượng, còn vàng nhẫn cao hơn khoảng 4 triệu đồng/lượng.

Giá vàng miếng SJC không xuất hiện trên bảng niêm yết giá của một số doanh nghiệp vàng bạc trong nhiều ngày nay. Ảnh: T.P

Tại Nghệ An, từ nhiều ngày nay, giá vàng miếng SJC không được các tiệm vàng niêm yết và cập nhật giá cụ thể trên bảng niêm yết, chỉ khi khách hàng hỏi thì các chủ tiệm vàng mới thông báo giá.

Cụ thể như sáng nay (9/5), khi hỏi giá vàng miếng SJC tại một tiệm vàng lớn trên đường Cao Thắng thì được nhân viên cho biết, giá mua vào là 83 - 84,5 triệu đồng/lượng (tuỳ mẫu mã, vỏ mới hay vỏ cũ), giá bán ra là 88,3 triệu đồng/lượng. Tuy nhiên, theo lời nhân viên này thì việc giao dịch vàng miếng đang lắng xuống và khuyên khách hàng nên chuyển hướng sang mua vàng nhẫn.

Còn giá vàng nhẫn tại Nghệ An, sáng 9/5 được niêm yết cụ thể như sau: Mua vào 72 - 72,55 triệu đồng/lượng; bán ra 75,15 - 75,45 triệu đồng/lượng (tuỳ từng doanh nghiệp). Cá biệt, có một số doanh nghiệp không niêm yết giá cụ thể trên bảng điện tử theo quy định, khi khách hỏi mới thông báo giá và mức giá cũng không đồng nhất.

Giá vàng nhẫn hiện đang được các tiệm niêm yết chênh lệch nhau từ 80.000 - 200.000 đồng/chỉ. Ảnh: T.P

Bà Nguyễn Thị Hương Trà - một khách hàng cho biết: “Giá vàng ở mỗi tiệm một khác, chênh nhau từ 80.000-200.000 đồng/chỉ. Giá bán ra ở một số tiệm cũng không đồng nhất, khi hỏi mua thì báo 7,6 triệu đồng/chỉ, mua 3-5 chỉ thì giá 75,5 triệu đồng/chỉ, mặc cả thì lại xuống 7,5 triệu đồng/chỉ. Do đó, có nhu cầu mua vàng, đi tham khảo các nơi rồi cuối cùng vào tiệm quen để mua dù giá chênh hơn gần 100.000 đồng/chỉ”.

Theo ghi nhận, do giá vàng miếng tăng bất chấp, lập đỉnh mới và đi ngược lại xu hướng giảm của vàng thế giới, trong khi giá vàng nhẫn lại tiệm cận giá vàng thế giới nên những người mua đầu tư, tích trữ tài sản lựa chọn vàng nhẫn.

“Giá vàng miếng tăng phi mã, vừa tăng cao, vừa tăng nóng nên người dân lo ngại rủi ro. Do đó, phần đông người dân hiện nay đều chuyển hướng sang mua vàng nhẫn tích trữ, đầu tư”, chủ một tiệm vàng cho biết.

Bất chấp giá vàng tăng cao, các tiệm vàng vẫn rất đông khách đến giao dịch. Ảnh: T.P

Cũng theo chủ tiệm trên, nếu như cách đây 1 tháng, khi giá vàng miếng và giá vàng nhẫn chênh lệch lớn, giá vàng miếng cao hơn giá vàng thế giới đến 12-13 triệu đồng thì người dân có xu hướng đổ xô bán vàng miếng sang đầu tư vàng nhẫn.

Tuy nhiên, hiện nay, dù giá vàng miếng đã vượt đỉnh, leo lên thang giá mới với 88 triệu đồng/lượng, cao hơn vàng nhẫn 13 triệu đồng/lượng, cao hơn vàng thế giới 17 triệu đồng/lượng song rất ít người bán vàng miếng.

Nguyên nhân là do người dân cho rằng, vàng miếng độc quyền thương hiệu quốc gia nên “có giá của nó”, nhất là sau 5 phiên đấu thầu, giá vàng miếng không những không “hạ nhiệt” mà còn tăng vọt.

Rất nhiều người lựa chọn mua vàng nhẫn để tích trữ. Ảnh: T.P

Theo khảo sát tại các tiệm vàng, hiện nhu cầu mua vàng của người dân Nghệ An tăng cao so với cùng kỳ năm 2023. Ước chừng tăng khoảng 15-20% so với thời điểm này năm ngoái. “Dù không phải xếp hàng mua vàng, dù chưa đến mức các đơn vị kinh doanh vàng phải giới hạn số lượng của khách như ở Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh song lượng khách mua vàng trong thời gian gần đây tăng thấy rõ”, chủ một tiệm vàng trên đường Lê Lợi, TP Vinh cho biết.

Báo cáo về xu hướng nhu cầu vàng của Hội đồng Vàng thế giới trong quý 1 năm 2024 cho thấy, Việt Nam ghi nhận nhu cầu đầu tư vàng miếng và vàng xu tăng 12%, với tổng nhu cầu tiêu dùng tăng 6% so với cùng kỳ năm ngoái.

Theo các chuyên gia, việc đồng tiền nội tệ mất giá là nguyên nhân chính khiến sức cầu đối với vàng gia tăng. Bên cạnh đó, những bất ổn địa chính trị cũng góp phần khiến dòng tiền chảy vào vàng.

Một yếu tố cũng góp phần khiến vàng càng hút dòng tiền là sự thiếu vắng của các kênh đầu tư hấp dẫn ở vào thời điểm hiện tại. Nhiều loại tài sản trong đó có chứng khoán, bất động sản, tiền số… được cho là có thể đã "bong bóng". Điều này thúc đẩy nhu cầu tìm đến vàng như một kênh lưu trữ an toàn/bảo toàn tài sản, cũng như thu hút các nhà đầu tư.