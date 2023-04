Vàng SJC tiếp tục trượt khỏi mốc 67 triệu đồng; Giá xăng hướng tới tuần tăng thứ 2 liên tiếp

(Baonghean.vn) - Vàng SJC tiếp tục trượt khỏi mốc 67 triệu đồng, gạo xuất khẩu tăng 20 USD/tấn, Xăng dầu hướng tới tuần tăng thứ 2 liên tiếp... là những thông tin thị trường hôm nay, ngày 2/4.

* Vàng SJC tiếp tục trượt khỏi mốc 67 triệu đồng

Giá vàng hôm nay 2/4, giá vàng trong nước quay đầu giảm nhẹ, với giá vàng JSC hiện đang ở mức 66,95 triệu đồng/lượng (bán ra).

Trong khi đó, vàng thế giới ổn định phiên cuối tuần ở mốc 1969 USD.

Tại thời điểm khảo sát lúc 5h00 ngày 2/4, trên sàn giao dịch của Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn SJC, vàng SJC đang là 66,25 triệu đồng/lượng mua vào và 66,95 triệu đồng/lượng bán ra.

Còn tại Công ty Vàng bạc đá quý Phú Quý, thời điểm khảo sát niêm yết giá vàng SJC ở mức 66,35 – 67,00 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Giá vàng 9999 được DOJI được niêm yết ở mức 66,35 triệu đồng/lượng mua vào và 67,05 triệu đồng/lượng bán ra.

Giá vàng Vietinbank Gold đang niêm yết ở mức 66,45 triệu đồng/lượng mua vào và 67,07 triệu đồng/lượng bán ra.

Giá vàng SJC tại Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu cũng được doanh nghiệp giao dịch ở mức 66,40 - 66,98 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Giá vàng 24K Rồng Thăng Long của Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá 2 chiều 54,93 - 55,88 triệu đồng/lượng.

* Giá gạo xuất khẩu tăng 20 USD/tấn

Giá lúa gạo hôm nay 2/4 tại Đồng bằng sông Cửu Long tiếp tục xu hướng đi ngang. Trong tuần qua, giá lúa trong nước và xuất khẩu biến động trái chiều.

Tại An Giang, giá lúa hôm nay không có biến động. Theo đó, nếp tươi An Giang ở mức 6.000 - 6.300 đồng/kg; Đài thơm 8 đang được thương lái thu mua tại ruộng ở mức 6.400 – 6.600 đồng/kg; OM 18 còn 6.400 – 6.500 đồng/kg; Nàng hoa 9 còn 6.100 – 6.200 đồng/kg; lúa IR 504 6.100 – 6.300 đồng/kg; nếp tươi Long An ở mức 6.600 – 6.800 đồng/kg; lúa OM 5451 6.200 – 6.400 đồng/kg; Nếp khô Long An 9.000 – 9.200 đồng/kg, nếp khô An Giang giá dao động 8.400 – 8.600 đồng/kg và lúa IR 504 khô duy trì ở mức 6.500 đồng/kg.

Với mặt hàng gạo, giá gạo hôm nay chững lại và đi ngang sau phiên điều chỉnh giảm. Cụ thể, gạo TP IR 504 và hiện có giá 10.000 - 10.100 đồng/kg; NL IR 504 9.050 – 9.150 đồng/kg. Với mặt hàng phụ phẩm, giá tấm IR 504 ở mức 9.100 đồng/kg; cám khô còn 7.350 - 7.450 đồng/kg.

Tại chợ lẻ giá gạo duy trì ổn định sau phiên điều chỉnh. Theo đó, gạo thường còn 11.000 – 12.000 đồng/kg; gạo thơm Jasmine 14.000 – 15.000 đồng/kg; gạo Sóc thường 15.000 đồng/kg; nếp ruột 16.000 – 18.000 đồng/kg; Gạo Nàng Nhen 22.000 đồng/kg; Gạo trắng thông dụng 14.500 đồng/kg; Nàng Hoa 18.500 đồng/kg; Sóc Thái 18.000 đồng/kg; Gạo thơm Đài Loan 20.000 đồng/kg; Gạo Nhật 22.000 đồng/kg; Cám 7.500 – 8.000 đồng/kg; Gạo thơm Thái hạt dài duy trì 18.000 – 19.000 đồng/kg và Hương Lài 19.000 đồng/kg.

Theo các thương lái, hôm nay gạo nguyên liệu về nhiều, giá vững, gạo thành phẩm không có biến động. Thị trường lúa không có biến động. Cuối tuần giao dịch lúa chậm lại, giá ổn định, thương lái chốt mua ít.

Trong tuần qua, giá gạo nhiều biến động khi điều chỉnh tăng vào đầu tuần và giảm dần vào cuối tuần. Trong khi đó, thị trường lúa điều chỉnh giảm mạnh. Điển hình như Nàng hoa 9 giảm 800 đồng/kg; Đài thơm 8 giảm 300 đồng/kg.

Trên thị trường thế giới, giá chào bán gạo xuất khẩu của Việt Nam hôm nay đi ngang sau phiên điều chỉnh tăng mạnh. Theo đó, gạo 5% tấm đang ở mức 468 USD/tấn; gạo 25% tấm duy trì ở mức 448 USD/tấn.

Trong tuần qua, giá gạo xuất khẩu của Việt Nam điều chỉnh tăng mạnh 20 USD/tấn.Số liệu của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho thấy, xuất khẩu gạo tháng 3/2023 ước đạt 900.000 tấn, giá trị đạt 480 triệu USD, đưa khối lượng và giá trị xuất khẩu gạo 3 tháng đầu năm đạt 1,79 triệu tấn và 952 triệu USD, giảm 19% về khối lượng nhưng tăng 30% về giá trị so với cùng kỳ năm 2022.

Ba tháng đầu năm, giá gạo xuất khẩu Việt Nam bình quân 531 USD/tấn, tăng 9,2% so với cùng kỳ năm 2022. Tháng 3/2023, giá gạo xuất khẩu tại các thị trường chủ chốt ở châu Á tăng giảm trái chiều. Các chuyên gia dự báo, việc các nước hiện nay mở rộng nhu cầu mua, đặc biệt là các thị trường truyền thống của Việt Nam như Trung Quốc, Philippines, Indonesia đã góp phần đẩy giá gạo tăng lên.

* Giá xăng dầu hôm nay 2/4: Hướng tới tuần tăng thứ 2 liên tiếp

Giá xăng dầu hôm nay 2/4, thị trường thế giới ghi nhận mức tăng khoảng hơn 1 USD bởi nguồn cung thắt chặt và dữ liệu lạm phát chậm.

Giá dầu thế giới vào sáng ngày 2/4 (theo giờ Việt Nam) như sau: giá dầu thô WTI tăng 1,06 USD, lên mức 75,74 USD/thùng, trong khi giá dầu Brent tăng 1,01 USD, lên mức 80,14 USD/thùng.

Giá dầu tăng hơn 1 USD/thùng để ghi nhận tuần tăng thứ hai liên tiếp, do nguồn cung thắt chặt ở một số nơi trên thế giới và dữ liệu lạm phát của Hoa Kỳ cho thấy tốc độ tăng giá đang chậm lại. Giá xăng dầu trong nước.

Giá bán lẻ xăng dầu trong nước sáng ngày 2/4 được áp dụng theo phiên điều hành ngày 21/3 của Liên Bộ Tài chính – Bộ Công Thương.

Cụ thể, giá xăng E5RON92 không cao hơn 22.022 đồng/lít (giảm 784 đồng/lít so với giá bán lẻ hiện hành), thấp hơn xăng RON95-III 1.016 đồng/lít; xăng RON95-III không cao hơn 23.038 đồng/lít (giảm 780 đồng/lít so với giá bán lẻ hiện hành).

Dầu điêzen 0.05S không cao hơn 19.302 đồng/lít (giảm 1.200 đồng/lít so với mức bán lẻ hiện hành); dầu hỏa không cao hơn 19.462 đồng/lít (giảm 1.253 đồng/lít so với giá bán lẻ hiện hành); dầu mazut 180CST không cao hơn 14.479 đồng/kg (giảm 800 đồng/kg so với giá bán lẻ hiện hành).

Tại kỳ điều hành này, liên bộ thực hiện trích lập Quỹ BOG đối với mặt hàng xăng E5RON92 ở mức 300 đồng/lít, xăng RON95 ở mức 300 đồng/lít; dầu điêzen ở mức 300 đồng/lít; dầu hỏa ở mức 300 đồng/lít; dầu mazut ở mức 300 đồng/kg.

Liên Bộ Công Thương - Tài chính cũng quyết định không chi Quỹ BOG đối với tất cả các mặt hàng xăng dầu.

* Giá heo hơi dao động quanh mức 48.000 – 52.000 đồng/kg

Giá heo hơi hôm nay 2/4 đi ngang trên diện rộng và dao động quanh mức 48.000 – 52.000 đồng/kg.

Tại miền Bắc, giá heo hơi hôm nay đi ngang trên diện rộng và dao động trong khoảng 48.000 - 50.000 đồng/kg. Theo đó, mức giá cao nhất khu vực 50.000 đồng/kg tiếp tục được ghi nhận tại Hưng Yên, Thái Nguyên, Thái Bình, Hà Nội và Tuyên Quang. Thấp hơn một giá, thương lái tại các tỉnh Bắc Giang, Phú Thọ và Vĩnh Phúc đang cùng thu mua heo hơi ở mức 49.000 đồng/kg. Giá heo hơi tại các tỉnh còn lại gồm Yên Bái, Lào Cai, Nam Định, Hà Nam và Ninh Bình cùng đứng ở mức 48.000 đồng/kg, đây được xem là mức thấp nhất khu vực miền Bắc.

Tại miền Trung - Tây Nguyên, giá heo hơi hôm nay lặng sóng và dao động trong khoảng 48.000 - 50.000 đồng/kg. Cụ thể, mức giá cao nhất khu vực 50.000 đồng/kg được ghi nhận tại một loạt các địa phương gồm Lâm Đồng, Bình Thuận, Quảng Bình, Quảng Nam, Bình Định, Khánh Hòa và Đắk Lắk. Ở chiều ngược lại, thương lái tại Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh và Quảng Ngãi tiếp tục thu mua heo hơi ở mức 48.000 đồng/kg - thấp nhất khu vực. Tại các tỉnh còn lại, giá heo hơi được ghi nhận mức giá 49.000 đồng/kg.

Cùng chung xu hướng thị trường, tại khu vực miền Nam, giá heo hơi hôm nay không ghi nhận sự biến động và dao động trong khoảng 50.000 - 52.000 đồng/kg. Cụ thể, mức giá thấp nhất khu vực 50.000 đồng/kg được ghi nhận tại một loạt các địa phương gồm Bình Phước, Đồng Nai, TP. Hồ Chí Minh, Bình Dương, Tây Ninh, Long An, Đồng Tháp, Hậu Giang, Tiền Giang, Bạc Liêu, Trà Vinh, Bến Tre, Sóc Trăng. Ở chiều ngược lại, mức giá cao nhất khu vực 52.000 đồng/kg được ghi nhận tại Vũng Tàu và Cà Mau. Các địa phương còn lại trong khu vực cùng ghi nhận mức giá heo hơi 51.000 đồng/kg.

Tính chung, trong tuần qua, giá heo hơi ít biến động. Mức giá trung bình vẫn quay quanh mốc 50.000 đồng/kg. Trong đó, ngày 2/4, mức giá heo hơi trung bình tại khu vực miền Bắc vẫn đứng ở mức 49.690 đồng/kg; khu vực miền Trung – Tây Nguyên đứng ở mức 49.210 đồng/kg; khu vực miền Nam đứng ở mức 51.000 đồng/kg.