Vàng tăng sốc lên đỉnh 79 triệu đồng/lượng; Thép cuộn cán nóng giảm mạnh sau Tết

Vàng tăng sốc lên đỉnh 79 triệu đồng/lượng

Hôm nay, vàng SJC tăng sốc nhiều nhất 600.000 đồng mỗi lượng, đưa giá lên đỉnh 79 triệu đồng/lượng, vàng thế giới giảm nhẹ.

Tại thời điểm khảo sát lúc 5h00 ngày 27/2, giá vàng trên sàn giao dịch của một số công ty như sau:

Giá vàng 9999 hôm nay được DOJI được niêm yết ở mức 76,75 triệu đồng/lượng mua vào và 78,95 triệu đồng/lượng bán ra.

Giá vàng SJC tại Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu cũng được doanh nghiệp giao dịch ở mức 77,00– 78,90 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Còn tại Bảo Tín Mạnh Hải đang được giao dịch ở mức 77,00 – 78,90 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra).

Theo Kitco, giá vàng thế giới ghi nhận lúc 5h00 hôm nay theo giờ Việt Nam giao ngay ở mức 2.033,225 USD/ounce, giảm 2,15 USD/ounce so với giá vàng ngày hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá hiện hành tại Vietcombank, vàng thế giới có giá khoảng 59,776 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí). Như vậy, giá vàng miếng của SJC vẫn đang cao hơn giá vàng quốc tế là 17,024 triệu đồng/lượng.

USD suy yếu kéo dài

Tỷ giá USD hôm nay tiếp đà tăng mạnh 50 đồng 2 chiều mua – bán, USD thế giới suy yếu kéo dài.

Tỷ giá trung tâm VND/USD được Ngân hàng Nhà nước công bố điều chỉnh mức 23.996 VND/USD, tăng 8 đồng so với phiên giao dịch ngày 26/2.

Hiện tỷ giá được phép giao dịch của các ngân hàng thương mại dao động từ 23.400 – 25.154 VND/USD. Tỷ giá đồng Đô la Mỹ cũng đã được Sở Giao dịch NHNN đưa về phạm vi mua bán từ 23.400 đến 25.154 VND/USD.

Tỷ giá USD ngân hàng, tỷ giá ngoại tệ trong nước vào sáng nay ghi nhận hàng loạt động thái điều chỉnh tăng tại các ngân hàng. Cụ thể, Vietcombank có mức mua vào là 24.470 và mức bán ra là 24.840, tăng 50 đồng so với phiên giao dịch ngày 26/2. Giá mua và bán USD hiện tại nằm trong khoảng từ 23.400 - 25.300 VND/USD.

Trên thị trường thế giới, chỉ số Dollar Index (DXY), đo lường đồng USD với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF), đã dừng ở mức 103,77 điểm – giảm 0,15% so với giao dịch ngày 26/2.

Thép cuộn cán nóng giảm mạnh sau Tết

Tại châu Âu, thị trường thép cuộn cán nóng (HRC) tiếp trầm lắng, những người tham gia thị trường không loại trừ khả năng giá giảm thêm trong thời gian còn lại của tháng 2.

Hiện HRC từ Việt Nam được chào bán sang Italia với giá 620 USD/tấn CFR. Trong khi đó, giá chào từ Ai Cập, Nhật Bản và Đài Loan (Trung Quốc) ở khoảng 650 USD/tấn CFR.

Trên thị trường nguyên liệu, giá quặng sắt giảm xuống mức thấp nhất trong gần 4 tháng qua, do giới đầu tư bi quan về triển vọng nhu cầu tiêu thụ của Trung Quốc; trong khi đó, nguồn cung quặng từ Brazil và Australia hiện vẫn ở mức tương đối cao so với những năm trước.

Thị trường thép HRC tiếp trầm lắng, không loại trừ khả năng giá giảm thêm trong thời gian còn lại của tháng 2.

Những nhà cung cấp đã giảm giá bán thép HRC của Trung Quốc trong bối cảnh nhu cầu yếu ớt và hợp đồng tương lai thép suy giảm ở Trung Quốc. Trong bối cảnh những người tham gia thị trường vừa trở lại sau dịp Tết Nguyên đán, tâm lý mua hàng vẫn còn yếu.

Các đơn chào bán thép HRC loại Q235 và Q195 của Trung Quốc đang ở mức 550-555 USD/tấn (giá CFR). Một vài thỏa thuận mua thép HRC Q235 đã được chốt quanh mức 550 USD/tấn (giá CFR)

Giá thép trong nước vẫn duy trì sản lượng tốt trong ngắn hạn. Theo Hiệp hội Thép Việt Nam (VSA), sản lượng thép xây dựng sản xuất trong tháng 1 ước đạt hơn 1 triệu tấn, giảm 4,3% so với tháng trước, nhưng tăng 15,2% so với tháng 1/2023.

Bán hàng ước đạt tương đương so với sản xuất. Con số này giảm 14,5% so với tháng trước nhưng tăng 18,8% so với cùng kỳ năm 2023. Trong đó, xuất khẩu thép xây dựng ước đạt 164.057 tấn, tăng 11,2% so với tháng 1/2023.