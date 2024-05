Vàng trong nước giảm nhẹ; Giá cao su tiếp đà tăng mạnh mẽ

Theo dõi Báo Nghệ An trên

Vàng trong nước giảm nhẹ

Vàng SJC giảm nhẹ hơn 300.000 đồng/lượng, thế giới nhích tăng nhưng ghi nhận tuần giảm đầu tiên do kỳ vọng cắt giảm lãi suất.

Tại thời điểm khảo sát lúc 5h00 ngày 25/5, giá vàng trên sàn giao dịch của một số công ty như sau:

Giá vàng trong nước giảm nhẹ.

Giá vàng 9999 hôm nay được DOJI được niêm yết ở mức 87,50 triệu đồng/lượng mua vào và 89,30 triệu đồng/lượng bán ra.

Còn tại Công ty Vàng bạc đá quý Mi Hồng, thời điểm khảo sát niêm yết giá vàng SJC ở mức 88,50– 89,50 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Giá vàng SJC tại Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu cũng được doanh nghiệp giao dịch ở mức 87,65 – 89,30 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Giá cao su tiếp diễn đà tăng mạnh mẽ

Cập nhật giá cao su thế giới vào lúc 5h00 ngày 25/5 (giờ Việt Nam) ghi nhận mức giá trong chuỗi tăng ngày thứ 6 liên tiếp.

Giá cao su tăng mạnh mẽ trong những ngày qua.

Tại các công ty cao su trong nước, hiện giá thu mua mủ cao su nguyên liệu duy trì quanh mức 283 - 312 đồng/TSC. Trong đó, Công ty Cao su Phú Riềng giữ giá thu mua ở mức 285 - 305 đồng/TSC, ổn định so với cuối tháng trước. Công ty Cao su Bình Long giữ giá thu mua ở mức 285-295 đồng/TSC. Công ty Cao su Bà Rịa giữ giá thu mua ở mức 283 - 293 đồng/TSC. Công ty Cao su Phước Hòa giữ giá thu mua ở mức 310 - 312 đồng/TSC.

Theo thống kê của Tổng cục Hải quan Việt Nam, trong 5 tháng năm 2024, kim ngạch xuất khẩu cao su ước đạt 842 triệu USD, tăng 3,9% so với cùng kỳ năm 2023, sản lượng cao su xuất khẩu ước đạt 560.000 tấn, giảm 4,6% so với cùng kỳ năm 2023. Riêng kim ngạch xuất khẩu sản phẩm cao su ước đạt 480 triệu USD, tăng 14% so với cùng kỳ năm 2023.

Cà phê trong nước giảm 3.000 đồng/kg

Giá cà phê trong nước được cập nhật lúc 5h24' ngày 25/5, giảm 3.000 đồng/kg. Hiện giá mua trung bình tại các tỉnh Tây Nguyên là 114.200 đồng/kg, giá mua cao nhất tại tỉnh Đắk Nông là 114.500 đồng/kg.

Cà phê trong nước hôm nay giảm sâu.

Cụ thể, giá cà phê thu mua tại các tỉnh Gia Lai, tỉnh Kon Tum ở mức giá 114.000 đồng/kg; Tại tỉnh Đắk Nông cà phê được thu mua với giá cao nhất 114.500 đồng/kg.

Giá cà phê nhân xô (cà phê nhân, cà phê nhân tươi) tại tỉnh Lâm Đồng ở các huyện như Bảo Lộc, Di Linh, Lâm Hà, cà phê được thu mua với giá 113.000 đồng/kg.

Tại tỉnh Đắk Lắk, cà phê được thu mua ở mức khoảng 113.900 đồng đến 114.000đồng/kg.

Giá xăng dầu hồi phục nhẹ

Trên thị trường thế giới, giá xăng dầu hôm nay (25/5) tiếp tục đi lên theo xu hướng hồi phục từ phiên trước.

Theo dữ liệu từ Oilprice, lúc 21h29' ngày 24/5 (giờ Việt Nam), giá dầu Brent được niêm yết ở mức 81,88 USD/thùng, tăng 0,64% so với phiên liền trước. Giá dầu WTI ở mức 77,55 USD/thùng, tăng 0,88% so với phiên liền trước.

Giá xăng dầu có xu hướng hồi phục.

Theo giới phân tích, nhu cầu tiêu thụ xăng tại Mỹ gia tăng đã tác động tích cực lên thị trường "vàng đen".

Giới đầu tư đang hướng sự chú ý vào cuộc họp ngày 1/6 của Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu mỏ và đồng minh (OPEC+) để xem tổ chức này sẽ quyết định chính sách sản lượng của mình như thế nào và liệu có gia hạn chương trình cắt giảm sản lượng dầu 2,2 triệu thùng mỗi ngày hay không.

Nhiều ý kiến cho rằng, sự suy yếu của giá dầu gần đây làm tăng khả năng OPEC+ sẽ duy trì các hạn chế sản xuất hiện tại ít nhất là cho tới cuối tháng 9 tới.