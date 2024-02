Vàng trong nước giảm sâu ngay sau ngày vía Thần Tài'; Nguồn cung thiếu hụt, giá hạt tiêu tăng mạnh

Theo dõi Báo Nghệ An trên

Vàng trong nước giảm sâu ngay sau ngày vía Thần Tài

Tại thời điểm khảo sát lúc 5h00 ngày 20/2/2024, giá vàng trên sàn giao dịch của một số công ty như sau:

Giá vàng 9999 được DOJI được niêm yết ở mức 74,90 triệu đồng/lượng mua vào và 77,90 triệu đồng/lượng bán ra.

Giá vàng SJC tại Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu cũng được doanh nghiệp giao dịch ở mức 75,25 – 78,00 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Còn tại Bảo Tín Mạnh Hải đang được giao dịch ở mức 75,20 – 78,10 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra).

Theo Kitco, giá vàng thế giới ghi nhận lúc 5h00 hôm nay theo giờ Việt Nam giao ngay ở mức 2.017,945 USD/ounce, chênh lệch 4,715 USD/ounce so với giá vàng ngày hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá hiện hành tại Vietcombank, vàng thế giới có giá khoảng 58,988 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí). Như vậy, giá vàng miếng của SJC vẫn đang cao hơn giá vàng quốc tế là 16,012 triệu đồng/lượng.

USD đồng loạt tăng nhẹ

Hôm nay, USD VCB tiếp tục tăng 20 đồng hai chiều mua – bán, USD thế giới tiếp đà tăng nhẹ.

Tỷ giá trung tâm VND/USD hôm nay được Ngân hàng Nhà nước công bố điều chỉnh mức 23.979 VND/USD, tăng 8 đồng so với phiên giao dịch ngày 19/2.

Hiện tỷ giá được phép giao dịch của các ngân hàng thương mại dao động từ 23.400 – 25.127 VND/USD. Tỷ giá đồng Đô la Mỹ cũng đã được Sở giao dịch Ngân hàng nhà nước đưa về phạm vi mua bán từ 23.400 đến 25.127 VND/USD.

Tỷ giá USD ngân hàng, tỷ giá ngoại tệ trong nước vào sáng nay ghi nhận hàng loạt động thái điều chỉnh tăng tại các ngân hàng. Cụ thể, Vietcombank có mức mua vào là 24.330 và mức bán ra là 24.700, tăng 20 đồng so với phiên giao dịch ngày 19/2. Giá mua và bán USD hiện tại nằm trong khoảng từ 23.400 - 25.300 VND/USD.

Trên thị trường thế giới, chỉ số Dollar Index (DXY), đo lường đồng USD với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF), đã dừng ở mức 104,25 điểm – giảm 0,04% so với giao dịch ngày 19/2.

Nguồn cung thiếu hụt, giá hạt tiêu tăng mạnh

Giá tiêu hôm nay giao dịch quanh ngưỡng 83.000 - 86.000 đồng/kg. Tuần qua, thị trường hồ tiêu trong nước tăng từ 2.500-3.000 đồng/kg.

Khảo sát cho thấy, giá tiêu tại thị trường trong nước khu vực Tây Nguyên chững lại, dao động từ 83.000 - 85.500 đồng/kg, không thay đổi so với hôm qua.

Tại khu vực Đông Nam bộ giá tiêu dao động từ 85.000 - 86.000 đồng/kg.

Trên thế giới, thị trường hồ tiêu đang ở giai đoạn giá cao. Với tiêu Indonesia, một tấn hạt tiêu đen Lampung giữ ở mức 3.906 USD, hạt tiêu trắng Muntok là 6.159 USD. Giá tiêu đen Brazil ASTA 570 tiếp tục giữ nguyên ở mức 3.000 USD/tấn.

Trong khi đó, giá tiêu đen Việt Nam loại 500 g/l xuất khẩu hôm nay giao dịch ở mức 3.900 USD/tấn, với loại 550 g/l giao dịch ở mức 4.000 USD/tấn, giá tiêu trắng ASTA giao dịch ở mức 5.700 USD/tấn.

Theo Hiệp hội Hồ tiêu và Cây gia vị Việt Nam (VPSA), giá tiêu tăng mạnh do nhu cầu cao, các đơn hàng tăng trong khi lượng tồn kho sụt giảm. Niên vụ mới đang vào vụ thu hoạch nhưng sản lượng hạt tiêu năm nay của Việt Nam có thể sẽ giảm khoảng 10-15% xuống còn 160.000-165.000 tấn.

Do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu nên vụ thu hoạch năm 2024 chậm hơn năm 2023, dự kiến sản lượng hạt tiêu của Việt Nam năm 2024 chỉ đạt 170 ngàn tấn, giảm 10,5% so với năm 2023. Giá hạt tiêu tại thị trường nội địa tăng do nguồn cung hạn chế.