'Vành đai' an ninh đa lớp tại Cửa Tiền Home

Hệ thống an ninh đa lớp 4.0

Ngay từ khi lên ý tưởng thực hiện dự án, chủ đầu tư Cửa Tiền Home đã xác định hệ thống an ninh đa lớp bảo vệ chặt chẽ sẽ giúp cư dân thảnh thơi, an tâm tận hưởng từng khoảnh khắc cuộc sống. Vì vậy, một mạng lưới an ninh đã được thiết kế, bố trí khéo léo xen kẽ trong tổng thể không gian sinh thái của tòa chung cư, mang đến một phong cách sống an lành, một tổ ấm tiện nghi và an toàn cho cả gia đình.