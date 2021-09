Vào tù vì lập kèo cá độ bóng đá

Vào lúc 20 giờ 20 phút ngày 29/6/2021, Hiệp dùng tài khoản Facebook Messenger của mình có tên là "Hiệp trưởng thôn" gọi điện thoại vào tài khoản Facebook Messenger "Sơn Nghệ An" của Sơn với nội dung "Anh gửi kèo trận Anh - Đức" ý nói Hiệp muốn đánh bạc với Sơn với hình thức cá độ bóng đá trận đấu giữa đội tuyển Anh và đội tuyển Đức kỳ EURO 2020 diễn ra vào đêm 29/6/2021.



Sau khi nghe Hiệp trao đổi, Sơn trả lời "Kèo đội tuyển Anh chấp 1/4", nghe vậy Hiệp trả lời "OK tý nữa em đánh".

Sơn và Hiệp trước phiên tòa xét xử. Ảnh: Phương Hảo Đến 20 giờ 21 phút, Hiệp nhắn tin với nội dung "Đức 6 củ nha" rồi gửi vào tài khoản "Sơn Nghệ An", Sơn gọi điện lại cho Hiệp và nói "Đội Anh chấp 1/4 em đánh đội tuyển Đức 6 triệu phải không?", Hiệp trả lời "Dạ". Sau đó Sơn nhắn tin cho Hiệp xác nhận Hiệp đánh đội tuyển Đức với số tiền 6.000.000 đồng.



Không dừng lại ở đó, Hiệp đánh thêm số tiền 3.000.000 đồng bắt đội tuyển Đức, đánh thêm kèo tài xỉu số tiền 1.500.000 đồng và các kèo tỷ số (Đức 2-1 Anh; Đức 2-2 Anh; Anh 2-1 Đức; Anh 0-0 Đức; Anh 3-2 Đức; Anh 1-1 Đức; Anh 0-1 Đức; Đức 2-1 Anh) với tổng số tiền 900.000 đồng.

Tổng số tiền mà Hiệp đánh bạc (Cá độ bóng đá) với Sơn trận đấu giữa đội tuyển Anh và đội tuyển Đức diễn ra vào ngày 29/6/2021 là 11.400.000 đồng.

Kết quả trận đấu đội tuyển Đức đã thua đội tuyển Anh với tỷ số 2 không, do đó Hiệp đã thua bạc với số tiền 11.400.000 đồng. Tuy nhiên số tiền này Hiệp chưa trả cho Sơn.

Ngày 30/6/2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tân Kỳ đã ra Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Bá Sơn, thu giữ niêm phong các vật chứng, dẫn giải Sơn về Cơ quan Công an huyện Tân Kỳ. Cùng ngày Nguyễn Văn Hiệp đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tân Kỳ đầu thú về hành vi phạm tội và giao nộp các chứng cứ liên quan đến hành vi phạm tội đánh bạc của mình.

Trong vụ án này Sơn khai sau khi nhận cá độ của Hiệp với số tiền 11.400.000 đồng thì Sơn đã chuyển 5.000.000 đồng cá độ cho Lê Văn Huy (SN 1989) trú cùng xã.

Còn Nguyễn Văn Hiệp khai ngoài việc thực hiện hành vi đánh bạc vào ngày 29 tháng 6 năm 2021 với Sơn, thì ngày 17/6/2021 Hiệp còn thực hiện hành vi đánh bạc bằng hình thức cá độ với Nguyễn Hữu Thọ, SN 1989 trú cùng xã với số tiền 2.850.000 đồng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tân Kỳ đã tiến hành điều tra nhưng hiện tại Lê Văn Huy và Nguyễn Hữu Thọ không có mặt tại địa phương, chưa rõ nơi cư trú nên chưa có căn cứ để kết luận hành vi đánh bạc của Nguyễn Bá Sơn với Lê Văn Huy; Nguyễn Văn Hiệp với Nguyễn Hữu Thọ.

Kết thúc phiên tòa, HĐXX tuyên án Nguyễn Văn Hiệp 9 tháng tù giam, Nguyễn Bá Sơn 18 tháng cải tạo không giam giữ./.