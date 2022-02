Vào WinMart Hà Nội, thấy nông sản đặc sản Nghệ An

(Baonghean.vn) - Các mặt hàng nông sản Nghệ An sớm có mặt trên địa bàn TP. Hà Nội năm 2021, tại chuỗi siêu thị WinMart và WinMart+ của WinComamerce (thành viên Tập đoàn Masan) thông qua 2 Tuần lễ đặc sản Đô Lương - Nghệ An do đơn vị này tổ chức.