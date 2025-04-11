VAR định đoạt, Hà Tĩnh hạ HAGL 1-0 bằng phạt đền Hồng Lĩnh Hà Tĩnh thắng HAGL 1-0 ở vòng 10 V-League 2025/26 nhờ quả penalty phút 86 của Charles sau khi VAR vào cuộc. Đội chủ nhà lên hạng 5 với 15 điểm; HAGL đứng áp chót với 7 điểm.

Quyết định từ VAR ở phút 86 đã xoay chuyển tất cả. Trọng tài cho Hồng Lĩnh Hà Tĩnh hưởng penalty sau khi xác định cầu thủ chủ nhà bị phạm lỗi trong vòng cấm. Trên chấm 11m, Charles thực hiện thành công, ấn định chiến thắng 1-0 trước Hoàng Anh Gia Lai vào tối 4/11, tại vòng 10 V-League 2025/26 trên sân Hà Tĩnh.

HLHT giành chiến thắng tối thiểu trước HAGL (Ảnh: CLB).

Khoảnh khắc bản lề: VAR và quả 11m của Charles

Phút 86, sau khi tham khảo VAR, trọng tài xác định có lỗi với cầu thủ Hà Tĩnh trong vòng cấm. Charles bước lên chấm 11m và đánh bại thủ môn Trung Kiên, mở tỷ số 1-0. Đó cũng là bàn thắng quyết định trong thế trận chặt chẽ, nơi cơ hội rõ rệt không xuất hiện nhiều.

Thế trận và lựa chọn chiến thuật

Ngay từ khi trận đấu bắt đầu lúc 18h00, hai đội nhập cuộc thận trọng. Hà Tĩnh chủ động kiểm soát bóng và khai thác hai biên, trong khi HAGL giữ khối đội hình thấp, chờ cơ hội phản công.

Hiệp một khép lại 0-0. Chủ nhà kiên nhẫn luân chuyển, đội khách tổ chức phòng ngự lớp lang, hạn chế khoảng trống trong khu vực 16m50. Hiệp hai, Hà Tĩnh đẩy cao tốc độ và cường độ pressing, buộc HAGL lùi sâu hơn, nhất là sau mốc phút 70.

Những tình huống then chốt

11': Thủ môn Thanh Tùng bên phía Hà Tĩnh phải mất ba nhịp mới ôm gọn bóng sau quả treo bóng nguy hiểm từ HAGL.

30': HAGL lên bóng có ý đồ ở cánh trái, nhưng Thanh Tùng đọc tình huống tốt để hóa giải.

40': HAGL nỗ lực cầm bóng và ép sân hơn, song Hà Tĩnh chơi tỉnh táo, không để lộ khoảng trống.

53': Hà Tĩnh tổ chức pha tấn công nguy hiểm, hàng thủ HAGL kịp thời cắt bóng.

70': Trung Kiên cứu thua xuất sắc sau cú dứt điểm cận thành đầy uy lực của cầu thủ chủ nhà.

86': VAR can thiệp, Hà Tĩnh được hưởng penalty; Charles ghi bàn mở tỷ số.

90': Hiệp 2 có 7 phút bù giờ; HAGL dồn lực tấn công nhưng không thể thay đổi cục diện.

Điểm nhấn con người

Charles thể hiện bản lĩnh ở khoảnh khắc áp lực nhất – một cú sút 11m quyết đoán khi cả trận đấu được nén lại vào vài giây ngắn ngủi. Ở chiều ngược lại, Trung Kiên là chốt chặn nổi bật của HAGL với pha cứu thua mấu chốt phút 70, giúp đội khách níu giữ hy vọng đến cuối trận.

Tác động tới bảng xếp hạng V-League 2025/26

Chiến thắng giúp Hà Tĩnh tạm vươn lên vị trí thứ 5 với 15 điểm, thu hẹp khoảng cách với đội đầu bảng Ninh Bình xuống còn 6 điểm. HAGL tiếp tục gặp khó, đứng áp chót với 7 điểm sau 10 vòng.

Bức tranh chiến thuật: kiểm soát biên vs khối phòng ngự thấp

Hà Tĩnh ưu tiên kiểm soát và kéo dãn chiều ngang bằng những pha triển khai từ hai biên, qua đó tạo ra nhiều pha căng ngang và bóng hai. Trong khi đó, HAGL đặt trọng tâm vào tổ chức khối thấp, chặn trung lộ, đợi các tình huống chuyển trạng thái – một lựa chọn hợp lý khi làm khách, nhưng thiếu những pha kết thúc đủ sắc để cụ thể hóa.

Thống kê chọn lọc của trận đấu

Tỷ số: Hà Tĩnh 1-0 HAGL.

Bàn thắng: Charles 86' (penalty).

Thời gian bù giờ hiệp 2: 7 phút.

Diễn biến quan trọng khác: VAR xác định lỗi trong vòng cấm dẫn đến quả 11m; Trung Kiên cứu thua phút 70; Thanh Tùng xử lý an toàn ở các pha bóng bổng.

Viktor Lê đang có phong độ cực kỳ ấn tượng (Ảnh: (Ảnh: HLHT FC).

Dòng chảy trận đấu

Thời điểm bước ngoặt vẫn đến từ một chi tiết nhỏ nhưng quyết định: tình huống trong vòng cấm ở phút 86 và góc nhìn của VAR. Trước đó, nhịp độ trận đấu được kiểm soát bởi chủ nhà, còn HAGL tạo ra vài pha hãm thành tiềm ẩn nguy hiểm nhưng thiếu cú dứt điểm chất lượng. Khi thời gian trôi về cuối, một quả 11m là đủ để định đoạt.

Trận đấu khép lại sau 90+7 phút với ba điểm trọn vẹn cho Hà Tĩnh – kết quả gọn ghẽ đúng với cách mà họ quản trị rủi ro cả trận và chắt chiu khoảnh khắc.